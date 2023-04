Alerta Alcalde de Soto la Marina a no comprar terrenos con carta de posesión porque puede ser fraude y anuncia recuperación de solares “donados” ilegalmente

Tras dar a conocer que un juez federal desconoce cómo propietarios de los terrenos a las personas a las que la anterior administración municipal les hizo una “donación”, ya que fue de manera ilegal porque son bienes del gobierno municipal y la escritura cita que esa área debe ser utilizada para ampliar la infraestructura educativa en el municipio, el Presidente Municipal, Dr. Luis Antonio Medina Jasso, alerta a las personas que de buena fe quieren comprar un terreno, pero que carece de título y solo tiene carta de posesión, que tengan mucho cuidado porque puede tratarse de un fraude.

Lo anterior así lo da a conocer a través de un video, donde señala que de manera indebida la administración anterior cedió terrenos a miembros del cabildo y funcionarios por el supuesto buen desempeño en sus funciones, pero que fue totalmente ilegal, además de que no tienen necesidad humana de tener un terreno, ya que pone como ejemplo que lo utilizaban para caballerizas.

Puntualiza asimismo el Alcalde, que por esa razón hay personas en el municipio que hablan mal de él, porque no se presta para hacer cosas indebidas y que aunque arregle un sinnúmero de problemas, jamás los va a satisfacer, porque su interés no es el bien de la comunidad “y solamente piensan en sí mismos”, afirma.

Refiere asimismo el Dr. Luis Antonio Medina Jasso, que esos terrenos si pueden ser donados, pero para el sector educativo, que bien podría ser a la Universidad Autónoma de Tamaulipas o la Universidad “Benito Juárez” para que den servicio a la juventud de Soto la Marina con sus carreras profesionales.

Al referirse a la venta de terrenos con cartas de posesión, con las que ya han sido defraudadas un sinnúmero de personas, ya que pueden ser expedidas por un Síndico o presidente de manera irresponsable, hace el exhorto a pedir asesoría en la Sindicatura del Ayuntamiento, para verificar la legalidad del terreno y no los defrauden.

En la parte final del mensaje el Alcalde expresa: “yo trabajo todos los días para que salgamos adelante, pero no puedo hacerlo solo, necesito que todos empujemos hacia el mismo lado; estoy convencido que podemos hacer de Soto la Marina un mejor lugar para vivir, pero necesito que me apoyes, que no te apropies de lo que no es tuyo, que no te robes el agua, que no invadamos las calle ni banquetas, que paguemos nuestro predial, que respetemos los reglamentos como el de tránsito, por mencionar ejemplos y así nos iremos acercando al municipio que queremos tener. Yo le tengo mucho amor a esta tierra y de cualquier manera seguiré dándolo todo por ella y nuestra gente, les mando un fuerte abrazo y que dios me los bendiga.