POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Este jueves el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Tamaulipas, Félix García Aguiar, sostuvo una conferencia de prensa donde abordó varios temas, con los cuales, de alguna manera puso de manifestó su inconformidad con las prácticas de sus adversarios de la corriente guinda. Por ejemplo convocó a Santiago Nieto a no violentar el clima político de Tamaulipas, y calificó de infundados los señalamientos morenistas en torno al proceso de entrega recepción, y acusó a los diputados de esa corriente de padecer “denuncitis”, esto entre otros puntos.

Al respecto le puedo comentar lo siguiente, efectivamente hoy en día los legisladores de diferentes partidos, incluyendo los morenistas, transgreden las funciones del Congreso, y las confunden con las del Ministerio Público; abusan del poder que da la tribuna y del impacto mediático que se recoge en este foro.

Estos desempeños no sólo confunden a la opinión pública por sus desaciertos, que no sabemos si lo cometen por ignorancia o por estrategia política, sino que además le resta tiempo a lo que deben ser sus auténticas responsabilidades, las de crear y actualizar las leyes para contribuir a la construcción de mejores condiciones para el desarrollo de actividades productivas en el estado, o para crear las herramientas legales que garanticen a los tamaulipecos sus derechos a la salud, a la educación, a la vivienda digna y a tantos y tantos conceptos consagrados en la Constitución pero que son letra muerta.

Los señores diputados parece que ven como única responsabilidad sentarse en la comodidad de su curul, en el aire acondicionado y no son capaces de recorrer las colonias de su distrito para ver en que pueden ayudar.

La tribuna hoy en día es sólo instrumento político al servicio de los partidos y de los intereses propios. Pero deben tener claro, que el congreso no es una ventanilla de quejas sin ton, ni son; ni mucho menos son Ministerio Público.

2.- Por lo que respecta al tema de la tan llevada y traída “entrega-recepción”, hay que tomar en cuenta lo siguiente: que los integrantes del Comité de Enlace podrán conocer las oficinas, el mobiliario y equipo con el cual cuentan y apreciar su estado físico, verán los almacenes, los archivos, los sistemas de nóminas e inventario, así como el avance de la complementación de la información a que se refiere el artículo 7° de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.

En pocas palabras la parte que recibe, podrá identificar y localizar los bienes y documentos que serán materia de la entrega-recepción.

De acuerdo al Artículo 11 de la Ley en materia, “las actividades que desarrollen los integrantes del Comité de Enlace, serán únicamente con el objeto de conocer de manera general los recursos y las responsabilidades que habrán de recibirse, por lo que no podrán interferir en el desarrollo normal de las funciones oficiales, sustraer información, ni tomar posesión de bienes, antes de la entrega-recepción formal”, la cual ocurre hasta el último momento.

Los que se van no pueden abandonar sus funciones, ni entregar nada, si los que llegan están esperando que a partir del 1º de septiembre empezar a recibir, están equivocados, sólo van a presenciar, a ver lo que hay, a conocer los temas pendientes, recursos existentes, etc. Suponemos que con la capacitación que están recibiendo van a tener muy claro esto, el problema son los “grillos” profesionales que no forman parte del Comité de Enlace, pero que están “amarrando navajas”.

Hay que aclarar que el Comité de Recepción está en silencio, capacitándose, no está formulando declaraciones, salvo el mensaje del doctor Jesús Lavín en la ceremonia formal de presentación no han dicho nada. Los que están expresando inconformidades o señalamientos son elementos morenistas, pero ajenos a este proceso.

También puede usted anotar, que lo que inicia el 1º de septiembre próximo es la <entrega recepción intermedia>, la cual se realizará en días y horas hábiles. Los servidores públicos que habrán de intervenir en el acto podrán habilitar días y horas inhábiles, cuando por la naturaleza del cargo sea necesaria la realización de la entrega-recepción en ese tiempo.

Los entrantes tomarán posesión de sus cargos el 1 de octubre, como lo establece la ley, y tal como lo hará el doctor Américo Villarreal Anaya, quien asume la titularidad del Poder Ejecutivo en el primer instante de ese día, aunque la protesta de ley la rinda a las 12 horas.

INAUGURAN AULAS DIGITALES EN LA FCA NUEVO LAREDO.- Un nuevo rostro tendrán las clases presenciales en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias sociales de Nuevo Laredo de la UAT, al contar con 21 aulas digitales, que ponen a la vanguardia en tecnología al plantel universitario. Para inaugurar esta nueva etapa de crecimiento y actualización se contó con la presencia del Rector Guillermo Mendoza Cavazos, quien simultáneamente dio la bienvenida a la comunidad estudiantil, con énfasis para los de nuevo ingreso.

Acompañado del Director del plantel, Lic. René Adrián Salinas el Rector Mendoza Cavazos efectuó un recorrido por las instalaciones donde se estrena el equipo de alta tecnología, que le permite revisar las clases grabadas, interactuar con distintas dinámicas académicas a través de internet, recibir pláticas de expertos en el aula, y hasta conectar el servicio de alumbrado de manera virtual.

La Facultad de Comercio y Administración de Nuevo Laredo tiene remodeladas el 90 por ciento de sus aulas, que fueron pintadas, dotadas de iluminación led, minisplits, pantallas de 65 pulgadas, equipo de computación, renovación de monitores, además de la adquisición de una Cámara Polycom dotada de seis micrófonos inteligentes y sensores de seguimiento para el docente que imparte la clase.

Definitivamente la FCAyCS está de fiesta luego de recibir esta renovación y modernización digital.