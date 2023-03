Derrotamos la corrupción y el egoísmo; se rendirán cuentas: Américo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 15 de 2023.- A cinco meses de haber recibido una administración pública colapsada, orientada al latrocinio y al saqueo de los recursos públicos, el gobierno de la transformación ha reorganizado a fondo la estructura gubernamental y hoy Tamaulipas es una entidad que puede ver hacia el futuro con mayor certidumbre y en donde con voluntad y trabajo, el humanismo se hace realidad, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Derrotamos la corrupción y el egoísmo y se ha puesto en su sitio a quienes se robaron nuestra tranquilidad”, dijo y advirtió, que el combate a la corrupción es un compromiso de su gobierno: “No se trata de venganza, se trata de justicia. Se rendirán cuentas”, aseguró.

En su mensaje al pueblo de Tamaulipas, con motivo del Primer Informe de Gobierno, en el Polyforum Victoria y ante la presencia de César Yáñez, subsecretario de Gobernación y representante del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador del Estado informó que hasta el momento se han detectado 392 hallazgos de irregularidades de diversa índole, desde contratos fantasmas, compras a precios irreales u obras no realizadas, ejercicio de recursos sin documentación y violaciones de todo tipo de procedimientos con contratos onerosos para el erario y la opacidad en el destino de 18 mil millones de pesos del periodo 2015-2021.

“Su rapacidad y cinismo no tiene paralelo, ahora que están fuera no les va a funcionar el intento de hacerse las víctimas cuando el pueblo de Tamaulipas los conoce y conoce muy bien, el tamaño de su deshonestidad, de su patológica voracidad y su total falta de escrúpulos. Ya los padecimos. Aquí nadie cree en sus mentiras. Ya no tienen cabida”, expresó.

Luego de haber entregado el documento del estado que guarda la Administración Pública Estatal, en sesión solemne del Congreso local y tras haber expuesto los primeros logros conseguidos y las obras, acciones, programas y proyectos comprendidos en los tres ejes de gobierno de su administración: Gobierno al servicio del pueblo, política social para el bienestar y economía para el desarrollo de Tamaulipas, el Jefe del Ejecutivo destacó que el trabajo honesto y hablar al pueblo con la verdad, ha sido el punto de inflexión que ha permitido fortalecer la confianza de las y los tamaulipecos.

“Se acabó el autoritarismo y lo negocios inmorales al amparo del poder público”.

“La gente está por encima de todo, y eso se ha comprendido mejor. La confianza de la sociedad regresa, porque tenemos un gobierno humanista, promotor de derechos humanos, honesto, que cumple y hace cumplir la ley”, destacó.

Acompañado por su esposa, doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas y su familia, así como por los gobernadores de Quintana Roo, María Elena Lezama y de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, además de los integrantes de su gabinete, senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales, mandos militares y representantes de todos los sectores productivos del Estado, Américo Villarreal valoró la extraordinaria relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y además reconoció la congruencia con los valores del humanismo mexicano.

“Se acabó la discordia y ahora trabajamos extraordinariamente bien con el presidente y los integrantes de su gabinete. Estado y Federación coincidimos en prioridades. Complementamos esfuerzos. Y servimos con los mismos principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

En este punto, mencionó que durante 2023, la inversión federal para Tamaulipas suma 30 mil millones de pesos, destacando, entre otras obras, la construcción de la Dirección General de Aduanas, la Ampliación del Puente Internacional Reynosa-Pharr, el dragado en el Puerto del Norte y de las barras en la Laguna Madre y la construcción del hospital del ISSSTE en Tampico, además de los 14 programas de bienestar que de manera directa benefician a más de medio millón de personas en el estado.

Además en coordinación con el gobierno federal se impulsan 22 proyectos estratégicos para el mediano plazo, entre los que destacan la modernización del Puente Nuevo Laredo III, la conexión de la carretera desde el sur de Tamaulipas hacia el Bajío y la modernización a cuatro carriles del tramo entre Magueyes y Victoria, así como el segundo puente ferroviario entre los dos Laredos.

El gobernador, también reconoció el trabajo realizado por el DIF Tamaulipas, institución que en cinco meses ha dado pruebas del interés genuino por hacer realidad para todas y todos el humanismo que transforma y mejora nuestra sociedad a través del amor y que además dirige la respuesta del gobierno del Estado hacia las personas con discapacidad a quienes desde el pasado mes de octubre, se garantiza una pensión universal.

“Ha demostrado que la ética no es una moda pasajera, sino que es el referente de una responsabilidad que debemos asumir, institucional y personalmente, frente a los demás”, mencionó.

“Gracias a quien ha sido la fuerza que ha revitalizado esa noble institución, gracias a mi esposa María”.

Al dirigirse a las y los presidentes municipales, afirmó que el nivel de entendimiento alcanzado es producto del respeto y la apertura a las ideas, “es como podremos superar diferencias y lograr la concurrencia de los poderes públicos y órdenes de gobierno, independientemente del origen o filiaciones partidistas”.

En el marco de esta dinámica mencionó, se dieron a conocer los planes de apoyo a las seis regiones de Tamaulipas, un modelo de cooperación que no tiene precedente en el Estado y en el que al día de hoy, de las poco más de mil obras o acciones solicitadas en el seno de estas reuniones, el 28 por ciento están ya en ejecución.

En materia de seguridad se refirió al compromiso cumplido con la creación de la Guardia Estatal, el equipamiento con 151 nuevas patrullas y el cambio de una estrategia sustentada en la capacidad de fuego y los excesos a una basada en la inteligencia y la coordinación, lo que permitió y aseguró que con el trabajo en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad se hayan logrado resultados positivos en los indicadores de los delitos de alto impacto y en el índice general de delitos.

Antes de terminar su mensaje, Américo Villarreal reiteró que en estos primeros cinco meses se ha demostrado que el proyecto del cambio y transformación es viable y tiene condiciones históricas que le favorecen.

“Estamos decididos a tomar el lugar en el desarrollo nacional que corresponde a la capacidad y grandeza de Tamaulipas. Estamos decididos a que esta extraordinaria tierra, vuelva a ser un referente positivo para nuestro México.

Y gracias a ustedes con voluntad y trabajo la transformación está en marcha en Tamaulipas”.