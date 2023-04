En opinión de

Por: Fernando Infante Hernández

Pues la guerra sucia parece que pudiera estar haciendo presencia en Soto la Marina muy antes de lo pensado…Se ve que la lucha por la silla municipal en el 2024 pudiera ser cruenta, salvaje y despiadada…Mucho más que una lucha política normal…Sabrá DIOS de qué tamaño serán los intereses políticos y económicos para que hasta se pueda esperar que las mentiras y las calumnias sean del tipo personal, laboral o político, puedan ser el mayor significativo en el agarrón electoral del próximo año por la alcaldía de nuestro municipio…De unos nueve años a la fecha y con el ingreso masivo de la red social a la política local como que el descrédito y las mentiras contra los adversarios fueran la más importante carta de presentación de algunos actores políticos por medio de quienes les manejan su imagen…Atrás pudieran quedar los tiempos cuando vencidos y vencedores se daban la mano al concluir las elecciones…Ahora en día, no…Hoy en día la mayor de los que se dicen “políticos,” jamás les vuelven a ofrecer su amistad a quienes por una situación determinada apoyaron a un candidato diferente…La realidad es que el arte de la política en nuestro municipio se ha vuelto un verdadero cochinero…Si grandes maestros de la política marsoteña como Don ELIAS FLORES GONZÁLEZ y Don RAUL RIESTRA DE LA GARZA así como don CHON GÓMEZ así como LEONARDO BARRIENTOS y GILBERTO RIESTRA además de GUMARO BARRIENTOS entre otros vivieran se habían de morir nuevamente al ver el lodazal en que se ha convertido el arte de la política en Soto la Marina…Es más, hoy en día mis respetos para todos aquellos y aquellas que se atrevan a meterse a las movedizas arenas de la grilla en nuestro municipio…Digo esto porque ahora cualquiera que tenga un equipo de cómputo, un celular o una tableta en diez segundos destruye la reputación personal, profesional o política de quien ose ponérsele enfrente…En verdad de que tamaño serán los intereses que se manejan en la política actual, como para que la mayor parte de los participantes se conviertan en el mero demonio en persona en tiempos de campaña?…La semana pasada por ejemplo mi estimado amigo y hermano PANCHIN RODRÍGUEZ celebró su cumpleaños como lo ha hecho desde hace unos 40 y con esto ya media Marina andaba asegurando que su festejo era con motivos políticos…Entonces ahora el que alguien festeje su cumple es política?…Tuve el honor de que me invitara mi amigo PANCHIN al igual que a algunos otros que estuvieron ahí presentes y la realidad de las cosas es que se formaron varias mesas de amigos entre sí y de lo que menos se habló fue de grilla….Así que si alguien que participa dentro de la política cumple años en estos días prevéngase, pues si se festeja lo van a tachar de grillo aún y cuando toda su vida se haya festejado en tan especial y particular fecha…Por otro lado causó honda pena dentro de gran parte de nuestra comunidad el sentido deceso del buen amigo PANCHITO MEDINA el pasado miércoles por la mañana…PANCHITO presentó férrea lucha ante una grave enfermedad que lo aquejó durante algunos meses pero perdió irremediablemente esta batalla…Se desempeñó hasta los últimos días de su vida como empleado de los siervos de la nación de nuestro municipio y de igual manera formó parte de algunas administraciones locales y autoridad en otras tanto de su ejido El Saladito…Descanse en paz…Por otro lado en el sistema DIF a cargo de la señora IRMA JASSO DE MEDINA se sigue trabajando pero en serio en beneficio de quienes menos tienen…Y déjeme decirle que por ejemplo a mediados de esta semana se trasladaron a la casa de retiro del adulto mayor las alumnas del taller de corte de pelo para dejar bien guapos a los abuelitos albergados en ese espacio, cuyos gastos corren a cuenta de manera generosa por parte de la administración local de manera coordinada con el sistema DIF municipal…En terrenos de la grilla próxima, se dice que el partido Verde podría estar en la jugada para proponer algunos candidatos municipales…Se podría dar el caso de Soto la Marina?…Ya sabemos que el Verde está nuevamente dentro del radar político de Morena en el estado y es que recién acaban de hacer oficial su alianza rumbo al agarrón del próximo año…Igual de cierto es que VICENTE ENRIQUEZ sigue trabajando desde su encargo de coordinador de Afiliación del Partido del Trabajo en nuestro municipio…Cuando de política se habla en Soto la Marina de manera normal de inmediato surge el nombre de VICENTE ENRIQUEZ…Igual de cierto es que por ahora es prematuro el siquiera mencionar si él se habrá de lanzar al muy espinoso, ruedo electoral…Y hablando del tema político nacional en nuestro municipio ya no va sola CLAUDIA SHEINBAUM pues están saliendo simpatizantes de ADAN AUGUSTO LÓPEZ y de MARCELO EBRARD CASAUBON…Esto claro que nada de malo tiene ni porque nadie se enoje…Y es que los tres en mención son hijos políticos del presidente AMLO…Los tres bailan en lo político al ritmo que el de Tabasco les ordena…Los tres cada uno por su lado y de acuerdo a sus propias formas de jugar política a diario le endulzan el oído para ganarse a su favor, la decisión final del presidente…No es seguro que una vez que AMLO termine su mandato se vaya a retirar de la política pues todos sabemos que vive, respira y transpira política…Pero igual de cierto es que quien sustituya a AMLO en la presidencia aunque sea de su mismo partido, no es seguro que una vez tomado protesta como presidente le vaya a rendir pleitesía pues el poder no se comparte…Hasta ahora el presidente ha dado señales claras de que tiene a CLAUDIA muy cerca de su complicado corazón…La pasea y la promueve la chifla y da a conocer en público y en privado que es su consentida…Si nos guiamos por el sentimiento y el afecto sin la menor de las dudas que SHEINBAUM tiene las mejores posibilidades…Pero el presidente tiene en ADAN AUGUSTO su plan B en caso de que su consentida caiga por alguna situación de última hora pues el secretario de gobernación es el que tiene más años de ser amigo de AMLO…Son paisanos y compañeros de innumerables proyectos…El secretario de gobernación está muy atento a la menor caída o tropiezo de CLAUDIA…Y de MARCELO EBRARD ya sabemos que es el más preparado de las corcholatas morenistas…Aunque no es de todas las confianzas del presidente pues su carrera política para nada tiene el sello político del presidente quien es muy celoso de que alguien sobre salga sin su apoyo…EBRARD sería un excelente candidato y presidente de la república…Es quien tiene mejores cartas de presentación dentro de las filas guindas…Tiene roce y relaciones internacionales de primer mundo…Es educado y fino en el trato con personalidades de los diferentes niveles políticos e intelectuales…Pero no es hechura de AMLO y este detalle le complica su boleto por el lado de MORENA…Por cierto como que a los responsables de la política Morenista en Tamaulipas se les están saliendo de contexto las cosas…Digo esto porque el Morenismo estatal como que no está obedeciendo la línea de los que tienen el poder gubernamental…Digo esto porque por ejemplo se nota que el equipo en el poder en nuestro estado se la está jugando prácticamente de manera abierta con CLAUDIA SHEINBAUM…Pero cuadros guindas como el diputado local ARMANDO ZERTUCHE ZUANI se la anda jugando con MARCELO EBRARD y el senador JOSÉ RAMÓN JR GÓMEZ LEAL promueve de manera abierta a ADAN AUGUSTO…Solo por poner algunos ejemplos de Morenistas que no esperaron la línea política del gobernador AVA…Impensable en otros tiempos que políticos cercanos al poder tamaulipeco se cantearan de manera libre respecto al tema del apoyo a un determinado aspirante presidencial…Será que el secretario general de gobierno el famoso CALABAZO no está haciendo bien su chamba política?…Digo esto porque en el papel y en los hechos el secretario general de gobierno es quien tiene la responsabilidad de manejarle al gobernador, la política, la interna sobre todo…Me comentan que al parecer el joven ISAAC GARZA CUELLAR dejará para futuros tiempos el tema de la política municipal…De ser así creo que sería una buena decisión la de ISAAC pues en primer lugar no creo que le urja esto de participar en la grilla municipal siendo tan joven…Y es que a la edad que tiene, si algo le sobre es tiempo para posteriormente “calarse” en la arena política municipal…Futuro en la política lo tiene y mucho…Es carismático, es decir, tiene sangre “liviana,” para la raza…Hablando de la política local que no está de lo más lejana a ver que prospectos vienen en su momento para el cabildo por parte de los próximos candidatos a la alcaldía…Para nada es novedad si les adelanto que la lucha por las primeras regidurías va a estar pesada…Lo que pasa es que por lo general los o las propuestas para la primera regiduría aunque pierdan la elección de todos modos la mayoría de ellos se alcanzan a colar por la vía plurinominal…Aunque sus candidatos a la presidencia municipal pierdan la elección…Por cierto ya que hablamos de regidores de Soto la Marina me dicen que el regidor de Morena HUGO ARELLANO va a jalar por el lado que se le indique por parte del equipo en el poder municipal…Por el partido que se le marque…Así ha de ser el compromiso que tiene con la marca MEDINA…Ahora que tampoco estamos diciendo que esto sea malo, pues finalmente la política es de compromisos…Y de “negociaciones”…O no?…También es verdad que los MEDINA le saben a eso de defenderse y pegar…Sienten que su fuerza política les puede dar para más allá del 2024…Como dice el dicho “veremos y esperemos”…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…