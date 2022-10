“La verdad es una sola: El pueblo de Tamaulipas me eligió gobernador”: AVA

En un mensaje a las y los tamaulipecos y al celebrar la sentencia de la Sala Superior del TEPJF, el Gobernador electo consideró que hoy es un día histórico porque se ha demostrado que en México sí existe el estado de derecho, que la justicia puede tardar, pero siempre llega y que la voluntad popular es inviolable.



“Que lo sepa todo el pueblo de Tamaulipas. Que lo sepan todos los mexicanos. Todas las acusaciones fueron parte de una trama mafiosa y perversa que quiso confiscar la voluntad soberana de nuestros ciudadanos y su derecho inalienable de elegir a sus gobernantes”, dijo.



Destacó que esta decisión definitiva y firme que ya no admite apelación alguna, permite concluir también con la incertidumbre a la que fue sometido por intereses subalternos vinculados a una forma inaceptable de hacer política autoritaria y de violentar las reglas de la democracia.



“El Tribunal desmontó, uno a uno, todos los falsos argumentos que presentaron para difamarme y tratar de invalidar mi elección”, agregó.



En su mensaje Villarreal Anaya recordó que el 5 de junio los tamaulipecos salieron a votar masivamente con alegría, determinación y con coraje a pesar de la intimidación y la violencia ejercida por un gobernador que violando todas las reglas, se constituyó en jefe de campaña y perpetrador fallido de una elección de Estado.



Asimismo acusó que el Gobernador Cabeza de Vaca viendo su derrota, “intentó impugnar la elección con calumnias tratando de dañar mi reputación y la de mi familia, pero no lo logró”, indicó.



“Como lo dijimos siempre, el esfuerzo de Acción Nacional y de algunos personajes siniestros de nuestro Estado y del país, no podían prosperar, porque no les asistió nunca la razón ni la legalidad”, mencionó.



Al hacer un recuento de los señalamientos descartados por los Magistrados del Tribunal Electoral, insistió en que los argumentos expuestos por los panistas fueron desechados porque sus alegatos eran fallos, inconsistentes y atenidos a las mentiras que ellos mismos habían fabricado.





“Ellos dolosamente señalaron que hubo una supuesta intervención del crimen organizado y violencia generalizada. La Sala Superior desestimó el argumento porque no presentaron una sola prueba de contundencia, ni mucho menos acreditaron lo que argumentaban. Esta mentira, que fue el centro de su campaña sucia, fue totalmente desacreditada”, expresó el próximo mandatario estatal.



“Como lo pueden ver, cada alegato interpuesto por Acción Nacional fue rechazado. Las y los tamaulipecos quieren un cambio y respaldan la Cuarta Transformación, y a partir del primero de octubre se abre una nueva etapa de futuro y esperanza”, aseveró.