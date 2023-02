Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

* La UNT en Texas

*SET y SNTE de la mano

La prestigiada Universidad del Norte de Tamaulipas (UNT), hace historia en Estados Unidos, luego de participar con un magno desfile en la Ciudad de Laredo Texas, como parte de la celebración de las fiestas de George Washington.

Encabezado por su Rector, Dr. Francisco Chavira Martínez, recorrieron varias calles, bailando huapango e interpretadas con música de violín y jarana, lo que provocó admiración y aplausos por parte de quienes presenciaron el magno evento e histórico.

El Rector Chavira Martínez, destacó que la hermandad de las ciudades fronterizas vecinas, Nuevo Laredo y Laredo Texas, al mismo tiempo que agradeció la invitación hecha por las autoridades texanas por la participación de la UNT en estos eventos culturales.

Vale la pena destacar que esta fiesta es la más grande de la ciudad, pues es la celebración del cumpleaños de Washington y se celebra durante todo el mes de febrero, atrayendo centenares de millares de turistas y por ello se adornó esta institución educativa, donde resaltaron la participación de sus directivos, catedráticos y alumnos.

Es así como la UNT impulsa la participación, hermandad, solidaridad de sus estudiantes, catedráticos y digna representante de México y Tamaulipas en tan tradicional evento. Enhorabuena mi Rector y a engrandecer más a la UNT.

Acuerdan SET y SNTE trabajar en conjunto para transformar la educación en Tamaulipas

La Secretaria de Educación de Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor, y el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, sostuvieron una reunión de trabajo donde coincidieron en los objetivos de trabajar conjuntamente para transformar el sector educativo, privilegiando el diálogo, el respeto, la institucionalidad en beneficio de las y los trabajadores de la educación, privilegiando el interés superior de la niñez y la juventud.

Durante esta reunión, en un ambiente cordial y amable, ambas partes acordaron la instalación de Mesas de Diálogo y Trabajo para exponer las problemáticas que enfrenta cada nivel educativo, cumpliendo de esta forma con la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, para que se integren acuerdos que faciliten la creación de estrategias que contribuyan a dar respuesta a las y los maestros de la entidad, buscando la dignificación de su labor ante la sociedad.

La titular de la SET y el líder magisterial coincidieron en la importancia de trabajar conjuntamente en el ámbito de la competencia de cada uno y en el marco de la Ley vigente para convertir a la educación en el elemento transformador de la sociedad, respetando y promoviendo los derechos laborales y centrando los esfuerzos en la atención de las grandes y urgentes necesidades de la educación y del gremio educativo.

Castillo Pastor y Rodríguez Treviño acordaron la construcción de una agenda de trabajo conjunta en materia laboral y educativa que será recogida e integrada en las Mesas de Diálogo y Trabajo que serán enriquecidas con los resultados de la gira estatal de presentación de la Sección y las propuestas recogidas en el diálogo con docentes, investigadores educativos, padres de familia e integrantes de la sociedad en la Consulta Democrática del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028.

NOTAS CORTAS

1.- Que el altiplano tamaulipeco se pintó de azul en dos municipios en la elección del pasado domingo, donde la candidata Imelda Sanmiguel Sánchez, ganó Bustamante y Miquihuana, situación que pone arto interesante las selecciones a las alcaldías para el año próximo, lo que obligará a Morena a redoblar esfuerzos para triunfar en el proceso que se avecina.

Sin embargo, Tula ese Pueblo mágico cambio de azul a Morena, es decir, ahí los ciudadanos se inclinaron por el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional y Palmillas también de azul a Morena. Lo mismo sucedió en el municipio de Jaumave, donde a pesar de ser un municipio “Independiente”, esta vez los sufragios mayoritarios fueron también para Morena. Al igual que en los anteriores la lucha política del año próximo será entre morenos y azules, principalmente.

Tocando un poquito el municipio de Bustamante, hay que decir que la fuerte ahí es la Güera Marisela, a quien sus amigos la llaman de cariño, pues saben de su liderazgo y capacidad algo que sus adversarios no la tienen y se confunden, a tal grado que a todos los trae descabalados y ya no traen rumbo fijo. Con esta elección la Güera da cátedra de como operar fino y eso sin mover todas sus fichas, ojo, no corcholatas. Así que aguas para el 2024, dos cartas tiene, la de su hija y la de ella misma con garantía de triunfo.

2.- Sin duda alguna, con la votación registrada del domingo pasado Jaumave ya trae candidato de lujo por Morena y es el Profe Manuel Báez, así que ya no le busquen más porque por ahí es, como dijo Inés.

3.- Una cosa si les digo, ninguno de los dos contendientes perdedores a la senaduría vacante por Tamaulipas, es decir, Imelda Sanmiguel Sánchez y Manuel Muñoz Cano, podrán participar en la contienda electoral del próximo año. Pues no reúnen los requisitos de que son buenos gallos y que exige la ciudadanía, pues deberían de dejarle el paso a otros que si son buenos contrincantes. Ya se quemaron.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.