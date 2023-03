Carlos Solís privilegia la unidad al interior del PRI: No se registra como candidato a Presidente del CDE

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En aras de mantener la unidad del Partido, Carlos Solís Gómez decidió poner en pausa su registro a la presidencia del Comité Directivo Estatal y anunció que esperará una nueva convocatoria para participar.

Siguiendo con los lineamientos que marcan los estatutos del PRI, la Comisión de Procesos Internos, abrió este jueves el proceso de registro de aspirantes a la dirigencia estatal.

Solís Gómez, quien con antelación había manifestado su interés de contender por la presidencia del CDE, acudió ante la comisión como marca el estatuto, sin embargo decidió no registrarse y esperar a una nueva convocatoria.

“He decidido no registrar mi candidatura el día de hoy buscando la unidad de nuestro partido, como ustedes saben, hay una evidente diferencia entre la Secretaria General y el Comité Ejecutivo Nacional, creo que no abonaría que sigamos adelante y he decidido dejar mi registro en pausa y esperar a una nueva convocatoria para que podamos salir unidos”, señaló.

Carlos Solís Gómez señaló que cuenta con las firmas de los líderes de sectores y organizaciones a nivel nacional y estatal, mismas que respaldan y apoyan su candidatura a la Presidencia del Partido.

En su mensaje hizo un llamado a la unidad y señaló que seguirá trabajando para mantener cohesionado a nuestro Instituto Político con miras al proceso electoral del 2024.