Emite el CBTA recomendaciones a sus estudiantes para cuidar su salud

Importante recomendaciones está haciendo el CBTA 271 a sus estudiantes para que sigan cuidando su salud, en razón a que la pandemia por el Covid.19 aún no termina, a pesar de que han disminuido de manera notable los contagios.

Sobre lo anterior, es el Ing. Leonel Córdova Montes quien informa sobre el particular, indicando que una de las recomendaciones importantes es la aplicación de los tres filtros, que inician en el hogar por parte de los padres de familia, verificando que sus hijos no traigan síntomas tipo gripe, ya que de acuerdo a la Secretaria de Salud, es Covid hasta que no demuestre lo contrario.

El segundo filtro es en el ingreso al plantel, donde se verifica la temperatura, se aplica gel antibacterial y el uso del cubrebocas, concluyendo con el tercer filtro al ingresar al salón donde se aplica gel y se recuerda a los alumnos que no deben dejar de usar el cubrebocas, entre otras indicaciones.

En otro orden de ideas, el Director del CBTA da a conocer, que se está haciendo el recordatorio a los estudiantes, que deben llevar su uniforme, ya que así está establecido en el reglamento interno aprobado por los mismos padres de familia.

Refiere asimismo el Ing. Leonel Córdova Montes que la próxima semana iniciará la entrega de credenciales correspondientes al actual ciclo escolar, a la vez que recomienda a los padres de familia o tutores, para que estén al pendiente de sus hij@s en lo académico, conducta y emocional, ya que es muy importante para el desarrollo educativo, en este caso particular para quienes curan su educación media superior en el CBTA 271 Soto la Marina.