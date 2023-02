EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Este domingo 19 de febrero, los tamaulipecos saldremos a votar por quienes deseamos que nos represente como nuestro Senador en la más alta tribuna del país…Los más picudos analistas políticos aseguran que el JR habrá de salir con banderas desplegadas…Recientemente la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ le levantó la mano durante un extraordinario mitin en esa ciudad fronteriza…De igual forma en Matamoros el equipo del alcalde MARIO LÓPEZ le ofreció un extraordinario evento…Menciono estas dos corrientes, porque no faltaban las voces que aseguraban que estos le estaban dando la contra de manera subterránea al candidato guinda…Han de pensar tanto MAKY como la Borrega, que estos aún no son tiempos para las traiciones…Pues los tiempos del gobernador AVA se encuentran en su máxima fuerza política…Por lo pronto se han comprometido para jalar bien en esta campaña…Sin que esto sea garantía de que harán lo mismo en las elecciones municipales…Tanto MAKI como La Borrega pertenecen a equipos distintos al que manda actualmente en Tamaulipas…MAKI fue relegada totalmente por el equipo que gobierna en el estado ya que no la tomaron en cuenta en el gabinete estatal…Mientras que La Borrega quiso ser el candidato al Senado pero lo hicieron a un lado…Ambos tienen sus sinsabores con el grupo de AVA…Pero de manera inteligente no están entrando en confrontación directa con el grupo Victoria que tiene las riendas actualmente en el estado…Ambos MAKI como La Borrega van a jalar por el candidato de MORENA-PT por así convenir a sus intereses de momento…En un futuro cercano, quien sabe…Mientras tanto su decisión política actual le generará en muchísimos votos a JR…Y en Soto la Marina creo que muy poco se puede abundar en ese sentido y es que el grupo MEDINA está al mil por ciento con el JR…Es más ni se ha sabido que el TRUKO haya venido al municipio a platicar con el ex alcalde HABIEL MEDINA patriarca de este clan familiar y político, para que hubieran jalado con la candidata del PAN una señora de apellido SANMIGUEL…El compromiso político de HABIEL con el TRUKO tenía fecha de caducidad y desde hace meses que ha concluido…Se espera una afluencia de un 25 por ciento del padrón electoral para este próximo domingo…Las campañas federales suelen ser frías, sin emoción política y esta vez no es la excepción…Mientras que por el lado del abanderado Verde MANUEL MUÑOZ CANO algunos analistas le ven cara de segundo lugar…MANUEL tiene contactos en todo el estado gracias a que el ex gobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES lo dio a conocer en todo Tamaulipas y es que en su momento lo hizo Secretario Estatal de la SEDESOL…Pero también es cierto que los funcionarios municipales y alcaldes de ese tiempo ahora figuran en MORENA y en el PAN…Pero en esta campaña anduvo a la cacería de todos esos aliados de tiempos idos…Algo debe de haber pescado al tirar la red política en cada municipio…Mientras tanto la dirigente interina del Verde en Soto la Marina ANGELES SALAZAR CARRILLO hizo lo que pudo para trabajar con la estructura local en estos pocos días que tiene de haber recibido la dirigencia municipal…Igual de cierto es que en las filas del PAN el líder JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ no tuvo mayores problemas para integrar la estructura electoral…Y es que el PAN tiene poco tiempo de haber dejado el poder en Soto la Marina…Esto les permite contar con una militancia y simpatizantes comprometidos y con deseos de seguir trabajando en lo político…Nadie en su sano juicio puede menospreciar a Acción Nacional rumbo a las elecciones locales del 2024…Los azules, al menos con los que platico de manera continua ya han asimilado el descalabro electoral del año pasado y aseguran que el escenario político de la próxima campaña local, será muy diferente…Dicen los panistas más aguerridos que cuentan en sus filas con elementos capaces de ir de manera exitosa en el proyecto de recuperar la alcaldía…Dicen contar con elementos de experiencia y con el suficiente colmillo político que les permitirán dar una fiera pelea electoral en la elección municipal…Y aseguran de igual manera que lo mismo es si se trata de jóvenes con carisma, preparados y de sangre liviana para llenarle el ojo a los electorales…”También contamos con jóvenes carismáticos que se pudieran en un momento identificar al mil por ciento, con la juventud de nuestro municipio” expresan los azules…Bastantes clientes son los que tuvo Don RENE GONZÁLEZ en su Restaurant “Tampico” el pasado 14 de febrero en que se celebró el Día del Amor y la Amistad…Creo y les puedo asegurar que para los marsoteños es todo un orgullo poder contar con un restaurant como el “Tampico”…Hablando de negocios de Soto la Marina déjeme le comento que Plaza Lora ya ha abierto sus puertas para las primeras negociaciones que albergará en su interior…También es todo un lujo esta plaza comercial cuyo nombre, se identifica plenamente con Soto la Marina por el tema de las Tortugas Lora…Saludos para mi buen amigo ROGELIO SILVA BARRERA, Jefe del Almacén DICONSA de esta localidad, ya que el pasado 14 de febrero estuvo festejando un año más de feliz existencia…Personal de enfermería del Hospital Rural IMSS Bienestar de esta localidad estuvo trabajando en el mercado rodante con la aplicación de la vacuna contra la Influenza el pasado martes…Loable a todas luces este tipo de operativos por parte de la institución a cargo del Dr. JESUS VELAZCO MURATALLA y es que están acercando los servicios a la comunidad…Casi son 50 ya los alumnos del Taller de Danza en Casa de Cultura de acuerdo a lo que me comentó el Prof. ANDRES MEDELLIN MANZANO en días pasados…Me hizo saber así mismo, que se trabaja con tres diferentes grupos, cada uno de estos, en sus respectivos horarios, por las tardes…Pues la maestra BERTHA ELENA ENRIQUEZ FLORES de la Secundaria Técnica 12 “Francisco Javier Mina” de esta cabecera municipal se hizo merecedora a un reconocimiento estatal por Prácticas Docentes por lo que ha sido muy felicitada por su directora la Maestra LEYZA OLIVIA BARRERA SALAZAR así como por sus demás compañeros y compañeros de esa prestigiada institución educativa…Este importante reconocimiento lo recibió de manos de la Secretaria de Educación en Tamaulipas LUCIA AIME CASTILLO PASTOR y ante la presencia de la Subsecretaria de Educación Básica Mtra. MARCELA RAMIREZ JORDAN…Claro que logros de este tipo llenan de satisfacción y orgullo a quienes de una y de otra manera forman parte de la Técnica 12…Felicidades maestra BERTHA ELENA…Pues FELIPE GARZA NARVAEZ quien ha sido casi de todo en el PRI, recibe por segunda ocasión el cargo de Delegado de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas…Desde el pasado jueves sustituyó en tal encomienda al también ex priista RICARDO RODRÍGUEZ MARTINEZ…Lo dicho MORENA se ha nutrido y vive y transpira políticamente de los antiguos cuadros del tricolor del que muchos neo morenistas comieron durante muchos años…Pues se habla de que para Soto la Marina viene un mundo de inversiones a corto tiempo…La gente del gran capital por una razón o por otra, está volteando de manera continua su vista a nuestro municipio en donde quieren invertir parte importante de sus capitales…Por algo será…Por aquí anduvieron inversionistas asiáticos…Esto es bueno y aunque al presidente AMLO no le guste, el capital privado es precisamente el capital privado el que genera empleos para la gente…Y el empleo genera en un sueldo…Y el sueldo genera en mayor calidad de vida para la gente…Y teniendo un mejor nivel de vida los pueblos pueden ascender a mejores niveles de bienestar…En otro orden de cosas ahora la Coordinación de la Región V del SNTE que estuvo a cargo del tocayo FERNANDO MARTINEZ PACHECO ha regresado a la cabecera municipal de Aldama…El que se deja ver muy poco por acá es el flamante Secretario de Pesca y Acuacultura en el Estado, JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES…Aunque igual de cierto es que en el tema político local está de lo más enterado y al día…Pues tiene sembrados en el 95 por ciento de los cargos estatal a gentes que son sus incondicionales…Ellos tienen al buen CHUCHO de lo más enterado de lo que por acá se cocina políticamente hablando…El Director de Deportes del municipio CHANITO DEL REAL asistió a una reunión que en Altamira encabezó el titular del ramo en Tamaulipas MANUEL RAGA NAVARRO y a la que acudieron otros directores de deportes de otros tantos municipios…Pues vaya que los Uber locales le están ganando la partida a Transpaís con la ruta a Ciudad Victoria… Al parecer la ruta de autobuses ya tiene solamente una o dos salidas diarias a la capital del estado mientras que los Uber creo que tienen cuatro corridas completas…El precio del boleto así como la distancia que se recorre creo que son los puntos que están marcando la diferencia…Ahora si, por lo que vemos, se está rompiendo la regla en cuanto a que el pez grande se come al chico…Está siendo todo lo contrario…Dicen algunos que se las dan de analistas políticos que el Comisionado Nacional del PT en el Estado, ARSENIO ORTEGA LOZANO ya trae su propuesta para Soto la Marina rumbo al ya no tan lejano 2024…Será?…Ahora que bien pudiera ser cierta esta versión…Al comisionado del PT en el estado le gusta meter las manos en la cuestión política en nuestro municipio…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario.