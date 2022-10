Por: Raúl Terrazas Barraza

Los del Sindicato

Dentro de un mes iniciará el proceso interno de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la actividad de arranque será el informe del actual secretario General, Rigoberto Guevara Vázquez previsto para el 14 de noviembre en el XI Pleno Seccional que comprende la presentación de reportes correspondientes a finanzas y gestión de beneficios para los trabajadores de la educación.

Una vez que esto suceda, queda abierto el proceso para la renovación de la dirigencia Seccional que tiene más de dos años de retraso ya que, debió de llevarse a cabo antes de la pandemia, pero debido a las restricciones que esta trajo se pospuso, se pospuso y apenas ahora que las medidas sanitarias se redujeron, que las clases son presenciales y las condiciones generales son propicias, se resolverá ese gran pendiente.

Desde luego, la dimensión de la competencia se ha ampliado porque la lista de aspirantes es una de las más grandes de todos los tiempos. Buscan la dirigencia los profesores Cecilia Robles Riestra, Jaime Ramos Salinas, Abelardo Ibarra, Guadalupe Puente, Arnulfo Rodríguez Treviño, Francisco Navarro y el mantense que contaba con el respaldo de funcionarios panistas del sexenio pasado, Naif Hamscho Ibarra.

Al fin los del sindicato de maestros entran en acción para desplegar campañas políticas al interior de la organización de las cuales ojalá no haya repercusiones negativas para el proceso educativos, cosa que nunca ha sucedido, de ahí que, los padres de familia se muestren confiados en ello.

Debe agregarse que, importante es que los profesores no caigan en situaciones de conflicto, porque su calidad profesional y moral hace que los maestros sean en la sociedad de las personas a quienes la ciudadanía les tiene una gran confianza.

En la lucha sindical, las apuestas están a favor de Abelardo Ibarra, sin embargo, cada vez son más los trabajadores de la educación que quieren a una mujer en la secretaría General de la Sección 30 y ella es la maestra Cecilia Robles Riestra.

Los otros

Respecto a quienes podrían ser candidatos a la Senaduría en la que estaba el Legislador Faustino López Vargas, también aparecen anotados el reynosense José Ramón López Leal que fue Delegado de los Programas Federales y también su sucesor en ese cargo, licenciado Rodolfo González Valderrama actual director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.

También corrió la versión de que el licenciado Américo Villarreal Santiago buscaría la candidatura, sin embargo, a través de las redes sociales hizo ver que no se registraría para el proceso que se llevará a cabo el año que vine, debido a que, tras el fallecimiento del Senador suplente y debido a que, quien fuera titular del escaño tiene licencia porque desempeña otra actividad, deberá convocarse a elección porque así está previsto en la Legislación mexicana.

Será demasiado molesto para la excandidata del PAN a la alcaldía de Nuevo Laredo, Yalheel Abdalá Carmona, acudir de nuevo a la oficina de la secretaría de Bienestar Social para aclarar todas las dudas que los nuevos funcionarios de esa dependencia tienen respecto a la situación de recursos financieros, materiales y humanos que le tocó manejar cuando la nombraron para ese cargo.

Es de mencionar que ella fue diputada y dirigente del PRI en la entidad, pero, pactó con el PAN para convertirse en candidata a la presidencia municipal de su tierra, Nuevo Laredo, pero, al perder frente a la actual alcaldesa Carmen Cantú Villarreal como premio de consolación la hicieron titular de SABIEN y aunque su desempeño fue cuestionado, ahora se agrega la necesidad de que comparezca para que aclare una serie de irregularidades encontradas en estas dos primeras semanas de Gobierno.

Será molesto, porque ella no está acostumbrada a los cuestionamientos, esos siempre fueron de su parte y a ello se dio que los nuevoladerenses le dieron la espalda el año pasado en las votaciones para la presidencia municipal de aquella ciudad fronteriza.

Al parecer la actual titular de la dependencia Verónica Aguirre de los Santos, no quiere andar buscando cosas que no encontrará en los archivos y en los documentos, por ello se plantea la posibilidad de que se llamada a comparecer, al cabo no se trata de detenerla, porque además habrá la negativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado, más bien será una charla amigable para solventar las irregularidades.

Por su parte, el licenciado Roberto Huerta Ramos, quien actuó como secretario del Ayuntamiento de Ciudad Victoria durante varios meses, dejó el cargo porque el titular, licenciado Hugo Reséndez Silva ya está de nuevo en la oficina de la dependencia tras resolverse una incidencia jurídica que le fabricaron funcionarios de la administración estatal que concluyó en septiembre pasado.

Hace unos días el alcalde Eduardo Gattás Báez había anunciado que su secretario se reincorporaría entre el 15 y 20 de octubre, dado que la investigación a que estaba sujeta quedó aclarada y no hay delito que perseguir, es más, nunca lo hubo, pero, a fin de protegerse de una acción prefabricada de las autoridades estatales, mejor enfrentó la investigación la cual quedó en nada.