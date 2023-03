Por: Ana Luisa García G.

Acoso sexual escolar, impunidad y silencio

Las denuncias de acoso sexual en los CBTis 24 y 236 de Cd. Victoria parece no haber merecido ni la más mínima atención de la autoridad escolar, o por lo menos no fue manifestada públicamente, porque pese a que existen elementos de dolo o mala fe que afectan a menores de edad, se requiere la realización del hecho punible que se advierte, pero no se ejecutó.

En pocas palabras hay que esperar a que el acoso se convierta en delito de abuso sexual, que en el caso de menores de 15 años amerita una pena que puede ir de 6 años a 13 años de prisión de acuerdo al Código Penal de Tamaulipas. Esas son nuestras leyes y lo peor del caso, es el nivel de comprensión y tratamiento de estos acontecimientos por parte de las autoridades educativas, empezando por la dirección del plantel.

En el caso del maestro acusado de acoso del CBTis 24, es la segunda ocasión que es señalado por la práctica de esta vergonzosa conducta, a su favor se esgrime que es un buen docente, esa es la vacuna que lo protege y su familia conoce estos antecedentes lo cual a él no le preocupa.

Pero el tema que nos ocupa, mínimo debe quedar asentado en un reporte, porque no existe un antecedente del anterior episodio de acoso que protagonizó. Fueron más valientes las estudiantes que tomaron las calles para protestar por este abuso de conducta del docente, que los padres de familia.

Tampoco se puede pasar por alto que las estudiantes que se manifestaron con una marcha, expresaron que también había acoso protagonizado por algunas de sus compañeras. Cabe mencionar que al día siguiente de estas protestas circularon 2 videos donde se aprecia como es agredida una joven alumna por parte de un grupo de estudiantes del mismo plantel, todas portando uniformes. La tumban al suelo, la golpean, ella corre para subirse a un camión, se lo impiden pero interviene un adulto varón y gracias a ello la chica logra escapar vía transporte público.

No sabemos si esta agresión fue en represalia por ser una de las manifestantes. Pero en cambio la actuación del grupo, revela que hay organización, tipo pandilla, que lo mismo puede ser por iniciativa propia, que auspiciada y sobre todo protegida por profesores o directivos escolares.

Por otra parte el temor de las mamás y papás de protestar, es que sus hijas queden fuera del plantel, y que incluso les sea negado el acceso a otros CBTis, es un comentario a voces, que revelan por qué no han hecho una acusación formal.

La denuncia por escrito es necesaria, mientras no se realice no quedará ningún antecedente dirigido a la dirección del plantel y autoridad federal educativa correspondiente, son planteles que se rigen bajo la coordinación de la Unidad de Educación Media.

El único apoyo moral manifiesto hasta ahora es el de la diputada Alejandra Cárdenas Castillejo pese a que no forma parte de la Comisión de Educación del Congreso. La legisladora priista expresó: “Me sumo a las voces de las y los estudiantes que valientemente han denunciado ser víctimas de acoso en sus escuelas. Hago un llamado a las autoridades educativas para que este tema no quede sin atención”

Los que han guardado silencio son precisamente los diputados integrantes de la Comisión de Educación que preside el Dip. Juan Vital Román Martínez y son integrantes los diputados José Alberto Granados Fávila, Úrsula Patricia Salazar Mojica, y José Braña Mojica, los 4 de filiación morenista; y los diputados Nora Gómez González, Nancy Ruiz Martínez y Liliana Álvarez Lara los 3 pertenecen a la bancada del Partido Acción Nacional.

Ahí está el tema sobre la mesa, y bien pueden retomarlo este mismo lunes.

CONTRALORÍA IMPULSA CAPACITACIÓN.- Por cierto este lunes 13 tendrá lugar a las 3 de la tarde en el escenario del Congreso de Tamaulipas la firma de convenio de colaboración entre el Poder Legislativo y la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, denominado, Fortalecimiento, Apoyo y Asesoría Normativa en el Manejo de los Requerimientos Administrativos.

La capacitación que impulsa la doctora en administración Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la Contraloría del Gobierno del Estado, estará llegando a todas las instancias de los tres poderes del Estado, es un gran paso para lograr la eficiencia administrativa y rendir mejores cuentas en la función pública.

APORTACIÓN SUSTENTABLE DE UNIVERSITARIOS.- Estudiantes de Ciencias de la Educación de la UAT impulsan un proyecto donde los residuos orgánicos son tratados como alternativa de producción limpia y sostenible, de esa manera evitan la contaminación en el ambiente escolar, al mismo tiempo que se convierten en compostela de gran utilidad en el huerto escolar donde cosechan nopal, zanahoria, calabaza, tomate, cilantro, acelga, repollo, sandía, entre otros productos alimenticios.

Aunque los beneficios en primera instancia era darle tratamiento a los restos orgánicos de la cafetería “Alces” del comedor universitario, así como a los residuos generados por las áreas verdes y jardines del plantel universitario, la realidad es que esta cultura sembrada en los estudiantes se hace extensiva a su entorno familiar.

Asimismo este proyecto viene a dar cumplimiento al compromiso de la UAT establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 2022-2025, al convertir el ambiente universitario en un espacio dinámico de aprendizaje en el que se impulsa una cultura de sostenibilidad y gestión ambiental, contemplada en la Agenda 2030 y sus objetivos sustentables.