Emotiva ceremonia por el 50 Aniversario de la Escuela Secundaria Técnica No. 12 de Soto la Marina

Emotiva y brillante fue la ceremonia por el 50 Aniversario de la fundación de la Escuela Secundaria Técnica No. 12 “Francisco Javier Mina” de esta población de Soto la Marina, a cuyo evento asistieron ex directores, entre ellos el primer director, Ing. Carlos Irineo Garza Martínez, de los primeros docentes, como el Profr. Sixto César López Cruz, así como ex alumnos de la primera generación de egresados como el Maestro Pedro Espinoza Baca, el Presidente Municipal, Dr. Luis Antonio Medina Jasso, entre otros invitados especiales, quienes tuvieron como anfitriona a la Directora, Mtra. Leyza Olivia Barrera Salazar.

Las palabras de bienvenida a los invitados al evento estuvieron a cargo de la Directora de la Secundaria Técnica No. 12, quien dijo sentirse muy orgullosa que le haya tocado a ella dirigir la escuela en su 50 Aniversario y por supuesto la ceremonia con mucho contenido histórico, por la presencia de quienes en su momento formaron parte de la plantilla administrativa y docente, así como de exalumnos y ex directores, que además de darle realce a celebración, fue un gran reencuentro.

Al destacar que a 50 años de fundación, la Secundaria Técnica No. 12 ha entregado a la sociedad 47 generaciones de estudiantes, la Mtra. Leiza Olivia Barrera Salazar refrendó en nombre de todos los que integran el personal, el compromiso de seguir con toda responsabilidad, el trabajo que sembraron en tierra fértil los fundadores de la escuela y que sigue dando cosechas, porque son más de 20,300 alumnos los que han egresado de las aulas del saber de la que fue la primera secundaria en Soto la Marina.

Una de las intervenciones que hubo en esta ceremonia, fue la del Ing. Carlos Irineo Garza Martínez, primer director de la secundaria, quien agradeció la invitación a la ceremonia del 50 Aniversario, reconociendo el trabajo académico que de manera firme se sigue desarrollando en la Técnica 12 y dio cuenta de algunas anécdotas para que los padres de familia permitieran que sus hijos asistieran a cursar la secundaria, reconociendo el caso del Mtro. Pedro Espinoza Baca, quien formó parte de la primera generación y que por su entrega educativa, ha destacado profesionalmente, escalando importantes cargos en el medio educativo profesional.

Por supuesto que no podían faltar las mañanitas por parte de alumnos de la Técnica 12, pero también por un mariachi, pero también la presentación de un festival artístico, así como otras actividades como una carrera atlética.

Y para reconocer a los fundadores de la que en septiembre de 1972 era Escuela Tecnológica Agropecuaria (ETA) 225 y en 1979 pasó a ser Escuela Secundaria Técnica 12 “Francisco Javier Mina”, se develaron dos placas, una que contiene el nombre del personal fundador y el personal actual, así como otra con los nombres de los alumnos de los dos primeros grupos.