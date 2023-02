EN OPINON DE

Por: Fernando Infante Hernández

Dentro de una semana se estará llevando a cabo la elección estatal por la Senaduría y la realidad es que esta campaña no ha generado emoción alguna entre el respetable…Como que los candidatos están viviendo el sueño de los justos…Y la gente por otro lado, inmersa en sus diarios problemas por llevar el pan de cada día a sus casas…JR es claramente el puntero en esta desangelada campaña…Se espera una participación muy apenas por arriba del 20 por ciento…La verdad es que en esta campaña solamente a los que forman parte de las estructuras partidistas les anima un poco este proceso electoral…El grueso de la sociedad tamaulipeca poco se encuentra interesada en acudir a votar el 19 de febrero…Es esta una campaña atípica y es que el fallecimiento del Dr. FAUSTINO LÓPEZ VARGAS exigió una elección antes del tiempo normal, para sustituir su escaño en la cámara alta…En otros temas el alcalde TOÑO MEDINA bien pudiera en su momento, buscar ir por otro periodo en la presidencia municipal y es que tiene ese precioso tesoro que se llama Juventud y aparte está realizando un muy buen trabajo, al frente de la comuna…Para empezar hacia dentro del equipo de trabajo nada se mueve sin su autorización…Tiene y mantiene un férreo control político sobre su gente y esto es importante porque en un proyecto de ese tipo la primera fortaleza debe de surgir desde el interior del equipo de trabajo…La marca MEDINA con todo y sus contras, tiene presencia hoy en día en todo el municipio…Para bien o para mal la marca MEDINA es reconocida a lo largo y ancho de nuestro municipio…Y esto les genera un status político que no se debe de menospreciar…Que en su momento habría sin la menor de las dudas otras expresiones contrarias a los MEDINA que pudieran buscar con ahínco y además con todo el derecho del mundo de hacerse del poder municipal, es igual de cierto…Estamos viviendo y somos parte de una democracia…Que a lo mejor por ahora los CASTRO y la gente de ABEL GÁMEZ, así como los de JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ entre ellos podrían no tener la mayor de las afinidades es igual de cierto…Pero igual, sobre la marcha quien nos dice que no pudiera surgir un elemento que pudiera sumar en su conjunto a todos estos equipos y con ello aglutinarse como uno solo con un proyecto político en común?…Que tiene que MORENA tenga el poder en el país así como en Tamaulipas…Por ahora Y en lo referente a la elección por la Senaduría, pareciera que JR lleva la delantera…Pero igual en la política municipal si los que mandan en MORENA en el estado no juegan bien sus cartas se pudieran llevar una desagradable sorpresa…Cuestión de recordar que la mayor parte de las expresiones políticas que jugaron para el ahora gobernador AVA han sido relegadas del pastel sexenal aquí en Soto la Marina…Y peor aún, no se ve que los vayan a invitar a una pequeña rebanada de betún…Como sea la decisión política del grupo MEDINA va a ser fundamental en el desenlace electoral del ya no tan lejano 2024 aquí en nuestro municipio…Y es que no se puede dejar de lado que los MEDINA forman una triada política más que importante dentro de la parcela electoral marsoteña…Y es que veamos las cosas en frío y sin apasionamientos de ningún tipo…Por un lado TOÑO MEDINA desde la alcaldía haciendo política por medio del trabajo diario que desarrolla en bien de la comunidad…Por otra parte su señora madre IRMA JASSO DE MEDINA entregando diariamente apoyos en apoyo de las familias más necesitadas desde el sistema DIF a su cargo…Y el patriarca del clan familiar y político como lo es el ex alcalde HABIEL MEDINA haciendo lo propio desde el mostrador en su próspera refaccionaria…Claro que también tenemos que puntualizar y como lo hemos visto en anteriores administraciones, los apoyos sociales tampoco tienen como boleto de regreso el apoyo político al cien por ciento por parte de los beneficiarios hacia sus benefactores…La sociedad de hoy en día exige apoyos por parte del gobierno y no sienten el compromiso de apoyar a quienes se los entregan…Pero con todo y esto, la función pública, no deja de ser un excelente motivo para hacer política, ante la sociedad…En la dirección de Bienestar del Ayuntamiento no se les puede dar difusión a una serie de apoyos que se están entregando por el tema de la veda electoral pero la realidad de las cosas es que el titular de esta dependencia local LUIS ALBERTO ACOSTA MENDIOLA le sigue entregando muy buenos resultados a su jefe el alcalde TOÑO MEDINA…Por otro lado me dicen que al compadre LUPE LEAL le está yendo de lo mejor en todos los aspectos con su trabajo en la Secretaría de Pesca y Ccuacultura de Tamaulipas a cargo del Lic. JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES…Creo que ya era justo pues mi compadre LUPE LEAL tenía ya varios años realizando talacha en la política y la verdad de las cosas es que no había podido pegarla a todo lo que da, pero en esta ocasión con el sexenio guinda, el sol le está dando de frente…Igual de cierto es que hasta ahora al menos de manera pública no hemos sabido de que la pesqueña DOMMY CEPEDA BEAS haya logrado la autorización de alguna obra de renombre para nuestro municipio…Y nuestra extrañeza radica en que al ser una funcionaria de muy alto nivel en la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas debería de haber intervenido para estas fechas en algo relevante para Soto la Marina…Al menos que sí esté trabajando a ese respecto y nos hayamos podido dar cuenta hasta ahora…Esperaremos y abundaremos en este sentido…Lo que sea de cada quien a la gente allegada a JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES les está yendo de lo mejor en este gobierno que preside el Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA…Vive este grupo político local, un sexenio de ensueño…Por medio del buen JUAN JESUS esta corriente política tiene acceso directo hacia el espacio donde se toman las más importantes decisiones políticas y de gobierno en Tamaulipas…Peeeero creo que deberían por otra parte, tratar de hacer sinergia con los otros equipos que al contrario de ellos, quedaron fuera del pastel sexenal, por lo que se pudiera ofrecer en la política municipal que ya no la vemos tan lejana…Hablando de la cuestión política local todo nos hace ver sobre la evidente cercanía de VICENTE ENRIQUEZ GARCIA con la gente del PT…Y es que al menos en un par de eventos del candidato a Senador JR hemos visto a VICENTE haciendo equipo con la dirigente local de este partido EMILIANA GARZA CRISANTO y posando de muy buena gana con él, al Comisionado Estatal ALEJANDRO CENICEROS quien se nota que lo identifica y lo tiene en buena estima…Aunque también es cierto que CHENTE hasta ahora no ha dicho “esta boca es mía” en cuanto tiene que ver con un proyecto personal para la presidencia municipal…En otro orden de ideas, falleció LUPITO GARCIA GUERRERO el pasado martes en el Ejido Lavaderos y el miércoles lo sepultaron en el panteón de San José de las Rusias…Que en paz descanse el buen LUPITO…Por otro lado, me comentó el líder del PAN local JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ que el pasado miércoles se llevó a cabo una importante capacitación a la estructura de su partido en esta localidad…Vino gente del partido estatal y el objetivo de la capacitación en referencia es para dejar la estructura lista y preparada para la jornada electoral del 19 de febrero…En las filas de Acción Nacional de Soto la Marina se cuenta con militantes y simpatizantes que como cada jornada electoral lo han hecho, están dispuestos a dejar como se dice comúnmente “la zalea” a favor de su instituto político…Entre ellos y ellas les podemos mencionar entre otros a LETY MAGDALENO y JUAN GARCÍA, así como AUDELIO URBINA CONDE…Saludé en días pasados a la dirigente interina del Verde en nuestro municipio MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR quien se muestra en la mejor disposición de sacar los trabajos de su partido adelante y de la mejor manera rumbo al proceso de este mes de febrero…Hablando del Verde quien sabe que compromiso sea el que tiene el regidor de Morena en el cabildo local HUGO ARELLANO con MANUEL MUÑOZ CANO a quien en días pasados le organizó un evento en este municipio…Pude platicar con mi buen amigo NACHO PERALES en días pasados y la verdad me dio mucho gusto ver que se está recuperando de manera óptima del delicado estado de salud en el que se encontraba y que incluso lo motivó a estar internado en un centro hospitalario de Monterrey, Nuevo León…NACHO después de trabajar durante muchos años en la gasolinera La Marina Vieja, disfruta hoy en día de su merecida jubilación…NACHO por cierto es originario y a mucho orgullo del Ejido La Peña que tiene como eterno centinela al famoso, “Cerro Gordo”…El pasado jueves se celebró el día del Odontólogo en nuestro país y por tan importante razón es que la red social de mi compadre RAMON GOMEZ LEAL así como la de EL REDACTOR se atiborró de felicitaciones hacia el así como de reconocimientos por su excelente labor profesional que desarrolla en el día a día…Por cierto el próximo 24 de febrero se celebrará el Día del Mecánico y primero DIOS por ahí nos estaremos echando una buena platicada, con alguno de los tantos y excelentes maestros que tenemos aquí en nuestro municipio…El alcalde TOÑO MEDINA encabezó la entrega de uniformes a cientos de chiquitines que integran los diferentes equipos de la liga municipal infantil de futbol y donde estuvo presente el mandamás en la Dirección de Deportes CHANITO DEL REAL en días pasados…Es constante la entrega de apoyos por parte del joven presidente municipal al tema del deporte y de esto que les digo tenemos a la mano incluso los testimonios de muchos de los beneficiarios…En el Restaurant “Tampico” de Don RENE GONZÁLEZ JUAREZ se preparan con todo para recibir y atender de manera ecelente y eficiente a los comensales que habrán de festejar como cada año el Día del Amor y la Amistad…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…