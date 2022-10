Por: Raúl Terrazas Barraza

El cubrebocas

A partir de las nuevas recomendaciones de la Secretaría de Salud Federal y de acuerdo con el comportamiento del virus que provoca la enfermedad de COVID-19 que ha sido a la baja, el uso de cubrebocas en la entidad ya no será obligatorio, pero, sí un artículo que queda en calidad de recomendación para prevenir la infección por el virus SARS-Cov2, que afecta al mundo.

El Secretario de salud en la entidad, Doctor Vicente Hernández Navarro, quien presidió junto con el Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya la reunión del Comité de Seguridad en Salud, señaló que se dejará a criterio de los establecimientos continuar con los protocolos y filtros sanitarios, porque ya no son obligatorios solo se harán recomendaciones, por ello, si algún establecimiento cerrado decide dejarlo será respetado por las autoridades.

Pensar que esto genere dudas o conflictos no sería adecuado, dado que las personas ya saben que el nivel de contagios bajo, igual de casos confirmados, hospitalizaciones y fallecimientos, sin embargo, no queda libre del todo relajar o abandonar las medidas preventivas.

Frente a esta decisión de las autoridades queda decir que las personas en forma individual están en su derecho de usar el cubrebocas, traer gel para limpiarse las manos y de plano preguntar si tienen termómetro para medir temperaturas por su algún asistente al sitio es detectado con síntomas.

Como que no se vale que en la entrada de tiendas de autoservicio el termómetro, aunque está allí se haya desconectado o no se use porque se le acabaron las pilas, cuando debería estar en funcionamiento por sí alguna persona quiere.

Como cada 15 días desde que comenzó la pandemia de COVID-19 este día quince deberá salir la publicación en el Periódico Oficial del Estado de las resoluciones a que se hayan llegado en la sesión del Comité Estatal de Seguridad que sesionó este viernes, publicación que debe ser leída a conciencia para tener clara la nueva realidad a la que se enfrenta la comunidad tamaulipeca.

Cabe recordar que en virtud de la pandemia, muchas entidades del país establecieron por Ley el uso del cubrebocas, lavado de manos, aplicación de gel y la toma de temperatura antes de entrar a cualquier sitio, por tanto, aquellas como Chihuahua y Nuevo León deberán de cancelar esos ordenamientos y establecer como en el caso de Tamaulipas que será voluntario en las personas y en el caso de las medidas de seguridad, los propietarios están en libertad de mantener los protocolos de seguridad en salud.

Los otros.

Como una buena y agradable noticia debe de tomarse la determinación del Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya otorgar certeza económica a los trabajadores y además que, las percepciones económicas que tienen no serán reducidas y quizá ya todo mundo pudo darse cuenta de ello, porque este viernes les fue pagada la primera quincena de la nueva administración que promete mucho para atender las necesidades de los tamaulipecos.

En forma muy clara el mandatario estatal anunció a los trabajadores de todas las dependencias que sus compensaciones se mantendrán igual, al comprenderse bien que son parte de sus gastos familiares, por ello en todo momento contarán con ellas.

En el Instituto Electoral de Tamaulipas por acuerdo del Consejo General fueron designados Lida Consuelo Delgado Cortina en la Unidad de Igualdad de Género y no Discriminación, María Isabel Tovar de la Fuente en la de Fiscalización, Planeación y Vinculación con el Instituto Nacional Electoral y Alberto Castillo Reyes como director del Secretariado.

El presidente del IETAM, Juan José Ramos Charré, les invitó a sumarse con determinación para sacar adelante la responsabilidad que tendrá y hacer que crezca el trabajo electoral de Tamaulipas a favor de la democracia. También hizo una propuesta para que ocupe la dirección de Administración Irilian Yazbeth Narváez Wong, ello en base al reglamento de elecciones del INE que sirve para la designación de los funcionarios.

Este fin de semana fue celebrado el aniversario número 49 de la creación del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, SUTUAT, una organización que con el paso del tiempo se ha consolidado en su lucha diaria por responder a las necesidades de los agremiados, quienes mantienen toda su confianza en los dirigentes que han pasado por el comité que ahora tiene a su cargo Oscar Valdez Ávila y cuyos representantes de las tres regiones donde se encuentras las Unidades Académicas Multidisciplinarias son un soporte de la organización.

El Rector de la UAT, Guillermo Mendoza Cavazos, quien acudió al evento por los 49 años de la organización sindical entregó reconocimientos a los empleados por su trayectoria laboral y al mismo tiempo agradeció la dedicación, esfuerzo y desempeño, por ello al referirse a la relación con la organización sindical apuntó que ha crecido evolucionado y madurado adaptándose a las necesidades y circunstancias de la Universidad, de ahí que sea una coordinación de certeza, fuerte y de convicción.