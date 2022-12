Asume el Dr. Edy Izaguirre la Dirección de la Facultad de Derecho Victoria

Cd. Victoria, Tam.; 11 de diciembre de 2022.- El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), le tomó la protesta al Dr. Edy Izaguirre Treviño como director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) para el período 2022-2026.

En sesión solemne del Consejo Técnico de la FDCSV, desarrollada en el Auditorio “Dr. Bartolo Pablo Rodríguez Cepeda”, el rector encabezó el acto protocolario, y en su mensaje a la comunidad universitaria del plantel, destacó que la nueva administración contará con todo el respaldo de la Universidad para cristalizar los proyectos venideros.

Mencionó que la institución ha evolucionado y ha crecido en indicadores de calidad académica, trabajo que se fortalecerá con la administración del Dr. Edy Izaguirre.

“El reto es fuerte, la actualización del modelo educativo es lo que viene, y tratar de impactar y de trascender con nuestros estudiantes siempre es un reto”, expresó luego de subrayar que el trabajo en materia curricular tiene como propósito preparar a los egresados para un mundo diferente y con una dinámica que cambió a causa de la pandemia.

Asimismo, reconoció al Dr. Armando Villanueva Mendoza, director saliente, y a su equipo de trabajo, por las metas alcanzadas que contribuyen a consolidar el prestigio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria.

En ese contexto, agradeció la presencia del Dr. Jesús Lavín Santos del Prado, ex rector de la UAT y ex director de la Facultad, quien acudió como invitado a la ceremonia, junto con los también ex directores del plantel: Dr. Carlos Hinojosa Cantú y Dr. Enrique Alfaro Dávila.

Luego de rendir protesta, el Dr. Edy Izaguirre Treviño agradeció a la comunidad académica y estudiantil por la confianza que le brindaron al elegirlo como director, e iniciar una nueva trayectoria en la vida de esa importante institución universitaria.

También resaltó la presencia de los ex directores, de quienes dijo: “Sin su dedicación y trabajo, esta escuela no gozaría del prestigio que tiene”.

Subrayó que su compromiso es trasformar a la FDCSV y convertirla en una comunidad educativa viva y dinámica, que resalte valores como la inclusión. “Este es un proyecto de todos y todas. Todos seremos tomados en cuenta”, añadió.

“Deberemos salir de los muros de nuestra escuela y demostrar a los distintos sectores de la sociedad, en el terreno de los hechos, lo aprendido, desarrollando acciones de impacto social que fortalezcan la confianza de la gente en nuestra Universidad”, puntualizó.

En el evento se contó con la presencia del Dr. Fernando Gerardo Quintanilla de la Fuente, representante local del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la UAT; de la Mtra. Amparo Castillo Marroquín, secretaria académica de la FDCSV, como secretaria del Consejo Técnico; además de docentes, estudiantes, funcionarios universitarios e invitados especiales.