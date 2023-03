Por Roberto Olvera Pérez

* Se acerca el 2024

El 2024 cada día está más cerca y muchos y muchas ya se apuntan para contender por la alcaldía en cada uno de los municipios del Estado, pero dialogando en particular por el altiplano tamaulipeco, vemos que la efervescencia política está a todo lo que da por esta región y más por el resultado obtenido en la reciente elección electoral, donde ganó el reynosense José Ramón ‘JR’ Gómez Leal, la senaduría que estaba vacante en el senado de la Republica y a quien ya se le ve que nada más estará uno días ahí e inmediatamente pedirá licencia para incorporarse a un puesto en la secretaria de Gobernación a lado de su amigo Adán Augusto López Hernández, con quien tiene afinidad en su proyecto político para la grande y de esa manera le cedería el paso a su suplente Paola Vargas Carreto, pues hay compromiso con la familia del tristemente fallecido Dr. Faustino López Vargas.

Bueno, retomando el tema principal por esta región semiárida, el PAN, PRI y PRD, cedieron terreno a Morena en Tula y Palmillas; en este último municipio más al PT, y vaya que si marcaron terreno. En Jaumave, de Independiente se pasó a guinda, donde también marcaron terreno. En Bustamante y Miquihuana, ya lo habíamos dicho se mantuvo el color azul y van por la reelección según se dice.

Total, dialogando de Tula solamente, muchos se atribuyen el triunfo de Morena y por ese motivo andan diciendo que van a jugar el próximo año, por lo que nos preguntamos: ¿A quién le creemos?

Los que saben advierten que no hay duda de que el abultado resultado de la coalición Morena-PT por estos municipios, fue producto primero por la marca; segundo por quedar bien con el gobernador y obviamente con ‘ya sabes quién’. De ahí deduzca como estuvo la jugada y a quien le damos la razón.

Registre esto: Un día después de la elección del 19 de febrero, me informan mis amigos de Miquihuana, que el que anduvo por ahí fue el joven político Américo Villarreal Santiago, más conocido como Ameriquín o Américo Tercero. Que anduvo en pleno activismo político en pro de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. Que también por ahí lo atendieron varios ex alcaldes ya pintados de guinda y le dijeron como estaba el panorama en el municipio, así lo registró, se vino a la capital del Estado a trazar el lápiz, o sea, que Ameriquín no se duerme en sus laureles y buscará como recuperar ese terreno azul.

Por cierto, ya que tocamos el tema de Miquihuana, los que saben afirman que quien podría contender en el 2024 por la alcaldía y abanderando a la 4T, sería la Doctora Zulema Eunice Guzmán, actual titular de Regulación Sanitaria en Jaumave, la misma que si recordamos cuando jugó por la alcaldía de ese municipio miquihuanense sacó muy pocos votos por el Verde; y en esta elección reciente para la senaduría el mismo PVEM, sacó muy apenas 30 votos, pues entonces cual es carta de presentación se preguntan por ahí. Recuerden que el puesto que actualmente ostenta fue mucho pago y no representa nada.

Me dicen uno de mis caros electores de esta región ¿Y Bustamante que mi columnista?… Bueno, ya lo habíamos comentado en columna anteriores, Brisa Verber Rodríguez actual alcaldesa, o va por la reelección, o Marisela Rodríguez González la buscaría de nuevo, a quien el PT ya le anda echando ‘ojitos’ para que los represente ahí. Con el entendido que ambas damas son institucionales y saben negociar muy bien, por lo que creemos que ahí no habrá problema alguno.

Dialogando de aspirantes en Palmillas, me informan que habrá una sorpresa para el 2024, pues todos saben que Jorge Monita Silva lleva mano y que trae un ‘As’ bajo la manga. Pendientes.

En Jaumave me dicen que quieren rescatar al PRI de las cenizas y entre los que se mencionan para ello son: Epigmenio Villarreal, Adán Domínguez Rodríguez, Macrina de León y compañía. Lo cierto que al interior del tricolor, después del resultado ofrecido en la reciente contienda, la mayoría de las voces piden que sean otros quienes dirijan y abran las puertas del PRI a la participación de todos y precisamente a eso le apuesta la flamante dirigente estatal del PRI, Mayra Ojeda Chávez, quien tiene como asesor y operador de lujo, Luis Enrique Arreola Vidal, y a él se debe mucho su llegada, por lo que seguramente vendrán cosa buenas para este instituto político en el futuro inmediato. Pendientes.

La SET celebra el “Día Internacional de la Mujer 2023”

En el marco del “Día Internacional de la Mujer 2023”, la Secretaria de Educación en Tamaulipas, al frente la Maestra Lucia Aimé Castillo Pastor, conmemoró este 8 de marzo, fecha tan importante para ellas, con un evento donde asistieron las mujeres colaboradoras de esta dependencia y con la presencia de autoridades del ramo, del Secretario General de la Sección 30 del SNTE, Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño y del Lic. Francisco Cuellar Cardona, titular de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

Se realizaron lectura de poemas, platicas y música en vivo con temáticas alusivas a la igualdad, la inclusión y la transformación.

Más que un festejo, esta fecha es una conmemoración y un recordatorio de la lucha que por siglos han debido sortear las mujeres para obtener el reconocimiento de su papel en la sociedad. Así que, lejos de ser un motivo de festejo, es un recordatorio de la batalla por la equidad que lleva al menos un siglo en la lucha a favor de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de cada una de ellas.

NOTAS CORTAS

1.- Desde el Pueblo Mágico de Tula, los amigos del café me informan que aún están acéfalas las oficinas del CREDE y Tecnología Educativa y que ojalá pronto se designe titular en cada una de estas áreas del gobierno del Estado.

2.- Una política de puertas abiertas aplica todos los miembros del cabildo de Bustamante hacia la ciudadanía. Muy bien por ese ejemplo, pues tienen a una excelente alcaldesa que si sabe para qué es gobernar y para bien de sus representados.

3.- Por cierto, en Jaumave anote como aspirante fuerte a la alcaldía por Morena-PT, al profesor Manuel Báez, el cual operó finamente en la reciente contienda para senador.

4.- En el caso de las aspiraciones por las diputaciones locales, sobre todo por esta región semiárida, apunten ya al ex alcalde miquihuanense Matías Meléndez Cruz, por lo que muchos aseguran que si va, pero que va la vía plurinominal. Cincho ya está, que bueno… Salud mi doctor, te lo mereces por tu entrega y trabajo político en territorio.

Ah, se me pasaba, no me lo crea, pero todos aseguran que es Chema el que decidirá la próxima elección en mi Miquihuana. Que tal.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.