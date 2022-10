Realizan práctica del Módulo 4 “procesa productos agropecuarios” estudiantes del CBTA 271 de SLM

Porque la teoría y la práctica van de la mano para fortalecer la preparación técnica de los estudiantes, en el CBTA 271 Soto la Marina, alumnos del tercer semestre realizaron la práctica

Del Módulo 4, procesa productos agropecuarios, sub-módulo, elabora productos cárnicos, que en este caso correspondió a la elaboración de chorizo de cerdo.

Lo anterior así fue dado a conocer por el Ing. Leonel Córdova Montes, en su calidad de Director de esta institución de educación media superior aquí en Soto la Marina, quien indicó que las práctica son muy importantes en las carrera técnicas que se imparten en el CBTA, ya que esto les permite a los estudiantes poner en práctica la teoría, que como el caso que se describe, tiene que ver con el procesamiento de productos agropecuarios.

Refiere asimismo nuestro entrevistado, que en este caso de procesamiento de cárnicos para elaboración de chorizo, se brindan a los alumnos las técnicas y herramientas necesarias, para que el procedimiento sea el ideal para preservar el producto y darle sabor a la carne.

REITERA DIRECTOR DEL CBTA RECOMENDACIONES PARA CUIDAR LA SALUD

En otro orden de ideas, el Ing. Leonel Córdova Montes reitera a la comunidad estudiantil del CBTA a su cargo, a no bajar la guardia para cuidar la salud y que se sigan cumpliendo las recomendaciones que por el Covid-19 se siguen aplicando, como lo es el uso del cubrebocas y de gel antibaterial, poniendo de relieve que son muy importantes los tres filtros que no deben descuidarse, partiendo de la casa con el apoyo de los padres de familia, en el entendido de que no deben mandar a sus hijos a la escuela en caso de presentar síntomas de gripe, ya que mientras un médico no diga lo contrario, se trata de Covid.

“En la entrada al plantel se aplica el segundo filtro para revisar el uso del cubrebocas y la aplicación de gel, pero también en el tercer filtro antes de entrar al salón de clases se verifica el cumplimiento de las recomendaciones”, indicó el Ing. Leonel Córdova Montes.

Asimismo, el Director del CBTA solicita a los padres de familia a estar muy atentos con los estudios de sus hijos, que no falten a clases y que revisen que cumplan con sus trabajos y actividades académicas, para que de esta manera no reprueben las materias.