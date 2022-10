Entregan nombramientos a Subsecretarios en Salud Tamaulipas

A nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, entregó nombramientos, al Dr. Eduardo Martínez Bermea, como Sub Secretario de Atención Médica; al Dr. Gabriel de la Garza Garza, como Sub Secretario de Planeación y Calidad; al Dr. José Luis Garza Ruíz, como Sub Secretario de Salud Pública y al Lic. José de la Garza Torres, como Sub Secretario de Administración y Finanzas en la misma Secretaría de Salud.

De la misma manera recibió nombramiento el Dr. Alberto Moctezuma Castillo, como Comisionado Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios.