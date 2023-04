Gobierno de Américo firme y respetuoso de los Poderes, municipios y órganos autónomos: Villegas González

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 19 de 2023.- El Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, afirmó que el Gobierno de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya, en lugar de inmiscuirse en los asuntos que solo le competen a las y los diputados, está al servicio del pueblo, “respeta y hace respetar la ley, no da línea, no impone, no corrompe, no amenaza y no persigue a nadie”.

“El gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya es un gobierno al servicio del pueblo, un gobierno amigo, humanista, respetuoso, eficiente, cercano a la gente, que escucha y atiende las legítimas demandas del pueblo”, expresó.

Al comparecer ante los integrantes de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, como parte de la Glosa del Primer Informe del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario general de Gobierno reiteró que el jefe del Ejecutivo ha instruido actuar con absoluto respeto a la competencia constitucional y legal de los poderes, municipios y órganos del Estado con autonomía, “no somos iguales a los que se fueron”, insistió.

“Sostenemos relaciones cordiales con el Poder Judicial, órganos autónomos y municipios, basadas en el mutuo respeto y la colaboración, sin fobias ni distingos ideológicos. A ciudadanos, grupos, organizaciones, partidos políticos y asociaciones civiles y religiosas, se les atiende con igualdad y respeto”, indicó.

Ante la Comisión de Gobernación, presidida por el diputado Eliphaleth Gómez Lozano, el funcionario estatal recordó que al igual que en las demás dependencias, la entrega recepción de la Secretaría General estuvo plagada de obstáculos y se caracterizó por la opacidad con que se condujo la administración anterior.

“Nos dejaron un tiradero”, puntualizó y expuso que giró instrucciones al área jurídica para fincar las responsabilidades administrativas o penales procedentes.

Al desglosar las actividades desempeñadas durante los primeros cinco meses de gobierno en las diferentes áreas de competencia de la secretaría a su cargo, Héctor Joel Villegas indicó que en materia de seguridad, se trabaja a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para garantizar un equilibrado ejercicio del poder público y revertir la injustificada y excesiva concentración de funciones que se pretendía en la administración anterior, que al igual que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, le fueron transferidos a una ‘Súper Fiscalía’ para entorpecer el funcionamiento de este gobierno.

“La jactancia con la que una oscura figura del pasado, desde la cómoda lejanía, se refiere a los supuestos logros de su administración en seguridad, se estrella ante los datos duros del Secretariado Ejecutivo Nacional, que señalan que en cinco meses de gobierno, se registró una considerable disminución de delitos de alto impacto, en comparación al mismo periodo de la pasada administración”, mencionó.

El titular de la Secretaría General de Gobierno sostuvo ante los legisladores que el gobernador Américo Villarreal lo ha instruido para la construcción de una agenda legislativa que recoja las más sentidas aspiraciones del pueblo y el espíritu democrático y humanista del Gobierno de la Transformación, a fin de promover leyes modernas, más justas y que tengan un impacto social positivo y dio a conocer que se encuentra en proceso de diseño y conformación, el sistema digital para consulta de información relevante de la actividad legislativa que estará disponible para toda la sociedad.