Zona Temporalera de El Mante esta con “JR”

El candidato de Morena-PT exhorta a pasar la voz, porque “este movimiento no puede caminar solo”

EL MANTE.- A menos de un mes de la elección extraordinaria al Senado de la República, el abanderado de Morena-PT, José Ramón Gómez Leal “JR”, exhortó a la región temporalera, “pasen la voz, este movimiento no puede caminar solo, se requiere de todos, pero sin pelearnos, tenemos que darle altura a la política”.

Por segunda ocasión, el candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas” visitó el municipio de El Mante, en donde, Reynalda Rubio Purata, coordinadora territorial dijo, “sabemos que es un hombre honesto, de principios y valores, con ganas de trabajar por Tamaulipas”.

Además reiteró, “nosotros, los hombres y mujeres de la región temporalera trabajamos con empeño para lograr su triunfo como Senador por Tamaulipas, lo vemos en la preferencia de la gente que sabe que no nos fallará”.

En su intervención y, ante la estructura de Morena y el Partido del Trabajo, JR agradeció la defensa del voto en la zona cañera, donde se instalarán 320 casillas “y en donde sé, van ir a defender el voto”.

El morenista, precisó que,

“la construcción de la democracia inicia con el respeto de los pensamientos de la gente, eso lo aprendí de “ya saben quien”, quien una vez me comentó, le voy echar tantas y tantas ganas para que no regresen los de enfrente, por eso no podemos permitir que lleguen los que rechazaron los beneficios universales, pasen la voz y salgamos a votar este 19 de febrero”.