RECIBE RECONOCIMIENTO NACIONAL LA MAESTRA YOLANDA GONZÁLEZ GARZA POR PRÁCTICA EDUCATIVA “TRIUNFADORES ADOLESCENTES EN EDUCACIÓN A DISTANCIA” EN TIEMPOS DE COVID

Una vez más sobresalió, la Maestra Yolanda González Garza, quien está adscrita a la Escuela Secundaria Técnica No. 12 “Francisco Javier Mina” de Soto la Marina, pero ahora a nivel nacional, al participar dentro de la convocatoria de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, con su práctica “Triunfadores Adolescentes en Educación a Distancia”, aplicada durante la pandemia por el Covid-19, ante la suspensión de clases presenciales, pero que pudieron seguirse llevando a cabo desde las hogares de los estudiantes, utilizando diversas herramientas digitales.

Cabe hacer mención que también participaron en esta convocatoria, otros cinco maestros de distintos niveles y municipios de Tamaulipas, como lo son la M.E. Doris Jannet González Medina, Nivel Especial, UAP, de Tampico; M.E Dainally Karel de León Galicia, Maestra de Geografía, secundarías generales, Municipio de González; Mtro. Wbistano Henrry Ortega Tinajero, docente de Educación Física primaria del municipio de San Fernando; Maestra Blanca Beatríz Alemán Santos, Preescolar Ciudad Victoria; Maestro Daniel González Méndez primaria Santa Engracia, quien por razones personales no pudo asistir a la ceremonia nacional de reconocimiento que tuvo lugar en Guanajuato, dentro del Foro Regional de Intercambio de Experiencias, donde se entregaron reconocimientos a los maestros y maestros que obtuvieron los puntajes más altos con sus respectivas prácticas.

La Maestra Yolanda González Garza agradece en primer lugar a Dios Padre por este reconocimiento y a la Secretaria de Educación Pública, Secretaria de Educación en Tamaulipas y de Guanajuato sede del evento, por valorar por valorar el esfuerzo y trabajo de los docentes.

Asimismo, la Maestra Yolanda González Garza agradece a la Dirección de la Secundaria Técnica 12, a sus compañeros y compañeras, pero asimismo a los estudiantes, padres y madres de familia, por toda su confianza, y que permitió recibir un reconocimiento a nivel nacional a las prácticas pedagógicas, en su caso por la asignatura de inglés y que con mucho gusto, orgullo y satisfacción comparte con todos.

La Maestra menciona que es un honor y satisfacción ser parte de la familia de la Técnica No. 12, a la cuál representó orgullosamente en el Foro Regional de Intercambio de Experiencias en Guanajuato.

Cabe hacer mención que la Maestra Bertha Elena Enríquez Flores participó obteniendo una excelente participación quedando también dentro de las prácticas más destacadas a nivel Estatal implementados durante esta contingencia COVID-19.