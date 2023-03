Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Toño “Laminas” pierde el juicio en Tula

*Millonario juicio por cierto

Nos fuimos de puente al Pueblo Mágico de Tula y en moto para variar, antes de la bendición de cascos, la parada obligada fue en la “gas” con los amigos del café, esos que usted los conoce, saben todo lo que pasa en aquella tierra semiárida, sobre todo en la muy abandonada presidencia municipal a la que también la conocen como “El Titanic”.

Los amantes de la cafeína nos comentan que de muy buena fuente, directamente de la Secretaria del Ayuntamiento se han enterado que el alcalde fuereño Antonio “Láminas mentiras” Leija Villarreal, perdió el juicio en contra de la hoy “dueña” del Cerro de la Cruz. ¿¡Cómo la ve!? Bien diría nuestra inolvidable amiga Cuquis Garza.

Todavía impresionados los cafeteros nos comentan que en un hecho insólito, obligan al municipio de Tula a indemnizar a una persona que acreditó la propiedad del mencionado Cerro. La cantidad de dinero que tendrá que desembolsar el municipio es de “seis millones trescientos ochenta y seis mil ciento cuarenta y nueve pesos con noventa y un centavos”. Qué bárbaros amigos, que bien se enteran de todo.

Según los engullidores de café, el municipio perdió el juicio por no presentar una correcta defensa legal debido a los caprichos del fuereño alcalde o quizás se dejó perder, cómo lo ha mencionado un abogado muy fachoso. “Piensa mal y acertarás”, versa el refrán popular.

Según un abogado cafetero, el municipio ni acudía a las citas con la autoridad correspondiente. Usted sabe amigo lector, que los amigos del café se creen “doctos” en derecho. Hoy tendrá el municipio que pagar esa cantidad millonaria por un terreno mostrenco dónde ni ya ni mezquites hay. Qué le parece amigo lector. ¿Le sigo o le paro al tema?

Bueno, lo que diga la raza, va de nuez. Es tanta la desfachatez de los funcionarios en turno que hasta ya andan pregonando que no van a pagar, esto con el único fin de que los ciudadanos de Tula no noten una falla más de las tantas que ha tenido este gobierno fallido de Antonio “Laminas mentiras” Leija Villarreal. Incluso el amigo cafetero que se cree reportero y que se pone tras de las puertas escuchó a los altos mandos decir: “ese terreno lo ocupará el gobierno estatal, que lo paguen ellos si quieren”. ¡Mira qué igualados! No cabe duda, que por eso perdieron el juicio. ¡Qué barbaridad!

NOTAS CORTAS

1.- Qué trae tan distraído al Secretario del Ayuntamiento de Tula. Se pregunta el cafetero clandestino. Los bebedores de café platican que se filtra mucha información. Al parecer, hay fuego amigo. ¿Se pelearían las comadres y compadres? Quien sabe, habrá que investigar.

2.- El cafetero toma fotos, nos dice, que algunos quieren sacar provecho con los terrenos del Cerro de la Cruz, ya están apareciendo nuevas y antiguas cartas de posesión, así como recibos de pago en papel estraza.

3.- Nos comentan que en las elecciones a delegado sindical en la Escuela Secundaria “Alberto Carrera Torres”, estuvieron muy reñidas, pues no fue para menos.

4.- Se sabe que hay varios anotados para el puesto del CREDE en Tula. Unos andan muy recio dejando copias de sus documentos en varias oficinas de la capital Tamaulipeca. Otros vivillos se quedarán viendo, pues se equivocaron de rumbo en la elección a Gobernador.

5.- Saludos al Club de Motociclistas “Bastardos” que organizaron el evento de “bendición de cascos”, a pesar de no contar con el apoyo municipal, pues anduvieron muy movidos. Hasta “raid” nos dieron.

6.- Varios jinetes del asfalto nos comentaron que no hubo buena coordinación con el municipio para el evento de la “bendición de cascos”. La autoridad municipal en su conjunto brilló por su ausencia. Sin agentes viales y Protección Civil, además del servicio de recolección de basura, lo cual generó quejas la ciudadanía. Nada más para la foto del Facebook llegaron. ¡Mira qué abusados!

7.- Que buena noticia del Secretario General de la Sección 30 del SNTE, Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño, al decirle a una compañera de la prensa y Editora de un importante medio de esta región del altiplano tamaulipeco, que pronto visitará el municipio de Tula, para ver la problemática local de las y los maestros. Esto es un compromiso que hizo en campaña de recorrer los 43 municipios de Tamaulipas como parte de los trabajos para determinar cuáles serán los planteamientos que serán presentados tanto al Estado como a la Federación en cuanto a las necesidades del magisterio.

“Queremos que nos escuchen, porque lo que hacemos es una siembra y si obramos bien vamos a levantar la cosecha y hay que seguir sembrando.” Dijo el líder sindical, oriundo orgullosamente del Ejido “Charcos” del municipio de Villagrán, Tamaulipas.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.