En riesgo inicio de clases en la Técnica 75 de La Pesca: No tienen energía eléctrica

Las clases en la Escuela Secundaria Técnica No. 75 del Poblado La Pesca, están en riesgo de iniciar este lunes 29 de agosto, en razón a que carecen de energía eléctrica desde el pasado mes de abril, en razón a que un equipo se dañó y su costo no puede ser cubierto ni por el plantel, ni los padres de familia y la Secretaría de Educación de Tamaulipas no da una solución al caso.

Ante esta situación que tiene muy preocupados a madres y padres de familia de la Secundaria Técnica Pesquera “Bicentenario de la Independencia”, ya se organizan para acudir a las oficinas de la Secretaria de Educación de Tamaulipas a protestar por esta falta de atención a tan sentida problemática.

Algunos padres de familia que informaron sobre el particular, dieron a conocer que el alcalde, Dr. Luis Antonio Medina Jasso, los apoyó con la rehabilitación de la red de energía eléctrica del plantel cuando se regresó a las clases presenciales, pero que debido los problemas del voltaje que se existen en esta zona de La Pesca, hubo falla mayor que necesariamente requiere de la intervención de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

Dieron a conocer que el costo de la esa reparación se eleva a unos 150 mil pesos, cuya cifra está fuera del alcance de la institución y de los padres de familia, quienes con tristeza hicieron saber que sus hijos podrían tomarán la próxima semana si acaso unas tres horas de clases presenciales ya que además de que hará falta una buena iluminación en las aulas, las altas temperaturas serán otro serio problema ya que no podrían utilizarse abanicos ni clima, por lo que exigen que la SET tome cartas en el asunto cuanto antes, ya que de contario irán a Ciudad Victoria a protestar en las oficinas.