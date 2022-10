Tribunal Federal ratifica triunfo y declara a Américo, Gobernador de Tamaulipas

Ciudad de México. – El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su sesión de esta tarde, desechó las impugnaciones del PAN y declaró válida por unanimidad, la elección del 5 de junio que acredita al doctor Américo Villarreal Anaya, como el ganador de la gubernatura en Tamaulipas.

Los magistrados coincidieron con el ponente José Luis Vargas Valdez y afirmaron que no hubo violencia generalizada, tampoco se violó la cadena de custodia de los paquetes electorales, menos hubo participación de grupos delictivos.

En su resumen, los magistrados sentenciaron:

1. Se desestima el planteamiento respecto a la inelegibilidad del candidato electo, por su reincorporación como Senador de la República, debido a que el requisito de separación de cargos públicos sólo es exigible hasta el día de la Jornada Electoral.

2. Respecto a las causales de nulidad, se realizó el estudio sobre la supuesta vulneración a la cadena de custodia de los paquetes electorales, concluyéndose que no se acreditó la existencia de las irregularidades planteadas.

3. Respecto de la violencia generalizada y la intervención del crimen organizado en la elección, que se estudia en plenitud de jurisdicción y desde una perspectiva contextual, se concluye que no existen los elementos necesarios para acreditar los sucesos narrados por el PAN, menos aún, que se afectara la libertad del sufragio el día de la jornada.

4. Respecto al uso de recursos de procedencia ilícita, no se acreditan tales manifestaciones máxime que el dictamen final de fiscalización del INE, evidenció la legalidad de los recursos utilizados en las etapas de precampaña y campaña.

5. Se confirma el cómputo estatal, la declaratoria de validez de la elección, así como la entrega de la constancia de mayoría y la elegibilidad del C. Américo Villareal Anaya.

Este sábado primero de octubre, Américo Villarreal Anaya, protestará como Gobernador Constitucional de Tamaulipas para el periódo 2022-2028.