EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Un mes y medio es lo que falta para que el gobernador FRANCISO GARCIA CABEZA DE VACA deje de serlo…El mismo tiempo que falta para que AMERICO VILLARREAL ANAYA tome protesta como tal…Con la salida de CABEZA DE VACA del poder en Tamaulipas, se abre por fuerza un nuevo capítulo en la relación que en todos los sentidos se tendrá por parte del Presidente AMLO con Tamaulipas…Y es que por más que el presidente diga que gobierna para todos, es muy visible que apapacha mucho más a los gobernadores emanados de su partido MORENA…Malo que así sea, pero es la realidad…Y bueno en ese sentido es que los tamaulipecos esperamos que por fin las bondades de la cuarta transformación empiecen a hacer presencia en nuestro estado a partir del uno de octubre…Porque lo que es hasta ahora por las razones que sean pero grandes obras del gobierno de la república no pueden presumir por ningún lado en nuestro estado…Pero en fin, los tamaulipecos de buena voluntad, esperamos que con la llegada del nuevo gobernador, el presidente AMLO se decida por fin a abrir el presupuesto de obras para Tamaulipas…El presidente quiere bien a AMERICO…Lo ha llevado de la mano desde hace un tiempo a la fecha…Lo hizo Senador y desde ahí lo ha venido impulsando y moldeando a la manera de su cuarta transformación…De ahí que de un tiempo a la fecha el cardiólogo victorense no solamente, respira, transpira a cuarta transformación por todos los poros de su piel…Por cierto, se comenta que el responsable del equipo de transición de AMERICO VILLARREAL ANAYA como lo es JESUS LAVIN VERÁSTEGUI se dice que podría ser el próximo Secretario de Finanzas en el estado…Dicen…El excelente periodista PACO CUELLAR todo indica que será el mero jefe en la oficina de prensa y comunicación social en cuanto se instale la administración guinda en Tamaulipas…Sería la verdad de las cosas un premio a su capacidad y a su lealtad al proyecto político que se apresta a tomar el control de la gobernanza en nuestro estado…Mientras tanto dentro de la ola de rumores que circulan en la capital del estado se asegura que el Diputado Federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO va a colocar importante cantidad de su gente en diferentes áreas de la próxima administración estatal…Por cierto el ex alcalde NEY TAVARES tiene y además mantiene una excelente relación con ERASMO con quien colaboró muy de cerca, en el Congreso de la Unión, hasta antes de la campaña por la gubernatura tamaulipeca…Vientos de divisionismo se pudieran presentar en Soto la Marina en el tema del cambio de la dirigencia local que ya está en puerta, si las cabezas y los liderazgos de los grupos internos, no se ponen de acuerdo…JUAN CARLOS ALCOCER viene cumpliendo con un periodo del que es interino…Hay voces que se escuchan en el sentido de que debería de ir por un mandato completo como dirigente electo…Pero como en todo partido que se precie de practicar la democracia interna, bien pudieran surgir algunos otros “tiradores” al mismo cargo…Que por bien del PAN se deberían de poner de acuerdo y no llegar hasta una elección interna que dejaría más heridos que sanos en el camino…Aparte en las filas azules el horno no está para bollos…Se imaginan, perdidos en la reciente campaña y aparte, divididos?…Lo cierto es que el grupo MEDINA se ve difícil que rumbo a próximas elecciones vayan a ir en amorío político con el PAN…La jugaron esta vez por la relación del jerarca de este clan HABIEL MEDINA con TRUKO…Pero la realidad es que no se vislumbra a corto plazo una relación política de los MEDINA con los azules…Igual de cierto es que el grupo MEDINA tiene luz propia dentro de la parcela política marinense y la realidad es que pueden darse el lujo de ampararse en cualquier otra franquicia política, rumbo a una próxima participación electoral…Del fortalecimiento o el desgaste político de los MEDINA de aquí a la próxima campaña municipal, esto solamente el tiempo lo habrá de marcar…Mientras tanto el joven alcalde LUIS ANTONIO MEDINA JASSO sigue trabajando de tiempo completo y haciendo entrega de obras y apoyos a la comunidad…El joven presidente municipal tuvo la inteligencia y la madurez necesarias que le permitieron digerir más rápido de lo que se pensaba el “resbalón” electoral estatal del pasado mes de julio…Igual de cierto es que los niveles de popularidad del presidente municipal se siguen manteniendo muy altos entre sus representados…Tiene toda la razón del mundo un amigo del que escribe y que se desempeña en el gobierno del estado, cuando dice que si TOÑO MEDINA no hubiera jalado con el TRUKO aquí en Soto la Marina, AMERICO hubiera acabado con el cuadro completo…Y es que finalmente la diferencia entre AMERICO y TRUKO fue de apenas un poco más de 300 votos en nuestro municipio…Muy cerrada la elección estatal en tierra marinense…Por cierto, con toda seguridad que anda muy ocupado JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES quien fuera el jefe de la campaña de AMERICO aquí en Soto la Marina…Su teléfono celular por lo general manda a buzón en estas últimas fechas…Lo último que supimos y por un comunicado oficial del partido es que resultó electo como Delegado al Congreso de MORENA…En las últimas sesiones del cabildo local hemos podido ver al regidor de MORENA como lo es HUGO ARELLANO muy calladito…Con perfil muy bajo…Raro esto cuando por lo general los representantes populares de MORENA son muy recios y participativos en los congresos y en los cabildos…Como que le ha faltado punch y ganas a la hora de defender las iniciativas del alcalde TOÑO MEDINA quien cosechó los votos necesarios, que le permitieron arribar al cabildo como siempre había sido su sueño…Un poco más de protagonismo y participación en las sesiones, le vendrían bien a HUGO…Pues me dicen que la regidora del PT como lo es EMILIANA GARZA CRISANTO tiene una oficina de gestoría, en la zona centro de Soto la Marina…Esperamos y dicho espacio no se quede en solamente una fachada…Porque margen para ayudar a la gente desde el cabildo, me imagino que todos los regidores lo han de tener…No puede ver la gente que alguien que es muy amiguero como CHUY MARTINEZ MENDIOLA reciba a personas en su conocido comercio de esta localidad, porque luego empiezan a murmurar que anda en política…Dejen en paz a CHUY el hombre está muy tranquilo en su negocio…No lo metan en problemas!…No, pero ya en serio, nuestros respetos para personas que como CHUY llegaron a Soto la Marina con ganas de salir adelante y lo lograron…A base de trabajo y de ahorro, de esfuerzo y perseverancia…CHUY MARTINEZ MENDIOLA es nacido en Mante, pero hijo adoptivo de nuestro municipio, desde hace ya un buen de años…Se reincorporó el Secretario del Ayuntamiento TOÑO SILVA a su trabajo como Secretario del Ayuntamiento después de una semana, de ausencia, por prescripción médica…Aunque nada de emergencia…Hablando de funcionarios de la presidencia de Soto la Marina, vaya que el Subdirector de Servicios Públicos, AURELIANO YÁÑEZ ARELLANO le ha dado la vuelta entera al municipio con su equipo de trabajo…El tema del alumbrado público le vino como anillo al dedo y es que le está dando excelentes resultados en ese apartado a su jefe el alcalde TOÑO MEDINA…En otro orden de ideas, ojalá que caigan buenas precipitaciones pluviales o en su caso que los ríos generen en buenos remanentes a la Presa Vicente Guerrero, pues de lo contrario, quien sabe cómo les pueda ir a los agricultores de los seis módulos pertenecientes al Distrito de Riego 086 para el próximo ciclo de siembras…Majestuoso es como se ve el edificio de lo que será la tienda COPPEL aquí en nuestra zona urbana…Hasta de noche podemos ver a los trabajadores de la construcción realizando su chamba…Se dice que el compromiso de la empresa constructora, es entregar la obra en el mes de diciembre…Plaza comercial Mi Pueblito y las Tiendas Su Bodega así como Aurrera y próximamente COPPEL nos dan la razón en cuanto a que a pesar de todo, Soto la Marina está teniendo un despegue importante en cuanto a su desarrollo comercial se refiere…Platiqué no hace mucho tiempo con el Profr. PANCHO SILVA posterior al triunfo de AMERICO VILLARREAL ANAYA y me decía que le daba mucho gusto que se haya dado de manera positiva la elección en cuanto al resultado se refiere…Me comentaba de igual manera que en el tema de la repartición de los cargos del estado, ese tema no le preocupaba…Que en primer lugar se había sumado a la campaña, de todo corazón, porque le nacía apoyar al hijo del que fuera su amigo el ex gobernador AMERICO VILLARREAL GUERRA…Me imagino el coraje que le ha de haber causado a mi gran amigo LALO CAMACHO ver como él Ame goleó 7 por cero a su querida máquina del Cruz Azul…La peor derrota en la historia del Cruz Azul ante las poderosas Aguilas…Animo mi LALO…Mientras que la contraparte representada por acendrados americanistas como PEPE ABUNDIS entre otros, andan que no caben de alegría y felicidad por tan abultado marcador…Hablando de futbol pero a nivel local la señora IRMA JASSO DE MEDINA fue la madrina del torneo femenil de futbol, cuya gran final se desarrolló en días pasados en la cancha número 1 sintética del Polideportivo municipal…Este próximo lunes 29 de agosto, habrá mucho movimiento y algarabía en las escuelas de la localidad, ya que estará dando inicio el nuevo ciclo escolar en los planteles de nivel básico y medio superior…Esperamos que el Covid dentro de lo que cabe siga estando bajo control…Y que así este ciclo pueda terminar bajo el esquema de clases presenciales, tal como estará iniciando esta próxima semana…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…