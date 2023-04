EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Vino el diputado federal del PT a nuestro municipio el pasado domingo…Se le organizó un evento en la plaza principal ante un infernal calor estilo Soto la Marina…Hasta lanzó algunas palabrotas ###, micrófono en mano, cuando se refirió a la temperatura ambiente que en ese momento se sentía en nuestro pueblo…Tiene el diputado FERNANDEZ NOROÑA un lenguaje no muy propio que digamos ,de acuerdo al rango político que posee…Pero también es verdad que este particular estilo que tiene le genera en seguidores que le aplauden en ocasiones las muchas majaderías que de su boca salen…Hay de todo dentro de nuestra peculiar política nacional…Cierto es que con su estilo que a mucha gente le cae mal, de igual manera se cuentan en su haber, muchos cuyo estilo hasta se lo aplauden…No podemos decir que el evento que se le organizó haya sido multitudinario, pero creo que se reunió la cantidad de personas que estaba dentro de lo estimado por parte de quienes estuvieron a cargo de la coordinación…Podemos decir que VICENTE ENRIQUEZ hizo su aparición ya de manera formal dentro del quehacer político en nuestro municipio y es que aparte de que tuvo mucho que ver en la realización del evento, también recibió su nombramiento que lo avala como Coordinador Municipal de Afiliación del PT…Alrededor de VICENTE se ha especulado bastante en torno a una probable participación por la alcaldía envuelto en las siglas del PT, pero la realidad es que de su parte aún no se da declaración alguna…Por lo pronto VICENTE ya se envolvió en la bandera del equipo político de FERNANDEZ NOROÑA quien busca ser la corcholata que destape el presidente AMLO rumbo al agarrón electoral del 2024…Hablando de la gente afín a la cuarta transformación, en el equipo de JUAN JESUS HERNANDEZ se la están jugando de manera abierta con la jefa de gobierno del DF como lo es CLAUDIA SHEINBAUM…Y no podría ser de otra manera, si tomamos en cuenta que JUAN JESUS es cercanísimo al actual poder estatal y en el grupo del gobernador AVA las muestras sobran en cuanto a que ya tomaron partido por SHEINBAUM…Por ello es que los funcionarios del estado de Soto la Marina se encuentran alineados por el lado de SHEINBAUM…La verdad de las cosas es que el buen CHUCHO está poniendo a diestra y siniestra los empleados de los diferentes niveles estatales aquí en nuestro municipio…Si alguien desea lograr una chamba estatal, creo que la llave de entrada es con JUAN JESUS…Al menos en Soto la Marina JUAN JESUS es el único y por mucho que trae entre sus manos la llave maestra de los espacios del gobierno estatal…Y vaya que ha sabido aprovechar su cercanía con el poder tamaulipeco…Si en la política guinda se da el triunfo interno de la jefa de gobierno el grupo de AVA quedará súper fortalecido y con toda la fuerza para seguir decidiendo el quehacer político en el estado…Y la verdad es que el presidente AMLO si de algo ha dado muestras y enviado señales al por mayor es en el sentido de que a CLAUDIA la tiene muy cerca de sus afectos y que si en estos momentos se dieran los tiempos de la definición sería ella la beneficiaria del dedazo presidencial…Peeero esto no se acaba hasta que se acaba, como dicen los expertos de la política mexicana…Por ello es que el Secretario de Relaciones Exteriores MARCELO EBRARD no ceja en su empeño de ser al terminar la “carrera”, el candidato presidencial…EBRARD es muy inteligente y capaz a más no poder…Tiene mundo recorrido de sobra en la política internacional y por ello es que sus amarres son pesados incluso ante mandatarios de otros países…Capacidad intelectual es la que le sobra…Sería incluso un gran presidente de nuestro país…Pero pesa en contra de MARCELO el hecho de que no es producto genuino del presidente AMLO…Y AMLO lo que busca es poner en su lugar a alguien que sea una copia fiel y exacta de su persona y que le haga caso en todo a él, aunque ya no sea el presidente…Y este perfil lo llena a la perfección la jefa de gobierno de la capital del país…AMLO jamás va a cumplir su promesa de irse a su rancho por más que lo repita y es que es un animal político que no puede vivir alejado de esta actividad…Igual de cierto es que si la oposición mexicana sigue peleada y dividida, AMLO les va a ganar la elección con cualquiera de sus corcholatas…Se necesitaría realmente un gran movimiento político de la oposición para que le puedan quitar el poder a la cuarta transformación…Las dádivas que reparte AMLO a diestra y siniestra entre la población de bajos recursos es como si fuera una poderosa arma política capaz de borrar del mapa a sus adversarios…Y la verdad es que por los resultados que se han tenido en las últimas elecciones estatales AMLO está en el camino correcto para lograr su propósito…Por cierto que mal se ven y hasta ridículos algunos políticos de Soto la Marina que hoy en día se desgarran sus vestiduras por AMLO cuando han sido beneficiarios del PRI y del PAN todavía hasta en tiempos recientes…Hasta mal se ven cuando en el PRI Y en el PAN algunos comieron a llenar…Se puede cambiar de colores partidistas y es que es completamente válido y más en un país democrático, pero se puede cambiar de piel sin echar pestes del instituto que te dio de comer…Y es que mejor calladitos porque así se ven más bonitos…En las filas de MORENA al menos en las de Soto la Marina, prácticamente nadie se puede dar de golpes de pecho alegando una lealtad desde siempre a MORENA, pues les puedo decir con certeza total que los Morenistas de hoy en día en algún momento de sus trayectorias participaron y bebieron de las sabrosas mieles de esos gobiernos “corruptos” del PRI y del PAN a los que ahora tanto dicen aborrecer…Incluso me darán la razón en cuanto a que incluso, no pocos panistas locales en cierto momento de sus carreras políticas también le juraron lealtad al PRI…Y después le juraron lo mismo a los del PAN que recién se acaba de ir del poder tamaulipeco….La añoranza de la hermosa nómina provoca este ir y venir partidista de gran parte de la clase política municipal…Y lo mismo va a suceder con algunos que por ahora se “mueren” por el color guinda…Mis absolutos respetos y reconocimiento personal hacia el trabajo profesional que desarrolla mi compadre RAMON GOMEZ LEAL en su carácter de Odontólogo…Un orgullo contar en Soto la Marina con un profesional de la Odontología, como él…Son varios los programas de apoyo que se están promocionando por la Dirección de Bienestar del Ayuntamiento local a cargo de LUIS ALBERTO ACOSTA MENDIOLA en beneficio de la comunidad de Soto la Marina…Estos apoyos donde los beneficiarios aportan una parte del recurso económico son resultado de la gestión del alcalde Dr. LUIS ATONIO MEDINA JASSO con la Asociación Mariana Trinitaria del estado de Oaxaca…El Ing. LUIS ALBERTO ACOSTA es uno de los funcionarios que mejores resultados le han estado generando al alcalde y se resalta esto porque hay algunos que se la han estado pasando nadando de muertitos en sus respectivas responsabilidades…”Haciendo como que hacen”…Hablando de funcionarios que le han respondido de lo mejor al presidente municipal, tenemos el caso del Secretario del Ayuntamiento, Lic. J. ANTONIO SILVA MENDIOLA quien es el “pararrayos” de la alcaldía y ha sabido quitarle de manera leal y oportuna algunos misiles políticos que le envían al alcalde desde el exterior de la presidencia municipal…Bueno y que razón me pueden dar del buen amigo MARIO CRUZ OCHOA líder de la CNC local?…De seguro ha de andar bien metido en sus actividades particulares y es que la realidad es que la organización campesina a su cargo está pasando por la crisis política y económica más severa en su historia…MARIO es un joven político con deseos de trascender en la “grilla”, pero la verdad es que le tocó encabezar el comité local de la CNC en los peores momentos desde su creación y así aunque tenga deseos de trabajar para su gente, pues que puede hacer?…Hablando de políticos porque muchos cuando dejan el poder dicen que perdieron tiempo y dinero estando de funcionarios?…Pues quien los obligó a estar en el poder?…Y si es así que hayan perdido tiempo y dinero porque nada más se vienen las campañas y otra vez quieren figurar?…Pues quien los entiende?…Se reactivó el tema económico en gran parte de los comercios locales durante la presente semana, ya que la verdad es que miles de turistas dejaron una derrama económica muy generosa…Les comento esto porque no solamente en La Pesca se sintió para bien la derrama de dinero que están dejando los turistas…En la zona urbana es común sobre todo por las tardes ver cientos de familias foráneas dando la vuelta en la plaza principal y consumiendo tacos, hot dog, raspas, troles y aguas frescas entre otros productos que le están dando vida al sector comercial establecido, así como al informal…Y las gasolineras así como restaurantes, tiendas de conveniencia, talleres y vulcanizadoras lo mismo…Esto es bueno para Soto la Marina…Y se espera todavía la próxima semana una muy importante afluencia de familias visitantes a nuestro municipio, por el periodo vacacional de esta Semana Santa 2023…En el terreno político me hago una pregunta, en la próxima elección municipal irán a ir juntos MORENA y el PT?…Creo que podrían ir juntos otra vez y es que se entrelaza la elección municipal con la estatal y la federal en el 2024…MORENA en el 2024 va a requerir aún y con toda la fuerza que representa del apoyo de los partidos satélites con los que ha ido coaligado como en el caso del PT…Pero bueno, esperemos sentados y en paz a ver que inicio y que desenlace electoral se presenta el año próximo…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…