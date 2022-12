Fortaleceremos ITAVU para otorgar vivienda digna a más tamaulipecos: Gobernador

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 12 del 2022.- El gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya se comprometió a revitalizar y fortalecer al Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización para que cumpla su misión social y de justicia, de facilitar a las y los tamaulipecos el acceso a una vivienda digna.

Al presidir la ceremonia cívica de honores en las instalaciones del ITAVU y ante la presencia del director general de este Instituto, Manuel Treviño Cantú, el gobernador de Tamaulipas aseguró que en su administración, otros de sus compromisos será buscar nuevas fórmulas para que la población acceda en mayor cantidad a sus programas, facilitando los esquemas de ahorro previo que les de acceso a los créditos, la construcción de vivienda progresiva y buscar que crezca la oferta de suelo urbano a través de nuevas reservas territoriales.

Al reconocer que guarda un aprecio personal por este Instituto, creado hace 40 años durante la administración de su padre, el gobernador Américo Villarreal lamentó que en años recientes, el ITAVU haya sido sometido al abandono y desmantelamiento.

“Además por corrupción, no solo se le abandonó sino que se le sometió a un desmantelamiento absolutamente inmoral”, dijo, pero destacó que hoy existe un nuevo modelo de trabajo y de gobierno coincidente con la Cuarta Transformación, con una visión alternativa, con principios distintos y una vocación humanista y de servicio que entiende que la razón del poder público tiene que ver con el objetivo de elevar el bienestar general y hacer verdadera justicia social.

Américo Villarreal reiteró su compromiso por promover programas de vivienda social, poniendo atención en el desarrollo de espacios urbanos que protejan la convivencia, que haya desarrollo comunitario y para dar respuestas a otras amenazas desintegradoras del tejido social.

“Considero que la función que cumple el ITAVU es fundamental; por todo esto deseo que exploremos nuevos caminos para recrearlo y fortalecerlo con su misión social y de justicia. Quiero que nos apoyen, que nos apoyen a facilitar el acceso a vivienda digna, a más y más familias tamaulipecas”, indicó.

Al dar la bienvenida a esta ceremonia, el director general del ITAVU, Manuel Treviño Cantú explicó que este Instituto tiene en esencia el espíritu de servicio y soporte a las familias tamaulipecas, en especial a las más vulnerables y confió en que con la vitalidad y entusiasmo del gobernador Américo Villarreal se contará con una dependencia renovada y fortalecida.

“Tengan la certeza de que con usted llevaremos a la práctica los principios y valores que usted representa, impulsa y lo distinguen: no robar, no mentir y no traicionar. Seremos fieles representantes de sus políticas y programas sustentados en el auténtico sentir del pueblo de Tamaulipas”, expresó.

En la ceremonia de honores, la lectura de las efemérides estuvo a cargo de María Fernández Ramírez Flores y Eleazar Barbosa Vega.

Acompañaron al gobernador el general Elpidio Canales Rosas, comandante de la 48va Zona Militar; el coronel Germán Ángeles Gómez, en representación de la Guardia Nacional; Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; Sergio Hernando Chávez García, secretario de Seguridad Pública; Karina Saldívar Lartigue, secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; Lucía Aimé Castillo Pastor, secretaria de Educación; Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas y Luis Lauro Reyes Rodríguez, delegado federal de Programas para el Bienestar.