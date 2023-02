Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Ramiro Cantero Medina vuelve por sus fueros

De plácemes los tultecos por el retorno de Ramiro Cantero Medina a Tula. Ya se ve, ya se oye y ya se escucha que el joven político está nuevamente en su tierra natal, pues llega por la puerta grande, llega porque sus amigos le han dicho que esta es su casa y así lo reciben como se merece. Aquel bache que según se dejó ya se está tapando.

Sabe negociar, sabe resolver y todo hace indicar que va a limpiar su honor porque Ramiro Cantero, quienes lo conocen es de palabra, es de empuje y los asuntos cuando se trata de alguna confusión los trata y los ve de frente. No se anda por las ramas, sabe que en la vida hay altas y bajas, pero también sabe que para todo ello hay un buen arreglo y a eso le apuesta el orgullosamente tulteco.

De tal manera que a Ramiro Cantero se le ha visto visitando a los amigos de la cooperativa, dando la cara, llegando a acuerdos y eso habla de la grandeza, y de la valentía que lo caracteriza, pero sobre todo de honestidad en su persona. Diría la abuela: “Que tamaños de pelao”; cualquier otro en su lugar se hubiera achicanado ante la adversidad, como en aquel tiempo lo hizo el triste celebre Carlos Blanco, quien dijo: “más vale correr, que aquí quedó” y ya nadie lo volvió a ver.

Total que Ramiro Cantero Medina ahí está, para resolver lo pendiente y que no quede duda, todos estarán seguramente contentos como desde un principio todo era. Ojalá vuelva a abrir la oficina y que siga apoyando a las familias y a los negocios con créditos accesibles y a muy bajos intereses.

Estamos convencidos que los amigos de la cooperativa le permitirán seguir trabajando, pues con su regreso confirma que sus ahorros nunca estuvieron en riesgo y que ha sabido manejar la situación. Total que Ramiro Cantero está de regreso y demuestra ser digno de confianza, por lo que vuelve por sus fueros.

Lucia Aimé Castillo Pastor

La Secretaria de Educación de Tamaulipas, Maestra Lucia Aimé Castillo Pastor, no le afloja el paso, pues cuando no anda por el norte, anda por el sur, o por el centro e incluso por el altiplano tamaulipeco, donde se da tiempo para atender las problemáticas de las y los maestros de la entidad.

Así se viene reuniendo con integrantes de los sectores del magisterio, con quienes dialoga largo y tendido para solucionar sus inconformidades y muchos de ellos o bien la mayoría son del reciente pasado, de los cuales no se dio ningún respaldo. Pues a entrarle mi secretaria, la educación en Tamaulipas no se detiene y es compromiso del Señor Gobernador.

Y hablando precisamente de educación, recientemente se le dio posesión como titular del CREDE en la Zona Norte, al diazordacense Carlos Eduardo Cervantes, teniendo como sub-sedes Miguel Alemán y Reynosa. El nombramiento lo recibió de manos del titular de la Unidad Ejecutiva de la SET, Lic. Hugo Armando Fonseca Reyes, quien fue acompañado del Director General de los CREDE’s en la entidad, Hiram Peña Gómez.

NOTAS CORTAS

1.- Si como dicen los que saben, que el PT está creciendo en Palmillas, también en Miquihuana hay una gran representación con el ex alcalde Javier Reyna Jaramillo. En Tula, este instituto político también está pintando para lo que viene y no para esta elección en puerta la senaduría, no, es para el 2024 y los amigos del café nos comentan que Alfredo Castillo Camacho, ya se pintó de rojo, o sea, de PT. Apúntela por ahí.

2.- Bustamante es un municipio muy apartado de la capital tamaulipeca y de escasos recursos, por lo que necesita una unidad de transporte y que sea de gran beneficio para la gente, sobre todo para los que menos tienen. Esa unidad sería de gran utilidad para trasladar a gente que realmente lo necesita, así como a las diversas peticiones que la sociedad han requerido al Ayuntamiento; personas con discapacidad, adultos mayores, estudiantes, entre otros, por lo que la joven alcaldesa Brisa Verber Rodríguez, sigue tocando puertas en los gobiernos federal y estatal para que se ese proyecto se cristalice y en bien de sus representados. Qué bueno y ojalá así sea.

3.- Se han detectado varios operadores políticos, sobre todo en el altiplano tamaulipeco identificados con el PAN que ya comenzaron a promocionar en sus cuentas a Morena y su candidato para la votación del próximo 19 de febrero. Y lo hacen porque afirman que desde el Comité Directivo Estatal y Municipal en la mayoría de los municipios de esta región, los tienen muy abandonados y olvidados.

4.- Una callada pero efectiva labor es la que estaba realizando Petra Pérez del Ejido Nahola en la oficina de Catastro en el municipio de Tula y estaba brindando buenos resultados. Hasta que le dijeron gracias por participar.

5.- La pregunta de la columna es: ¿Cuántas bajas más vendrán en el Ayuntamiento de Tula?

6.- El saludo de la columna es para el maestro Manuel Báez de Jaumave, autentico morenista de este municipio y al que no pierda de vista en el futuro inmediato.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.