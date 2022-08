Falta de coordinación de CDV con la Federación afectó a Tamaulipas: Américo

Cd. Victoria, Tam.- El gobernador electo de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal lamentó el desinterés, la falta de coordinación y de voluntad política del actual gobierno del Estado en su relación con el Gobierno de México, lo cual, aseguró, se tradujo en un deterioro de la calidad de vida de los tamaulipecos y provocó que se agudizaran los problemas sociales.

En conferencia de prensa, este lunes, el doctor Américo Villarreal anunció que desde hace varias semanas ha sostenido una intensa agenda de trabajo con miembros del gabinete federal a fin de estrechar lazos, coordinarse y producir la mejor sinergia para beneficio del pueblo de Tamaulipas.

Agregó que existe una gran relación de respeto y una total disposición del Gobierno de México y por supuesto, del presidente Andrés Manuel López Obrador de apoyar a Tamaulipas lo que permitirá reconstruir la relación que estaba abandonada.

El Gobernador electo expuso que existe plena confianza de que en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública, se logrará la paz y la tranquilidad de los tamaulipecos y esto será el pilar para atraer recursos, públicos y privados, que generen desarrollo y con esto, se produzcan más empleos y bien pagados.

“Con austeridad, y buen manejo de las finanzas públicas, además del apoyo de Banobras, vamos a invertir en infraestructura y obras necesarias para asegurar que todas y todos los tamaulipecos, accedan a servicios públicos de calidad, con obras planeadas y pensadas en el beneficio colectivo, como por ejemplo, “El Puerto Interior” o mejor conocido como “Puerto Seco” en Ciudad Victoria, que ya fue expuesto a la Dirección General de Aduanas, con grandes posibilidades de aprobación”, dijo.

Asimismo se refirió a los proyectos y alternativas que ya se han presentado a las instancias federales para atender y dar solución al problema del desabasto de agua como por ejemplo: la obra del acueducto del Pánuco.

El doctor Américo Villarreal también lamentó el saqueo de la administración que están haciendo algunos funcionarios locales “están saqueando oficinas, vendiendo bienes materiales, es decir, están desmantelando nuestras instituciones”, denunció.

En su mensaje, hizo un llamado a la sociedad en general y a la burocracia estatal a permanecer vigilantes y denunciar cualquier conducta de esta índole.

“No permitamos que se lleven lo que es del pueblo. Si algo deben de entender los actuales funcionarios públicos estatales, es que los tiempos en los cuales se pretendía resolver los problemas de la gente, solo con palabras y discursos, están por terminar. Los exagerados gastos y los desfalcos, no los vamos a permitir. Lo he dicho y lo reitero: Al margen de la ley; nada. Por encima de la ley; nadie”, expresó.

Por último, Villarreal Anaya insistió en su llamado a los funcionarios estatales y pidió tener claro que su única responsabilidad es entregar lo que no han sabido administrar en 6 años.

“No pretendan hacer en estos últimos días lo que se olvidaron de hacer durante su administración. Nadie les cree que han trabajado ni que han dado resultados.

El pueblo es sabio y bueno, no pretendan seguir engañándolo”.