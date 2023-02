POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Las ostensibles fallas del INE en la elección

Los resultados de los comicios de este domingo los comentaremos en nuestra colaboración de mañana, en virtud de que cerramos esta columna antes de tener detalles precisos de lo obtenido por cada uno de los tres candidatos, el mensaje que nos dejaron los ciudadanos expresados a través del sufragios, lo que podemos esperar en 2024 y los errores institucionales provenientes del INE, al que adjudican desde la tarde del domingo responsabilidad en la baja votación.

Existe otro tema que es responsabilidad de la autoridad electoral competente y es el desorden, inasistencia de funcionarios de casillas y por consiguiente retraso de casi 5 horas en el inicio de la jornada.

Entre las varias razones por las que cada vez es más alta la inasistencia de los funcionarios de casillas, es que el INE no toma en cuenta la edad, convoca a adultos mayores, algunos hasta de 75 años de vida y algunos no están en condiciones de cumplir una jornada de tantas horas. Además es lógico pensar que las personas de la tercera edad tienen más problemas de salud que los inhabilita, o simplemente le incomoda tan prolongada jornada de 10 horas.

El INE sigue con el mismo patrón del siglo pasado para insacular a los ciudadanos que serán convocados a desempeñarse como funcionarios de casilla, a los que no les pregunta con anticipación si realmente desean participar. Simplemente envía notificaciones que no siempre las recibe el interesado, y que se asemejan a los llamados a misa, el que quiere va y el que no, no va, de ahí la ausencia en esta ocasión, de 4,572 ciudadanos que tenían una responsabilidad en una casilla y no acudieron y fueron sustituidos por 1,575 personas que estaba en la fila y 2,997 suplentes.

Recibir una notificación, incluso firmar el acuse, no quiere decir que se esté aceptando. Lo ideal sería convocar a personas preferentemente gente joven o con edad intermedia de entre los 40 y los 50 años, convocarlos a pláticas motivacionales, no sólo de capacitación y convencerlos de la importante aportación que realizarán como funcionarios y finalmente, que firmen quienes queden convencidos de que asistirán el día de los comicios a desempeñar una responsabilidad, o bien que la rechacen, pero por lo menos el Instituto Electoral, ya sea federal o del Estado, tendrá la certeza de contar con determinado número de funcionarios para el día de la elección.

Testimonio de lo inoperante del procedimiento, fue el hecho de que este domingo 19 de febrero a las 9 de la mañana no estaba instalado ni el 10 por ciento de las 4 mil 777 casillas que debían operar en la jornada electoral, ese es un claro mensaje de rechazo. No todos están dispuestos a permanecer más de 10 horas consecutivas desempeñando una responsabilidad en una casilla, es tiempo de reducir el número de horas, a final de cuentas sólo funcionaron el 50 % del tiempo planeado.

Los obsoletos procedimientos son iguales en todo el país, en este caso fue una elección extraordinaria para elegir un senador de mayoría, pero serán los mismos pasos a seguir en 2024, claro que para entonces habrá otros incentivos y organizadores de la elección preocupados por rendir buenas cuentas en una elección masiva como lo será la del 2 de junio del año próximo.

Por otra parte, vía twitter el INE México reportó “a las 12:50 horas, la instalación del 100 % de las casilla para la elección extraordinaria de una senaduría en Tamaulipas. “Esto muestra la calidad con la que el INE organiza #EleccionesConfiables”.

Las líneas anteriores describen lo que representa para el INE 5 horas de retraso (4 horas con 50 minutos, para ser precisos), es “calidad”. Sin embargo para quienes llegaron a las 10:00 horas, incluso a las 11:00 horas, y no pudieron votar no estarán de acuerdo con esa positiva valoración. ¿Cuántos de ellos habrán regresado y cuantos no?

El otro tema es la falta de una promoción efectiva para informar a los ciudadanos que habría una elección, un tema del que ya nos ocupamos en colaboración anterior y que será recriminado al Instituto Nacional Electoral de Tamaulipas por los partidos políticos y candidatos ante la pobreza de resultados.

Lo positivo de la elección celebrada a lo largo y ancho de Tamaulipas, es que hubo un ambiente tranquilo. Las fuentes oficiales no habían reportado ningún incidente hasta las 19 horas en que la mayoría de las casillas ya estaban cerradas o por cerrar.

Para esas horas el candidato de Morena, JR José Ramón Gómez Leal se dijo ganador de los comicios; la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD Imelda Sanmiguel justificó la baja votación debido a que se trató de una elección atípica y esperaba un 20 % de participación; Manuel Muñoz Cano esperaba mejorar los resultados históricos que hasta ahora ha logrado el PVEM.

En Nuevo Laredo Mario Delgado, presidente nacional de Morena, se reunió con la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas y desde ahí monitoreo los avances de la elección.

Mañana examinaremos con sumo interés los mensajes que dejó esta elección a los partidos participantes.