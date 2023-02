Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Arnulfo en Aldama

*Antes ya había estado en Tampico, Mante, Villagrán, Victoria, Jaumave, Valle Hermoso, Matamoros, Nuevo Laredo, Rio Bravo, Reynosa y San Fernando. Pendiente Miguel Alemán para cerrar con broche de oro

En sus recorridos por las diferentes regiones del Estado, el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño, cerró fuerte el pasado viernes en la región V que comprenden los municipios de Aldama, Abasolo, Soto La Marina y Villa de Casas, en un evento que se realizó en el Auditorio Municipal de este municipio.

La cita era a las 12 horas del día, pero por cuestiones de tiempo y acuerdos, se aplazó una hora y media más; sin embargo a su arribo al recinto, fue abordado por maestras y maestros de la zona para pedirle algunas peticiones que les aqueja en su centro de trabajo.

Como pudo, poco a poco, Rodríguez Treviño, se fue introduciendo hasta el estrado de concreto para presidir junto a invitados especiales y parte de su Comité Ejecutivo Seccional el evento. La bienvenida la dio la regidora, maestra Felicitas Medellín García, representante personal del alcalde Dr. Alejandro García Barrientos.

Cuando le tocó dar el mensaje al flamante líder magisterial, dijo ante la presencia de las y los maestros que se dieron cita ha dicho recinto y ya abarrotado de docentes, el profesor originario del Ejido “Charcos” del municipio de Villagrán, exhortó a trabajar juntos y se comprometió a velar por el bienestar del magisterio tamaulipeco, donde aseguró, que no los va dejar solos y ustedes ayúdenme porque todos somos antes que nada SNTE y gracias a ustedes aquí estoy.

Ya en su intervención y encarrilado Rodríguez Treviño, hubo quienes lo interrumpían y reclamaban su homologación entre otras demandas más, a lo que el maestro y líder del magisterio tamaulipeco, les dijo: “One moment please, take it easy”, es decir, un momento por favor, tranquilos, calmados, todo a su tiempo. Y expresó: “yo me debo a ustedes y mi compromiso es con ustedes”.

También afirmó que está pendiente la reunión con el gobernador del Estado, pero que no hay prisa por reunirse con él, y luego argumentó que si hasta ahora no ha sostenido un encuentro se debe al exceso de trabajo que tiene el Ejecutivo Estatal pero habrá tiempo de eso y después platicamos.

Total que en este municipio del sur del Estado, las y los maestros refrendaron su total apoyo al nuevo líder del sindicato magisterial en Tamaulipas y este es el penúltimo municipio o región que visita, donde viene presentando a los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional y recoger propuestas que serán presentadas en breve a la autoridad.

En este evento, el profe Arnulfo Rodríguez Treviño estuvo acompañado en el presidio, además de la anfitriona maestra Felicitas Medellín García; el alcalde de Soto La Marina, Dr. Luis Antonio Medina Jasso, parte de su Comité Ejecutivo Seccional, quienes también hablaron de sus carteras y responsabilidades dando cátedra como el Prof. Nain Ramírez García, Secretario de Organización V con asiento en Soto La Marina; Profa. Alma Leticia Pérez Arriaga, de USICAMM; Profa. Gabriela Martínez Castello, de SNTE-JOVEN y la de Maestros de Arraigo del Medio Rural, Profa. Carmen Julia Mendoza Garza, así por cientos de maestros que acudieron a saludarlo y refrendarle su apoyo al proyecto que encabeza en la entidad.

Algo que vale la pena resaltar del evento y después lo extendemos más, es que el profe Arnulfo, anunció que pronto se edificará ahí como se va a hacer en Ciudad Victoria, una Clínica del ISSSTE, exclusivamente para a atender a los maestros en sus 5 enfermedades de mayor prioridad de acuerdo a estudios, diagnósticos, exámenes y con el apoyo de la salud estatal y federal, donde se contará con los mejores especialistas en la materia. Gestión directa del sindicato.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, este lunes 6 de febrero fue día feriado, o sea, que no hubo actividad escolar, laboral en muchas áreas del país, por recordar el día de la Constitución Mexicana, primer puente del 2023 y por ende el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 30, no abrió sus puertas sino hasta mañana martes.

2.- Gerardo Islas Maldonado, político poblano de 39 años de edad y líder nacional del Partido “Fuerza por México” en formación, murió este pasado 2 de febrero, mientras se encontraba en España. Murió por un infarto en un viaje en el que estaba acompañado por el fundador del partido y líder del sindicato Catem, Pedro Haces Barba. Por cierto, aquí se le recuerda muy bien en Tamaulipas, pues se dejó llevar por el canto de las sirenas y ahí están los resultados. “Fuerza por México” desapareció del mapa de Tamaulipas. ¿Quién se lo acabó? Usted adivine.

3.- Lalo Gattás cerró la semana pasada bien en Ciudad Victoria y eso lo dicen algunas gentes agradecidas con él. A donde va lo reciben hasta con aplausos y no son más que visitas de trabajo las que realiza en bien de la comunidad. Tan es así que la ciudadanía ha dicho que es el mejor alcalde que ha tenido Victoria; pues dicen que es un hombre de palabra y con hechos lo demuestra.

Y si a ello le agregamos, previo a la visita del presidente de la Republica a la capital tamaulipeca, trabajadores sindicalizados del municipio de Victoria, se apersonaron en el Aeropuerto Local con mantas para agradecer a los tres órdenes de gobierno, donde reconocieron al alcalde Lalo Gattás, la buena disposición de mejorar la relación laboral través de mesas de diálogo y buen entendimiento, así como al gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, su agradecimiento por su apoyo e intervención para garantizar la justicia laboral de los trabajadores sindicalizados. También al presidente López Obrador, por su labor para seguir transformando a Tamaulipas y a México.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.