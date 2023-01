EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues la clase política de Soto la Marina se está haciendo bolas en cuanto a la participación activa de VICENTE ENRIQUEZ en la campaña del abanderado de MORENA al Senado de la República JR…VICENTE está participando en la campaña de JR por el lado del PT…Está bien pues el PT viene siendo un partido aliado de la 4T desde hace un buen tiempo a la fecha…Independientemente de la lectura que algunos le quieran dar a esta aparición en la escena política por parte de VICENTE ENRIQUEZ, creo que está bien esto de que aparezcan nuevas figuras dentro del escenario político local…Digo esto porque no hay los que dicen que VICENTE pudiera estar interesado en participar en algún momento dado dentro del próximo proceso local, la verdad es que siempre será bueno ver en la escena política a cuadros que no han tenido participación en anteriores ocasiones…Ya que andamos con temas de la grilla local pues me reportan que el Profr. GUADALUPE VILLARREAL tiene a su cargo el tema de los representantes de MORENA en las casillas a instalarse en nuestro municipio en el proceso electoral del próximo 19 de febrero…Al parecer el Profr. VILLARREAL está haciendo parada dentro del partido de la cuarta transformación si recordamos que en la anterior campaña estatal ya tuvo mucho que ver en este mismo tema de la estructura electoral que cuidó los votos en nuestro municipio del ahora gobernador AVA…De igual manera se siente la mano del Profr. HUGO en este proceso y es que su gente está participando en diferentes áreas de la campaña que promueve al JR para el Senado…Podemos decir sin temor a equivocarnos, que el Profr. ROJO es el más cercano a los afectos de JOSE RAMON GOMEZ LEAL aquí en Soto la Marina… Igual de cierto es que ha dado inicio el ciclo de riego por parte de los productores del Módulo VI a cargo ahora de ALBINO GONZÁLEZ ROSALES…Y por parte de los regantes del Ejido Lázaro Cárdenas el que abrió el periodo de riegos fue mi buen amigo WICHO TUDÓN en su parcela que pertenece a esta comunidad…Platiqué en días pasados con mi primo GONZALO RUIZ quien anda muy ocupado con asuntos personales y de sus negocios…Me dio gusto pues ya tenía un buen de tiempo de no saludarlo…El primo GONZALO no está interesado en asuntos de política de la que está deslindado…Claro que el día que se interese en participar en la grilla municipal no lo haría nada mal..Y es que aparte de su don de buena gente, en sus venas palpita la sangre política y es que por su lado materno los genes políticos de los BARRIENTOS generan ebullición, a su máxima expresión…Pues TOÑO HINOJOSA ARELLANO dejó de ser el dirigente local del Partido Verde desde días pasados…Lo sustituye de manera interina su compañera de lucha de muchos años ANGELES SALAZAR…El partido Verde sin TOÑO HINOJOSA al frente jamás hubiera dado muestras de vida en Soto la Marina…Realmente a TOÑO le tocó una muy dura tarea como fue la de dar a conocer el Verde en nuestro municipio y esto se tiene que recalcar y además de reconocer…Pero está quedando en la dirigencia una amiga suya y aliada que lo ha sido hasta en las más difíciles luchas como lo es ANGELES SALAZAR…El presidente municipal TOÑO MEDINA estuvo en la Secundaria Técnica 12 el pasado miércoles, ya que les hizo entrega de once latas de pintura para que sea aplicada en diferentes espacios de la institución en referencia…Lo recibió en nombre del plantel y además le agradeció la directora LEYZA OLIVIA BARRERA SALAZAR…El alcalde no descansa un solo día en la tarea que tiene como jefe de la comuna marsoteña y esto se refleja en el importante número de apoyos que entrega un día y el otro también…Por cierto, todavía no se me queda bien grabado el nombre del nuevo jefe de prensa del Ayuntamiento local…Me refiero al que entró en lugar del joven GAUDAZA quien todavía anda trabajando en esa área, aunque de subalterno…En otro orden de cosas, quiero felicitar desde este espacio a mi joven amiguita GISELLE LARA pues está próxima a viajar al vecino país de Guatemala en donde habrá de participar como portera de la Selección Mexicana de Futbol en un Torneo Internacional…Creo que en Soto la Marina se le está debiendo un homenaje o un reconocimiento a GISELLE pues ha representado a Soto la Marina y a Tamaulipas así como a nuestro país, en diferentes ocasiones…GISELLE es por méritos propios un “Orgullo Marsoteño”…´Pues me comentó el líder sindical de los pensionados y jubilados del sector educativo de Soto la Marina APOLONIO VERDIN SÁNCHEZ que de manera particular apoya la candidatura del JOSE RAMON GOMEZ LEAL quien busca la Senaduría por MORENA-PT…No quiere involucrar en este tema a la delegación sindical de manera oficial en el tema político, pero sí me dice que la mayor parte de los afiliados a esta delegación simpatizan con el popular JR…Pues el director de la Primaria “Lázaro Cárdenas”, de esta cabecera municipal JORGE LUIS ESTRADA HERNANDEZ está invitando a que los alumnos que están por egresar de preescolar sean inscritos por parte de sus padres, en plantel a su cargo…La Primaria “Lázaro Cárdenas” tiene un prestigio bien ganado y es que está sustentado en el trabajo diario y coordinado por parte de todos quienes ahí laboran en las diferentes áreas lo que ha dado como resultado que sea una de las escuelas con mayor captación de alumnos y claro que todas estas acciones son liderados por su director JORGE LUIS ESTRADA HERNANDEZ…Se viene, está en puerta, un agarrón de béisbol entre las novenas campeonas del rey de los deportes de Aldama y de Soto la Marina, de acuerdo a como me lo adelantó don JUAN LARA NUÑO en días pasados…Sería este partido en la catedral del béisbol de Soto la Marina que se erige en el Boulevard Enrique Cárdenas González…Dice don JUAN LARA que el beisbol es el rey de los deportes y es que pueden ir ganando 10 a cero y en la última entrada, el otro equipo, le da vuelta al juego…Hablando de apasionados del deporte en nuestro municipio podemos mencionar a LALO CAMACHO por el futbol y a RICARDO VÁZQUEZ “ La Perica” por el volibol así como a EDGAR CEPEDA por el basquetbol, entre otros…Y en el tema de la cultura a la maestra AMELIA RAMIREZ SOTO y el profe ANDRÉS MEDELLIN MANZANO se les identifica por su pasión por la danza…Pues ya casi estamos en febrero y por lo tanto se acerca el 19 que es la fecha de la elección por la Senaduría en Tamaulipas…Definida al cien por ciento la postura política del grupo MEDINA por el candidato de la 4T como lo es el JR…Aquí no hay más que hablar…Los MEDINA han terminado su compromiso con los vientos de cambio y de manera particular con el ex candidato estatal CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS “El Truko”…En palacio de gobierno estatal saben perfectamente que los MEDINA van como sus aliados en este compromiso del gobernador AVA con el presidente AMLO en cuanto tiene que ver con entregar un proceso electoral ganador el próximo mes…De la marca MEDINA se dicen una y mil versiones respecto a su participación en las elecciones locales del 2023…No faltan los que aseguran que los MEDINA buscarán seguir en el poder después del 2023…Y bueno si así fuera, creo que están en su total derecho de buscar un periodo más para estar al frente de la comuna local…Que tienen sus malquerientes es igual de cierto…Pero en política quien no los tiene?…Que también han tenido la capacidad necesaria que les ha permitido tener aliados en todo el municipio es igual de verdad…Que hoy en día los partidos han dejado de marcar la diferencia electoral es igual de verdad…Ya no son precisamente los partidos con sus siglas los que definen los marcadores los días de las elecciones es igual de verdad…Hoy en día son los ciudadanos quienes de manera libre y sin ataduras de partidos los que deciden las elecciones es una realidad de peso…Hoy en día el elector se encuentra por arriba de las siglas partidistas de forma mayoritaria…Si algunas gentes no simpatizan por ejemplo con el PAN pero si este partido nomina a alguien que en lo personal, sí es de sus simpatías sale y vota por el PAN…Igual si MORENA o cualquier otro partido no son de las simpatías del ciudadano, pero estos partidos nominan a alguien atractivo en lo político, pues le dan su voto…Así ha cambiado la política en los últimos años…Y que no quiera alguien decir que se va a morir en su partido, aunque lo fusilen…Claro que los partidos como tal siguen siendo importantes, pero más que nada por la estructura que tienen y lo que significa la marca ante la autoridad electoral… Pero ya los partidos como tal, no marcan los derroteros en las elecciones…Por otra parte, me dio gusto saludar en días pasados al Lic. SAUL PALACIOS OLIVARES por acá en Soto la Marina…El Lic. SAUL PALACIOS estuvo viviendo en esta cabecera municipal hace varios años, pues fungía como adscrito en la Notaría del Lic. FRANCISCO MENDIOLA que se encuentra frente a la plaza del kiosco, en la casona que fuera del Gral. FELIPE DE LA GARZA en antiguos tiempos…Este 2023 se cumplen 94 años de la emancipación del histórico Ejido La Peña…La rica historia de esta comunidad de la zona sur de nuestro municipio estará ligada por siempre al liderazgo visionario de su inolvidable y eterno líder don CHON GÓMEZ…Por lo pronto el reconocido compositor marsoteño EFRAIN HERNANDEZ se encuentra más que listo para componer un bello corrido a esta icónica localidad…Mi reconocimiento para la Lic. CARMEN HERNANDEZ GUERRERO quien funge como secretaria particular del alcalde LUIS ANTONIO MEDINA siempre eficiente ella, en el manejo de la agenda del joven presidente municipal…Ojalá y todos los colaboradores del presidente municipal se pusieran realmente la camiseta de la presente administración, así como ella lo ha hecho…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…