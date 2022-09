Acusan abogados de Américo que Magistrado Reyes busca torcer elección de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe resolver de forma pronta y expedita la calificación de la elección en Tamaulipas y no permitir que el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón siga obstaculizando y retardando la sentencia para servir al gobernador Cabeza de Vaca y a su asesor panista, Roberto Gil Zuarth.

“Con respeto, pero con firmeza, queremos decirle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que no pueden mantener a todo un estado en una expectativa y en una indefinición acerca de los resultados, sobre todo porque no existen elementos probatorios que sustenten los reclamos que Cabeza de Vaca y el PAN, han estado realizando”.

El equipo jurídico del doctor Américo Villarreal Anaya ofreció una conferencia de prensa, esta tarde, en la que acusó al presidente del Tribunal Electoral del PJF de obstaculizar la justicia y de estar haciendo todo lo posible para encontrar un solo argumento válido para fallar a favor de los perdedores, aunque no lo ha podido sustentar.

“Solicitamos públicamente que, de forma pronta y expedita, se emita sentencia, ya que la tardanza en la emisión de la sentencia únicamente ha permitido que se construya una especie de ficción constitucional por virtud de la cual, hay un sentimiento de zozobra y falta de certeza respecto de los resultados electorales de la elección de gobernador que ganó el candidato de Morena, Américo Villarreal Anaya”, dijo la abogada Tania Contreras López.

“No tiene ningún sentido que esta decisión se siga retardando ni un día más, no solamente porque nuestros ciudadanos no lo merecen, sino porque esta incertidumbre ha sido aprovechada por el gobernador saliente, para resistirse a un proceso de entrega-recepción fluido y sin obstáculos, que garantice la continuidad administrativa y permita a la nueva administración tomar decisiones desde el primer día”, agregó.

Junto al también abogado Eduardo Govea Orozco, del equipo jurídico del Gobernador electo de Tamaulipas, Tania Contreras acusó al Magistrado Rodríguez Mondragón, de estar ligado a Roberto Gil Zuarth, colaborador cercano de Francisco García Cabeza de Vaca.

“Con mucha firmeza debemos exigirle que, si no puede resolver sus evidentes, públicos y notorios conflictos de intereses en este caso, se excuse de seguir conociéndolo, y permitir que se decida lo más rápido posible y sin llegar al límite del término real para su resolución”, expresó.

Agregó que las conductas mostradas por el Magistrado Reyes Rodríguez y por Cabeza de Vaca, dejan en evidencia una flagrante coordinación y complicidad, no solo entre las personas, sino que involucra lamentablemente a instituciones, lo cual lastima profundamente a la justicia y al estado de derecho.

“Por esta razón, de una vez por todas deben decidir el caso, ratificar la legítima condición de gobernador electo por la voluntad mayoritaria de las y los tamaulipecos, y dejar de intentar un retardo que pone en tela de juicio la integridad institucional y el deber de garantizar justicia a la que ellos juraron como compromiso inalienable atender”, indicó.

La representante jurídica del doctor Américo Villarreal aseveró que Tamaulipas ya tiene gobernador, y no es justo para las y los tamaulipecos que, a menos de 200 horas de la toma de protesta, el retardo judicial mantenga la ficción de que puede ocurrir algo diferente al arribo de la Cuarta Transformación a nuestro estado.

“A menos de ocho días de la Toma de Protesta, exigimos que el Tribunal resuelva de una vez por todas este incordio y permita al pueblo de Tamaulipas terminar este proceso con paz, tranquilidad y esperanza en el cambio que ofreció el ahora gobernador electo y que recibió el abrumador respaldo del pueblo dándole una victoria inobjetable”, mencionó.