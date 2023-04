Por: Ana Luisa García G.

*Móvil electorero reducir edad para ser diputado

< Los jóvenes son mayoría, pero los que menos votan

< MC busca crecer con sufragio de los 18 “añeros”

La iniciativa de reducir de 21 años a 18 años la edad para ser diputado federal tiene de entrada un móvil electorero, de esa manera teóricamente puede pensarse que acudirán a votar un mayor número de jóvenes. Pero también puede tener una apariencia “democrática sui géneris” (muy singular o excepcional) para beneficio de alguien en particular, pero eso sólo lo descubrirá el tiempo.

Cabe mencionar que en México hay 31.2 millones de adolescentes de entre 15 y 29 años de edad y de esos 10.8 millones son adolescentes de entre 17 y 19 años de edad. Es una realidad que los jóvenes son los que menos votan. Sin embargo es un voto potencial que todos los partidos políticos quisieran contar con él, por eso no habrá ninguna voz en contra de la aprobación de esta iniciativa que no traerá ningún beneficio ciudadano y quizá aporte un retroceso en el ya de por sí pobre debate legislativo.

Resulta que cuando llegan a los 18 años, su “primera vez” en las urnas es alta, pero luego ya no regresan hasta los 30 años de edad, por lo pronto la llegada estos “nuevos” electores tendrán como escenario para su debut la elección Presidencial de 2024, con toda y su gran bolsa de puestos que ya hemos mencionado en colaboraciones anteriores (diputados locales en los 31 estados más la ciudad de México, diputados federales (500), senadores (128) y la renovación de la inmensa mayoría de alcaldías del país (2,446) con regidores y síndicos.

Por otra parte, tener tres años de edad menos cuando se es un joven o jovencita, viene a contravenir el apartado IV del Artículo 29 Constitucional, que condiciona, “Poseer suficiente instrucción”. Eso es lo que a la letra dice la ley, y a los 18 años, salvo muy raras excepciones, los y las jóvenes estarán a mitad de una licenciatura, pero no todo es la universidad, hay liderazgos sociales, campesinos, obreros, etc. que dan formación, pero es el mismo caso, a esa edad no se logra la madurez necesaria para la toma de decisiones.

Pero además de aprobarse esta iniciativa que nace para modificar un requisito para ser diputado federal, se vendrán en cadena reformas para la elección de diputados locales, senadores y alcaldes y Cabildo en general. De tal manera que no nos deberá sorprender generaciones Gerber (por aquello de los productos alimenticios infantiles) en las cámaras, congresos locales y ayuntamientos.

Lo que está muy claro, es que no se ve por ninguna parte un beneficio ciudadano, algo que traiga una ventaja o una mejora para la sociedad. Por el contrario, ya de por si el nivel de preparación de los integrantes de las dos Cámaras que conforman el Congreso de la Unión es muy bajo, y en consecuencia el rendimiento es a la baja.

También hay que mencionar que desde septiembre de 2020 el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano viene impulsando reformar el Artículo 55 de la Constitución Política de México, para reducir de 21 años a 18 años la edad para ser diputado federal, pero esta propuesta viene incluso de mucho tiempo atrás.

Pero no adelantemos vísperas, estamos en la etapa de presentación de iniciativas, tanto en lo federal como en lo local, en este caso el diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez que viene trabajando con jóvenes en el fortalecimiento de su partido Movimiento Ciudadano, llevó la propuesta de elegir diputados locales a partir de que estos cumplan 18 años. Lo cual era de esperarse dado los antecedentes antes descritos, y puesto que la fortaleza de su partido se está construyendo con las generaciones juveniles.

PROMUEVE LA UAT ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN.- A través de la Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP), la UAT promueve entre estudiantes de licenciatura y posgrado vocaciones científicas tempranas a través de estancias de verano científico, que permitan el acercamiento de los universitarios hacia el quehacer en áreas de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y humanidades.

Para el efecto la Universidad Autónoma de Tamaulipas promueve la convocatoria “Correcaminos hacia la ciencia”, que consiste en estancias cortas de investigación de forma interna.

De esta manera la institución se propone fortalecer las relaciones existentes entre las diferentes instancias universitarias como son, las unidades académicas, facultades, centros e institutos de investigación y que a su vez, cada estudiante participante pueda adquirir un conocimiento que complemente su preparación básica y conocer el impacto que las investigaciones realizadas en la universidad tienen en las comunidades y en el desarrollo de la entidad.

Las estancias se estarán realizando del 12 de junio al 12 de julio de 2023 en modalidad virtual o presencial.

Para el registro de docentes, la convocatoria marca el periodo del 21 de marzo al 15 de abril para la integración del padrón de asesores; la comunidad estudiantil podrá registrarse del 25 de abril al 15 de mayo. Para mayor información consultar las redes sociales de la Secretaría de investigación y Posgrado de la UAT o a través de los correos electrónicos joatorres@docentes.uat.edu.mx y anunez@uat.edu.mx.

EN LA MAÑANERA AMLO MENCIONÓ A TAMAULIPAS.- El manifiesto interés del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la construcción de la Agencia Nacional de Aduanas que operará en Nuevo Laredo, traerá como acompañamiento en beneficio de Tamaulipas la operación de un sistema de vigilancia y seguridad en las carreteras.

Por cierto el presidente López Obrador este jueves en La Mañanera se refirió a Tamaulipas, anunció que hará una gira de trabajo a lo largo de la frontera, desde Matamoros a Nuevo Laredo. Asimismo no desaprovechó la oportunidad de marcar la diferencia entre el gobierno actual del doctor Américo Villarreal Anaya y el de su antecesor, Francisco García Cabeza de Vaca.

López Obrador refirió que de 659 reuniones de seguridad realizadas en seis años, el ex gobernador FGCV asistió a 58, lo cual representa el 9 por ciento, mientras que en las 95 reuniones realizadas en la Mesa de Seguridad del actual sexenio, el gobernador Américo Villarreal ha acudido a 85, o sea el 89 por ciento.

El Presidente reiteró una vez más que “el doctor Américo tiene todo nuestro apoyo y estamos ayudándolo, y lo vamos a seguir apoyando”, y luego explicó que para el efecto, se reforzó la presencia de elementos militares para enfrentar a quienes extorsionaban a propietarios de gasolineras para que compraran producto robado o que ingresa al país de contrabando.