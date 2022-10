EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Muchas felicitaciones recibió nuestra amiga RAQUEL ALONSO CARMONA el pasado 17 de octubre, ya que en esa fecha precisamente se celebró la promulgación para que las mujeres en nuestro país pudieran ser sujetas a participar como candidatas a cargos de elección popular o simplemente para que pudieran sufragar…Tenemos que recordar que RAQUEL ALONSO fue alcaldesa en el periodo 2008-2010 cuando gobernaba EUGENIO HERNANDEZ FLORES en Tamaulipas y con quien supo llevar y generar en una excelente relación personal que se convirtió en importantes apoyos para nuestro municipio en ese tiempo…La historia política y de gobierno de la señora RAQUEL le tiene reservado un lugar muy importante en nuestro municipio por ese hecho tan importante como lo es de ser la primera fémina en despachar en el privado más importante del edificio ubicado en la Calle Benito Juárez esquina con Hidalgo aquí en Soto la Marina…Cabe destacar que otra mujer destacada dentro del acontecer político de nuestro municipio lo fue Doña ANGELITA ALFARO, quien también fue presidenta municipal, solo que de manera interina en el segundo periodo de su primo LEONARDO BARRIENTOS, quien solicitó licencia para poder ser diputado local y de quien terminó ANGELITA ese periodo…Y bueno pues desde ese tiempo seguimos esperando en Soto la Marina a alguna otra fémina con capacidad y arraigo como para que se gane la confianza de la ciudadanía y pueda aspirar a la alcaldía…Mujeres con capacidad en nuestro municipio, por supuesto que las hay…Pero que se animen a participar para ganar, es otra cosa…En fin, felicidades a todas las mujeres de nuestro país por haberse celebrado su día del derecho al voto…Y es que no solamente las mujeres de la política son las únicas destacadas de su género…También son triunfadoras quienes se dedican al hogar y quienes desde un oficio o una profesión se convierten en generadoras de desarrollo ya sea en lo personal o con sus familias y ante la comunidad…Con todo y lo que se diga, creo que el sector femenil este tiempo como nunca antes está destacando y sobresaliendo, en sus respectivas áreas de desarrollo…La cosa anda que arde en las Escuelas Primarias” Lázaro Cárdenas” y “Alberto Carrera Torres”, de esta localidad…El personal directivo ya siente muy fuerte la presión de los padres y madres de familia por la falta de un docente en cada uno de estos planteles…Estaba anunciada una reunión de varias escuelas de la zona escolar a la que pertenecen las dos escuelas para este viernes por la mañana…Y es que dicen los directivos, así como los maestros y padres de familia que de poco les sirvió acudir a la SET en Ciudad Victoria, ya que nada más les dieron largas en el tema de los dos recursos que están faltando…Pues en la Delegación de SEBIEN estatal de Soto la Marina las actividades al parecer están detenidas…La oficina de atención está cerrada desde hace ya algunos días…No sabemos si son instrucciones de la propia secretaría o si el responsable de esta dependencia JUAN ESTRADA decidió adelantarse en cuanto a cerrar la dependencia y esperar a que se nombre a su relevo…Por cierto se hace necesario que los nombramientos en las oficinas del estado se aceleren…Se viene una nueva elección para elegir al nuevo Senador de la República y se requiere que quienes participaron en la campaña estatal reciente se sientan tomados en cuenta para que otra vez le vuelvan a echar todos los kilos en el proceso electoral que se llevará a cabo, en los primeros meses del 2023 aquí en Tamaulipas y en Soto la Marina, también por supuesto…Igual de cierto es que al saberse los nombres de los próximos funcionarios del estado, se pondrá a prueba la unidad y disciplina, de los simpatizantes guindas que en este municipio se la partieron en serio en el proyecto ahora triunfador del Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA…Por cierto el alcalde TOÑO MEDINA se reunió con el gobernador AMERICO en Ciudad Victoria al igual que los demás alcaldes de nuestro estado…Subió unas fotos, el joven alcalde marsoteño a sus redes sociales al lado del gobernador y las reacciones fueron positivas por parte de los cibernautas que ven con buenos ojos la disposición del gobernador por trabajar de la mano con los presidentes municipales, sean de la filiación política que sean…Por cierto y sin que los seguidores del ex CABEZA DE VACA se molesten, la realidad es que con AMERICO se pone en marcha una manera muy distinta en el tema de la gobernanza y es que el de los cuernos era casi imposible que dialogara con alcaldes que no eran de su partido o aunque lo fueran, pero que respondieran a diferentes equipos al que el encabezaba…El Dr. AMERICO está poniendo en marcha una nueva y mejor manera de gobernar y es que es por demás visible su disposición por hacer sinergia con los presidentes municipales más allá de que sean o no de su partido…Esta forma de actuar generará en que los apoyos y la obra social se desprenda hacia los municipios con el lógico beneficio de las familias que nada de culpa tienen si sus presidentes municipales son de un partido distinto al del gobernador en turno…Como si ha pasado en administraciones anteriores como la de CABEZA DE VACA sin ir tan lejos…CABEZA fue duro e implacable por demás con los alcaldes que no eran de su rebaño…Y las consecuencias fueron desastrosas para la gente…Pero de igual manera esa forma de actuar ante sus adversarios le costó a CABEZA no poder poner sucesor a modo, pues se echó a miles de gentes en contra…En fin, dejemos a los que se fueron y que respondan por sus hechos, más allá de lo que se les acuse…Ante la renuncia de mi buen amigo RENE GALVÁN a la Oficialía del Registro Civil, se escucha que una joven mujer política y profesionista casi tiene ya el nombramiento en sus manos para asumir dicha dependencia estatal…Aunque igual de cierto es que en política, “nada es, hasta que es” como decía el inolvidable LEONARDO BARRIENTOS GARZA…Hablando de gente que le gusta la política no deja de levantar comentarios que mi estimado amigo TOFIC GARCIA CISNEROS en su red social esté manejando un mensaje algo subliminal, como si fuera un mensaje político de corte, futurista…Decía JESUS REYES HEROLES que “en política, la forma, es fondo”…”Transformando Generamos Confianza” es el texto que TOFIC tiene en su foto de perfil y si ponen atención a las letras iniciales se puede identificar TGC que son las iniciales de su nombre completo…Pero mejor no adelantemos vísperas y un día de estos esperamos platicar de manera personal este importante tema…Y así salimos de las recondenadas dudas…El Prof. EDGAR CEPEDA se reunió en días pasados con el Director de Deportes CHANITO DEL REAL en su oficina de la presidencia municipal…Trataron temas que tienen que ver con la Liga local de Basquetbol de la que EDGAR forma parte de su directiva…Es bueno que haya buena relación y sinergia entre el responsable del tema deportivo en Soto la Marina, con quienes están al frente de las diferentes disciplinas que existen de manera oficial en el municipio…Pues la gente de La Pesca está muy contenta porque dos de los suyos, uno por nacimiento y otro por adopción quedaron en cargos estatales de relevancia con el Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA…El ex rector de la Universidad Tecnológica del Mar, Dr. GUADALUPE ACOSTA VILLARREAL es el nuevo Subsecretario de Educación Media Superior…Y la estimada amiga DOMMY CEPEDA se desempeña como Subsecretaria de Obras Públicas…Dos muy importantes posiciones desde las que pueden hacer y mucho por La Pesca…El ex rector de la UTMAR en el tema de becas y apoyos para los estudiantes de esa localidad y de nuestro municipio…Y pues DOMMY CEPEDA BEAS bien pudiera influir para la realización de importantes proyectos de obras…Claro que no poseen la bendita y maravillosa varita mágica…Pero si pueden influir y mucho en las decisiones que se toman en las dependencias para las que ahora forman parte…Y de JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES bastante también se puede esperar, ya que como titular en la Secretaría de Pesca y Acuacultura con toda seguridad tendrá la intención de quedar bien con la gente de Soto la Marina…Y es que le tocó estar al frente de una dependencia en la que en verdad se trabaja con numerosos y cuantiosos programas para la gente que se dedica a la pesca y en el tema de la producción acuícola…NEY TAVARES por su cuenta que tiene obvia cercanía con la secretaria del Trabajo en Tamaulipas OLGA SOSA por lo que con toda seguridad que habrá de bajar buenas noticias para sus paisanos desde la dirección que ahora tiene a su cargo y que tiene alcance estatal…Muy claro está que de estos cuatro funcionarios Americanistas a tres les interesa y mucho la política…DOMMY intentó ser candidata de Morena a la presidencia municipal en el proceso pasado…JUAN JESUS siempre ha tenido la inquietud de la presidencia municipal…NEY TAVARES ya fue alcalde, pero no creemos que en un momento dado le hiciera mala cara a la posibilidad de volver a participar de manera particular en la grilla local…Tanto DOMMY, como JUAN JESUS y NEY tienen ya su tiempo participando en lo político para la causa de MORENA…Entonces creo que en razón al desempeño que cada uno de ellos tenga es como la gente de Soto la Marina puede voltear a verlos una vez llegados los tiempos electorales…No estamos asegurando que ellos tres tengan interés en el 2024…Pero conociendo como les causa ebullición en su sangre el tema político, igual pudieran estar interesados algunos de ellos en regresar a hacer talacha política a nuestro municipio, más temprano que tarde y aprovechando sus días de descanso…Por otro lado, muchas felicidades a quienes forman parte de la comunidad estudiantil, directiva y docente de la Telesecundaria de Tampiquito, ya que la escolta de este plantel se adjudicó el primer lugar en el Concurso de Escoltas de la Zona 17 a cargo del Prof. JOSÉ MANUEL TIJERINA CASTILLO y con ello se ganaron el derecho de participar en la etapa regional a desarrollarse en el mes de noviembre en Ciudad Victoria…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…