POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Las razones de peso para elegir al “Cachorro” Cantú

No es el tema de las derrotas, sino la lealtad a toda prueba, lo que parece abrirle camino a la reelección a Luis René Cantú Galván. Esta postura es de los panistas y no únicamente del 15 Hidalgo. Así se aprecia en las declaraciones del diputado Edmundo José “Mon” Marón, quien precisó dos aspectos, uno de ellos es que las candidaturas de Acción Nacional serán elegidas por encuesta, y por otra parte, dado los momentos que vienen, el panismo necesita a un dirigente que no se venda, no traiciones y que no le falle al partido.

De lo expresado por el tampiqueño se desprende que, independientemente de los resultados en las elecciones, lo cual dependen del candidato, lo importante es contar con un presidente que demuestre lealtad al partido. Y lo explicó así: “en las elecciones cada una de las personas que compiten son directamente los candidatos, por supuesto a través de un partido político, pero son los que operan, los que tratan de convencer a la gente”.

En entrevista publicada por el portal “Noticias de Tampico” el diputado Mon Marón, aseguró que acordó directamente con Cantú Galván, que en las próximas elecciones los candidatos se elijan en base a las encuestas ciudadanas.

En fin, hay que darle al Cachorro Cantú el beneficio de la duda, y ojalá no elija las mismas casas encuestadoras de sus vecinos de enfrente, cuchareadas y orientadas por la voluntad de un solo hombre.

ALE CÁRDENAS FAVORITA DEL PRI PARA EL CONGRESO.- Sin lugar a dudas la elección de la diputada priista Alejandra Cárdenas Castillejos para presidir la mesa directiva del Congreso del Estado será la mejor elección. Eso independientemente de que es un acto que le corresponde al PRI, no quiero imaginar, si por cuestiones de calendario le hubiera tocado al PAN protagonizar este capítulo, hubiera sido un tanto incómodo al tratarse del principal adversario del partido ganador de los pasados comicios, y que además impugnó los resultados electorales.

No hay que pasar por alto que en la impugnación a los resultados que favorecieron a Morena no participó el PRI, pese a haber ido en coalición con Acción Nacional.

Vivimos tiempos diametralmente diferentes, antes quien tenía el honor de tomarle la protesta al gobernante, además de ser del mismo partido, era alguien que se estaba significando por ese hecho y que a mediano plazo tendría un ascenso en su carrera política. Pero sin duda la foto de ese momento queda para la posteridad, es un momento histórico, por la transición de una corriente de derecha a una de izquierda y por el acto, que en sí encierra cada seis años este ceremonial.

Por otra parte la diputada Alejandra Cárdenas es una persona centrada, que siempre se conduce con madurez política y que a pesar de su acendrado amor a la camiseta tricolor, sabe respetar a sus opositores guardando su distancia y asumiendo posturas responsables, y con tacto político, sin duda lo trae en el ADN cardenista.

También hay que tomar en cuenta, que a la fracción del PRI le corresponde presidir la mesa directiva del Congreso a partir del primero de octubre como tercera fuerza política del Poder Legislativo. El doctor Américo Villarreal Anaya se convertirá en titular del Poder Ejecutivo a partir del primer instante del mismo 1 de octubre.

LOS RESULTADOS DE LOS ÁNGELES AZULES.- Ahora que está próxima a concluir la gestión del gobierno estatal, los prestadores de servicios turísticos reconocen el importante papel realizado por el patrullaje en carreteras a cargo de los Ángeles Azules , así como del papel que vino a prestar la creación de 22 “Estaciones Tam”, que son puntos de referencia que dan tranquilidad a propios y visitantes, se trata de unidades de servicio equipadas para auxiliar de manera oportuna a quien solicita su intervención.

Además de veintidós unidades de los Ángeles Azules que patrullan los caminos federales y estatales proporcionando seguridad y tranquilidad en las carreteras. Estas condiciones permitieron a los prestadores de servicios turísticos, lograr un repunte en su actividad debido a esta operación sistemática y permanente, a cargo de elementos capacitados para prestar auxilio en las emergencias a los viajeros.

De ahí que los principales promotores del No. 911 donde pueden reportar las emergencias, son los prestadores de los servicios turísticos.

Asimismo para una atención más rápida y efectiva, se sugiere enviar su ubicación en tiempo real a través de Whats App al número 834-179-25-90, de esta manera es fácil localizar la unidad de auxilio más cercana para que acuda a prestar ayuda, que lo mismo puede ser una falla mecánica, una ponchadura de llanta o falta de combustible, y en todos los casos serán asistidos.

Por otra parte serán 22 “Estaciones Tam” las que dejará funcionando la actual administración. Desde marzo ya operaban 17 de ellas. Estas unidades de asistencia son la siguientes:

El Mezquital, H. Matamoros en el Km 294 de la carretera federal 101; Periquitos, Reynosa Km 61, en la federal 97; Carbonera, Km 16 del Libramiento San Fernando, carretera federal 101; Hidalgo Km 78 de la federal 85; Escandón, Llera de Canales, Km 50 federal 81; Jaumave Km 111+500 de la federal 101; Rayones, Jiméndez, Km 7 de la Federal 80; Manuel, en el municipio de González Km 7 de la carretera federal 80; Lobina, Padilla, Km 35 de la carretera federal 101, acceso a la presa Vicente Guerrero y en González Villarreal, San Fernando, Km 245 de la federal 101.

Sobra decir que esta estrategia devolvió la tranquilidad a las carreteras, y ahora los tamaulipecos y visitantes pueden transitar libremente por toda la geografía del estado.