Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Desastre y nepotismo en Tula

Estimados y finos lectores de Tula, no crean que ya nos habíamos olvidado de ustedes para tenerlos bien informados del acontecer político local. Estábamos entretenidos en otras cuestiones de suma importancia, pero aquí estamos nuevamente. Resulta que los –dizque- cambios de funcionarios municipales recientes en el Pueblo Mágico, pero al paso de los días y en voz de los despedidos nos enteramos que no renunciaron, los corrieron y de fea forma. Parece que la presidencia municipal se ha convertido en un nido de barbajanes.

El primero en salir corrido fue el Lic. José Manuel Castillo Hernández de la Oficina de Transparencia, se fue con tremenda mancha en su expediente, además de la fea experiencia de trabajar en la administración que encabeza el alcalde fuereño Antonio “Láminas mentiras” Leija Villarreal. La mancha consiste en tremenda amonestación pública por parte del Instituto de Transferencia del Estado de Tamaulipas, debido a que no realizaron el trabajo correspondiente por culpa del alcalde golondrino, quien no quiere transparentar los supuestos gastos del presupuesto público por temor a que la ciudadanía se entere de los quebrantos y mala forma de conducir los dineros de los tultecos.

Tanto así que nos dicen los amigos del café, que un grupo bien organizado de campesinos del Ejido Francisco Villa, han estado buscando al alcalde desde inicios del año pasado, pero solo con mentiras los ha traído como trompos a la vuelta y vuelta, pero sin respuesta positiva para el arreglo del ‘vado’ que está en el arroyo “La Muralla” y que comunica a varios ejidos de Tula y Bustamante.

La espera por parte de los ejidatarios de esta comunidad llegó al hartazgo, que decidieron ellos con recursos y trabajos propios emprender el arreglo del mentado vado. Los amigos del café, quién más, nos dicen, que en campaña Leija Villarreal les prometió hasta un puente en ese camino y el arreglo del camino, pero una vez que llegó al poder se olvidó de sus promesas y ya no los pela.

Por eso los tultecos lo conocen a Leija como “Láminas mentiras” y que es de buen comer y de lengua se come varios platos. Nos dice el cafetero repartidor de agua, hasta metiche salió también este bato. No cabe duda que nuevamente Leija Villarreal engañó a las y los tultecos con sus promesas y que ahora no quiere cumplir.

Los ejidatarios de Francisco Villa ya se cansaron de tanta burla y lo denunciaron en las redes sociales. Ya acudieron con el Gobernador Américo Villarreal a quejarse del mal proceder del alcalde fuereño. Los tultecos ya se cansaron de tanta indiferencia por parte de este nefasto edil hacia la gente y la ciudadanía ya lo sabe y más el señor Gobernador del Estado. No hay día que no reciban queja en contra del alcalde de Tula, hasta de los mismos funcionarios estatales, pues acuden a la presidencia municipal y no encuentran al alcalde ni a ningún regidor o funcionario que los atienda. Hasta la administración la comparan con el Titanic: “hay gente por ahí que nos escuche”.

Bueno, continuando con los corridos famosos, la que se fue muy dolida fue Petra Pérez, mi pariente, quien más. Un amigo del café, un hotelero, la abordó y le comentó que, la discriminaron y humillaron gachamente, pues parece que ya se le olvidó a Toño “Láminas” que le ayude a ganar la casilla de Nahola, dijo Petra Pérez. Pero ahora ni se les ocurra venir a buscarme y ni un voto más, mencionó la oriunda de Nahola bien encabronada.

Qué recuerden que ella trae información de primera mano de todas las triquiñuelas realizadas en el famoso “CERRO DE LA CRUZ”, pese a existir un mandato judicial de no otorgar cartas de posesión y la autoridad no lo ha respetado. Qué feo se llevan verdad.

Por cierto, ya tienen nueva encargada de Catastro y eso ya lo habíamos publicado en tiempo y forma. Nos dice un reportero cafetero, resulta que la nueva encargada es un familiar del alcalde. Mira qué casualidad, dicen los cafeteros, se llama Gertrudis Montemayor Leija, recién desempacada del Estado de Nuevo León. Puro nepotismo en presidencia municipal de Tula, dicen los cafeteros. No cabe duda que quien manda en Tesorería logró que corrieran a Petra Pérez, y así como todos los días hasta el final de su administración, Leija Villarreal, seguirá destruyendo al Pueblo Mágico de Tula. Al tiempo, dicen varios cafeteros, que hoy están arrepentidos. Tranquilos amigos, es de sabios cambiar de opinión, pero continúen informando lo que acontece en esa abandonada presidencia municipal.

NOTAS CORTAS

1.- Después de corrida gachamente, no dude amigo lector, Petra Pérez se va a Morena o al PT como ya lo hizo hace unos días. Nos lo hacen saber los doctos en política de los amigos del café.

2.- ¿Qué pasará con la gente que fue engañada y que también le vendieron una carta de posesión en el famoso “CERRO DE LA CRUZ” durante las dos administraciones de Leija Villarreal? Hay hasta más de tres personas que tienen carta de posesión del mismo predio. No se vale, dicen los amigos del café.

3.- Varios vecinos del Barrio San Antonio están esperando la visita del Gobernador a Tula para plantearle la situación de incertidumbre por la cual están pasando. Algunos han construido sendas mansiones, se quejan de que no los recibe el alcalde, pero que hasta les mando una máquina en la campaña electoral para abrir unas calles por la fuerza en ese predio y hoy los desconoce.

4.- Por cierto, la lectura que nos dio la elección del pasado domingo en Tamaulipas, es que los que ganaron fueron Américo Villarreal Anaya y Andrés Manuel López Obrador, por lo que hay que entender que fue la marca la que se impuso y quien llevó a los votantes a respaldar al hoy senador de la Republica, José Ramón Gómez Leal ‘JR’ al triunfo.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.