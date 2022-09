EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El alcalde TOÑO MEDINA rindió su primer informe de labores este pasado viernes 9 de septiembre en la explanada de la plaza principal…Fue sin la menor de las dudas, un informe sustentado en la serie de acciones que la administración a su cargo ha realizado en beneficio de la comunidad marinense…Y la verdad es que el joven presidente municipal ha estado realizando un muy buen trabajo al frente de la comuna local…Se pueden ver obras y acciones del gobierno municipal en muy buena parte de Soto la Marina…Que faltan cosas por hacer, es cierto…Pero que en un año de gestión ha podido emprender una serie de acciones benéficas para la comunidad este es un hecho que nadie puede rebatir…Ha sido TOÑO MEDINA muy estricto en el tema del gasto público…La verdad es que ha sabido exprimir hasta el último peso del gasto corriente, para que ese ahorro se convierta en obras y acciones para la comunidad…Repito, faltan muchas cosas como es normal en un municipio en franco crecimiento y desarrollo como el nuestro…Pero el presidente municipal está haciendo lo correcto en la gestión de la gobernanza…Por acá anduvo en días pasados el ex Alcalde NEY TAVARES…Se reunió con algunos de sus amigos y me imagino que el tema principal que han de haber abordado fue el que tiene que ver con el escenario político que está por iniciar…NEY es y de hecho forma parte del cuadro compacto del diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO del que se dice va influir en buen número de los próximos nombramientos de próximos funcionarios estatales…NEY con la experiencia que le da el haber sido Alcalde de Soto la Marina, así como funcionario de la maquinaria electoral es un profundo conocedor de las reglas bajo las cuales se juega en las alturas del poder y con toda seguridad que habrá de hacerse de una importante posición en el gobierno del por ahora gobernador electo AMERICO VILLARREAL ANAYA…De los ex presidentes municipales de Soto la Marina, creo que NEY es quien aparece más posicionado ante el equipo que se apresta para tomar el poder en Tamaulipas…NEY no se escondió para apoyar a AMERICO y es que trabajó para su proyecto desde su delicado encargo como Coordinador de la Estructura Electoral en una docena de municipios…En otro orden de ideas, me comentó el líder de los ganaderos del municipio JORGE VILLAFRANCA que han sido importantes las precipitaciones pluviales que se han dejado sentir, pero que definitivamente todavía falta mucha agua en los ranchos de Soto la Marina…Confiando en que este mes de septiembre, es por lo general, lluvioso…Parece ser que el presidente AMLO tiene agarrado de los “esos” al Presidente del PRI nacional ALITO MORENO pues este acaba de anunciar que la bancada de su partido apoyará la reforma que permitirá a la guardia nacional pasar a formar parte de la SEDENA…Al más puro estilo de las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua…Por otra parte, se determinó por parte de la autoridad electoral federal que la elección de gobernador que ganó AMERICO VILLARREAL ANAYA es completa y totalmente válida…Claro que esta resolución a nadie tomó por sorpresa…De esta manera en el equipo de AMERICO trabajan a todo lo que da en el tema de la recepción de la administración estatal que se aprestan a tomar con el cardiólogo victorense a partir del uno de octubre…Por cierto el equipo que una vez trabajó muy de cerca con el ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES en su gran mayoría jalaron con AMERICO…Al menos los que residen en Ciudad Victoria…Cuadros como RICARDO GAMUNDI ROSAS y MANUEL MUÑOZ CANO, así como los BENAVIDES y la familia HERNÁNDEZ FLORES apoyaron el proyecto de AMERICO VILLARREAL ANAYA de principio a fin…Por cierto el gobernador electo fue Subsecretario de Salud en el sexenio Geñista…Aunque ustedes no lo crean, pero entre algunos cuadros locales que simpatizaron con AMERICO ya empiezan a desenfundar el hacha de guerra entre sus mismos compañeros de lucha…Como decían en el rancho la marrana todavía ni pare y ya se andan peleando a los puerquitos…Que si el grupo de fulano no jaló…Que si andaban nada más de infiltrados…Que no movilizaron a nadie el día de la elección…Que si no fuera por nosotros no se gana…Que esto y que esto otro…En fin… Cosas de este tipo que son comunes en el umbral de un reparto de puestos en el gobierno…Lo cierto es que en el cuartel general del gobernador electo tienen un informe verídico y apegado a la realidad en cuanto al trabajo político que cada uno de los equipos realizó…Que igual de cierto es que en política las más de las ocasiones unos corretean la liebre y otros sin querer la alcanzan…Pero es que tenemos que entender que aparte del tema del trabajo electoral que se desarrolla en una campaña política, se tiene que entender y muy bien que los padrinos también cuentan y mucho…En ocasiones aparecen en los equipos de gobierno algunos elementos a los que no se les vio demasiado en campaña, pero da la casualidad que siempre tuvieron un poderoso padrino de mucho peso político y aparte de muchos pesos…Así que nadie se dé por sorprendido, si a partir de octubre vemos ocupando uno o dos puestos del estado en Soto la Marina a personajes que no se dejaron ver mucho en campaña…Por cierto al cargo que todavía se le denomina Bienestar se dice que al menos existen tres tiradores en nuestro municipio…Muchos todavía consideran que este cargo es fábrica de candidatos a la presidencia municipal por las características que tiene y es que ahí se entregan algunos apoyos del estado…Pero la realidad es que en lo político al menos en Soto la Marina de ese cargo o lo que ha sido su equivalente, solo ARTEMIO ARELLANO CONDE ha logrado ser candidato y después presidente municipal…De ahí en adelante casi todos los que han intentado proyectarse desde ese puesto, han quedado en el intento…LUPE BERNAL fue el último que previamente ocupó este cargo, pero la elección municipal la ganó cuando ya no estaba al frente de este puesto…Por ahí han desfilado políticos marsoteños de todos los colores y sabores…Entre ellos recuerdo de momento a algunos como EMA GALVÁN y GASPAR ARELLANO, así como JORGE LUIS GUAJARDO y JAVIER MOLINA, además a VENANCIO GARZA CEDILLO entre otros…Por diferentes razones, motivos o circunstancias, pero de este cargo estatal ya después nadie ha podido acceder a la alcaldía local…Y de la más reciente horneada se puede decir lo mismo de JULIO LORENZO, LUIS ACOSTA MENDIOLA y MUNDO DRAGUSTINOVIS…Hoy en día despacha en este puesto de gran importancia social JUAN ESTRADA VELÁZQUEZ…Un detalle que podría generar en cierto desconsuelo en algunos simpatizantes de la 4T en el municipio es que se cuenta con pocos espacios laborales, para acomodar a quienes no irán de titulares en las dependencias del estado que tienen su asiento en Soto la Marina…Un muy alto porcentaje de la planta laboral de las dependencias del estado, es de base…Muchos de ellos vienen desde los tiempos del PRI y sus gobernadores…Lograron trascender al actual sexenio de los vientos, por la misma razón de que son de base muchos de ellos y en el menor de los casos están por contrato con los derechos que esto les genera…Aparte que hay empleados del estado que tienen ya muchos años de experiencia en su trabajo y en lo político siempre se saben acomodar…En otro orden de ideas, déjeme le comento que, el pasado jueves cumplió años el estimado Profr. LEONEL TAVARES DE LA GARZA…Lo festejaron sus hijos y sus hijas así como sus nietos y bisnietos y en sí, todos quienes integran su numerosa familia…91 años de edad son los que cumplió el Profr. LEONEL quien fue alcalde de Soto la Marina en dos ocasiones, la primera cubriendo un interinato cuando GUMARO BARRIENTOS se fue de diputado local, siendo gobernador PRAXEDIS BALBOA GOJON y la siguiente por elección directa en la primera parte del gobierno estatal de Don ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ…Por cierto en Soto la Marina solamente se tiene dos registros en la política en cuanto a que padre e hijo hayan ganado la presidencia municipal…Este es un dato para la historia y es que para nada es común que dos generaciones hayan podido acceder a la alcaldía… Son estos los casos del Profr. LEONEL TAVARES y su hijo NEY TAVARES FLORES… …Dato importante en el que se tienen que incluir los nombres de HABIEL MEDINA FLORES y su hijo, el actual alcalde LUIS ANTONIO MEDINA JASSO…También ellos dos llegaron a la presidencia municipal por el sufragio directo de la gente…Por otro lado me dice el Subdirector de Servicios Públicos en el Ayuntamiento, AURELIANO YÁÑEZ ARELLANO que se ha estado teniendo la necesidad de doblar turno entre el personal del servicio de recolección de basura, porque uno de los camiones está en reparación…Con un solo camión se ha estado trabajando en estos últimos días por lo que pide comprensión y paciencia a la comunidad en el entendido de que para la próxima semana se podría estar ya trabajando con la unidad que está hasta este momento en reparación…Muchas gracias a todos nuestros amigos, familiares y seguidores que tuvieron a bien felicitarnos el pasado jueves con motivo del Día Internacional del Periodista, tanto a mi jefe HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ como a un servidor…Al ver tantas y tantas reacciones en la red social así como mensajes de texto y felicitaciones al por mayor, nos hace pensar que realmente sí elegimos nuestro modo de vida apropiado…El oficio del periodismo requiere de temple emocional y de que uno lo desarrolle, con inmensa pasión…La profesión del periodismo para nada es fácil…Se tienen que realizar comentarios en ocasiones que a unos les agrada y al mismo tiempo a otros tantos les causa coraje o molestia…Pero cuando la crítica se hace con argumentos y datos sólidos, pues ni modo…Ahora que tampoco es que uno quiera cambiar el mundo desde nuestro espacio, ni mucho menos…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario.