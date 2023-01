Incrementa UAT ingreso de docentes al Sistema Nacional de Investigadores

Ciudad Victoria, Tam., 22 de enero de 2023.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) incrementó el número de sus docentes en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), cumpliendo las metas a corto plazo planteadas por la administración del rector C. P. Guillermo Mendoza Cavazos.

Al respecto, la Dra. Mariana Zerón Félix, secretaria de Investigación y Posgrado de la UAT, dijo que el aumento de docentes en el SNI fue de un 18% en el último año, fortaleciendo así los índices de calidad educativa a nivel nacional de la máxima casa de estudios. “Tenemos cuatrocientos miembros del SNI, que representan el 37% de nuestra planta docente, la meta es lograr el 40% en esta administración rectoral”, indicó.

A su vez, señaló que la meta no es sencilla, porque además de ingresar al SNI, los profesores deben ratificar su permanencia cada cierto período. “Pareciera que nada más son tres puntos, pero no, requiere un gran esfuerzo, porque no solo implica que entren, sino que estemos en ejercicio de refrendo, entonces es constante la evaluación de nuestra planta docente que hace el esfuerzo para mantenerse”.

Refirió que ese logro es gracias al trabajo que realizan los cuerpos académicos con que cuenta la Universidad, y a las nuevas líneas de impulso a la investigación que ha promovido el rector. “Vemos con muy buena expectativa cómo los cuerpos académicos se han ido fortaleciendo en el área de investigación, y han provocado que, con sus proyectos, sus tesis y sus publicaciones, lleguemos a este incremento tan importante”.

Señaló también que se trabaja en dotar a los profesores de herramientas de tecnología, mediante las cuales tengan acceso a los contenidos especializados más actuales. “Tenemos el objetivo en este 2023 de ampliar la cobertura de la producción académica y científica de nuestros investigadores, y de ayudarlos a ser más visibles para que el conocimiento que generan tenga impacto social”.

Destacó que próximamente se abrirán convocatorias para fomentar la publicación de revistas y de libros electrónicos, además de facilitar a los investigadores los medios y los mecanismos para que no solamente se vea su trabajo, sino conocer el trabajo que se hace en otras partes del mundo.

Enfatizó que, atendiendo los lineamentos del rector, se ha enfocado la generación de conocimiento al impacto social, avanzando hacia la inter y multidisciplinariedad.

Agregó que hay grupos de investigadores de varias facultades que están trabajando proyectos de intervención social, de desarrollo tecnológico, con visión de resolución de problemas sociales e impacto en el territorio.

Anunció que próximamente habrá un cambio en las convocatorias de investigación para que se doten de más recursos. Y, por último, puntualizó que el compromiso de la Secretaría de Investigación y Posgrado es sumar y encauzar todos los esfuerzos para lograr que el conocimiento que se genere se transfiera a quien lo requiere y que pueda tener un impacto o un cambio, ya sea en un sector productivo, en una persona, en un colectivo o en una empresa.