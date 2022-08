EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Soto la Marina, a pesar de las dificultades que se tienen en nuestro país y en el mundo, para nada detiene su desarrollo…Todos los días prácticamente podemos ver movimiento de personas y de automóviles en la zona centro así como en las laterales de la carretera nacional que atraviesa nuestra localidad…Los negocios de diferente ramo se siguen defendiendo en lo que cabe…Ni el miserable y asesino Covid pudo detener al cien por ciento la marcha de nuestro municipio…Nos dio un susto…Causó muertes y enfermos…Pero al parecer y gracias a DIOS no nos logró doblar como sociedad…Igual de cierto es que somos afortunados al pasar por nuestro pueblo la carretera nacional a mitad de nuestra villa…Esta rúa nos atraviesa de norte a sur y viceversa…Esto genera que las estaciones de gasolina y restaurantes, así como los hoteles por lo general presenten una buena ocupación, comparados los porcentajes con otros municipios vecinos en donde no se puede decir lo mismo…En otro orden de cosas, se viene el primer informe del alcalde, Dr. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO en donde rendirá a la comunidad local la serie de acciones que desde la presidencia municipal ha hecho llegar en beneficio de la comunidad marsoteña…El informe en referencia se llevará a cabo el 9 de septiembre en la explanada de la plaza principal de Soto la Marina…No son pocas las acciones emprendidas por el gobierno municipal…Por ello esperamos que gran parte de nuestra comunidad hará acto de presencia en tan importante evento…La sede de esta ceremonia de rendición de cuentas, fueron aprobados por el cabildo municipal en pleno en la pasada sesión en la Sala de Juntas de la alcaldía…El buen amigo TOÑO HINOJOSA ARELLANO trae en mente un proyecto de comunicación para nuestro municipio…Siempre ha sido TOÑO muy inquieto e hiperactivo en todos los sentidos…Esperamos que las cosas se le puedan dar y que pronto se haga realidad este que aún es un proyecto que trae en mente…Hay que decir de igual manera que TOÑO se desempeña como dirigente del Partido Verde aquí en nuestro municipio…Al parecer los días de entre semana nos dejaron descansar un poco de las infernales temperaturas que alrededor de los 40 grados nos traían de lo más asediados…Se fijan que en la parte de la sierra rumbo a Ciudad Victoria no ha dejado de llover?…Debe de influir a lo mejor la extensa vegetación que se tiene en esa amplia zona…Pues bien cierto es que los bosques generan en que las lluvias no falten en esas áreas…Acá por la planicie de nuestro municipio prácticamente no hay importantes extensiones de bosques…Y luego nos quejamos por la falta de lluvias y le queremos echar la culpa el Dios Tláloc…En Soto la Marina prácticamente ya nos acabamos el monte…Pues el gobernador electo AMERICO VILLARREAL ANAYA nombró ya a su equipo de transición…Lo encabeza el CP JESUS LAVÍN VERÁSTEGUI quien fuera no hace mucho tiempo Director de la Facultad de Comercio y Administración de la UAT Campus Victoria…Se dice que para el próximo gabinete estatal a cargo del Dr. AMERICO ya tienen más que asegurados sus lugares, cuadros como MANUEL MUÑOZ CANO y FRANCISCO CUELLAR CARDONA, así como CARLOS CANTURROSAS, sin dejar de lado a OLGA SOSA entre otros…Platiqué en días pasados con el ex alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Se le nota tranquilo, en paz con su conciencia por lo que pudo aportar para nuestro municipio con el apoyo del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…La historia más que los adversarios políticos de cada quien en su tiempo ubica en su justa dimensión y le da su verdadero lugar a quienes en diferentes niveles fueron nuestros gobernantes…Pues el Director de Bienestar del Ayuntamiento LUIS ACOSTA MENDIOLA anuncia el programa de cemento de susidio que está impulsando el alcalde TOÑO MEDINA de manera coordinada con la Asociación Mariana Trinitaria…Hablando de funcionarios del municipio, el Director de Educación MOISES CASTELLANOS me comentó que ya se pueden anotar los alumnos que estudian en escuelas de Ciudad Victoria para que sean tomados en cuenta en el transporte gratuito que pondrá a disposición de todos ellos, el alcalde TOÑO MEDINA los viernes y los domingos…Los autobuses de Transpaís aplican un cobro de 280 pesos por persona por lo que en ida y vuelta es un gasto de 560 a Victoria…Mientras que el servicio de Uber es de 186 pesos por lo que en viaje redondo el gasto es de 372 pesos…Sería un extraordinario ahorro para los papás, más que para los muchachos que estudian en la capital del estado…Les recomiendo que vayan por las tardes noches a la plaza principal y es que se ve muy bien toda iluminada…El personal de Servicios Públicos encabezado por el Subdirector AURELIANO YÁÑEZ ARELLANO se dieron a la tarea de instalar 90 nuevas luminarias por instrucciones del presidente municipal LUIS ANTONIO MEDINA JASSO…Se viene la renovación de las dirigencias municipales del PAN en Tamaulipas…En Soto la Marina JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ se encuentra por concluir el periodo para el que fuera electo EDGAR AVELAR VÁZQUEZ a quien está sustituyendo de manera interina…JUAN CARLOS ha hecho un buen trabajo al frente de los azules en este tiempo que le ha tocado presidir los trabajos partidistas…Las derrotas últimas de los panistas para nada se le tienen que endosar a JUAN CARLOS…Fueron las diferentes circunstancias las que generaron en las derrotas de los abanderados de ese partido…En un momento dado de la campaña estatal, por ejemplo a JUAN CARLOS algunos liderazgos y grupos que jugaban en torno al TRUKO le llevaban la contra de manera subterránea y la ponían piedras en su camino cuantas veces podían…Una fuerte corriente de expresión interna dentro del PAN pretende que JUAN CARLOS ALCOCER sea electo de manera formal como dirigente en el municipio…Aunque igual de cierto es que el de la pluma hasta ahora no ha podido platicar a ese respecto con él en cuanto a esto tiene que ver…Por cierto con el que tampoco he podido dialogar en torno al tema político es con el ex Secretario del Ayuntamiento JOAQUIN CASTILLO GARCÍA…Una derrota como coordinador de campaña no creo que sea suficiente para bajarle la moral al ex Secretario del Ayuntamiento a quien les puedo asegurar lo veremos al frente y con toda la actitud en la próxima campaña municipal…Un afectuoso saludo para mi enorme amigo el Profr. MARCILIO RAMÍREZ GARCIA hasta el Ejido Benito Juárez… El Profr. MARCILIO cumplió 88 años de edad en fechas recientes…El pasado domingo 14 de agosto, para ser más concretos…MI DIOS lo bendiga!…De la gente que se la jugó en serio con el Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA y que son de nuestro municipio nada más no se sabe nada en cuanto a que tengan algo amarrado para la próxima administración…Por más que uno intenta, no logramos sacarles prenda alguna en ese sentido…Pero lo que sí podemos saber es que más de tres elementos que jugaron en el proyecto del gobernador electo le están tirando al programa social por excelencia y que hasta hoy en día se llama Delegación de SEBIEN…Por cierto de los puestos del estado en Soto la Marina en este sexenio este fue el cargo donde despacharon más titulares…Primero fue JULIO LORENZO a quien le siguieron LUIS ACOSTA MENDIOLA y después MUNDO DRAGUSTINOVIS y hasta hoy se encuentra despachando JUAN ESTRADA VELÁZQUEZ…Se acercan las fiestas de aniversario de nuestro pueblo…Y bueno ya que tocamos este tema sería bueno mencionar algunos de los personajes que a través del tiempo gran parte de nuestra sociedad los siguen recordando bien por sus particularidades personales…Entre estos creo que los marinenses de antaño habrán de recordar a algunos como PEPE “EL MUDO” y NARDO, así como a ERASMO HERNANDEZ quien sepultó juntas a las dos mujeres que fueron sus parejas de vida…Y no me refiero a ellos porque propiamente se hayan distinguido en lo político, económico o social…Fueron más bien, personajes del ideario popular del Soto la Marina que se nos fue para no volver…Y es que igual de cierto que para ser popular y apreciado por la comunidad para nada es requisito que las personas sean letradas o de posición económica desahogada…Se me pasaba mencionar otros como LIBRADO que le lloraba a todos los que estaban sepultando, aunque no los conociera!…Y qué me dicen de MARCIAL BARRIENTOS el famoso “gatillo veloz” con su vestimenta toda de negro, aunque estuviéramos a 40 grados centígrados…Ya más acá en los 80´s el famoso aseador de calzado en la plaza principal de nuestro pueblo como lo es TITO BARRÓN quien hoy en día vive en el centro de la república y trabaja para el ITEA…En tiempos actuales que bueno que el Presidente Municipal TOÑO MEDINA esté poniendo manos a la obra en el rescate del entorno de nuestro río…El próximo sábado nuevamente estará trabajando junto a sus colaboradores y personas de la sociedad civil en el tramo que les faltó para llegar hasta el puente vehicular…Dice el oficial del Registro Civil en el municipio, RENE GALVÁN CASTILLO que por la temporada de inscripciones se está teniendo un muy importante incremento, en la demanda de actas de nacimiento y de la CURP…RENÉ es de los funcionarios estatales que mejores resultados han generado en el desarrollo de su ejercicio…Un trabajo serio, pero eficiente…Exigente con el personal de la dependencia a su cargo…Pero a la vez, tolerante y abierto con sus subordinados…Le vino a imprimir RENE un ambiente y escenario de marcado confort al espacio que ocupa la dependencia a su cargo…Este próximo lunes se estará llevando a cabo la sesión del Consejo Técnico Escolar de la Zona Escolar 178 de escuelas primarias a cargo de la Maestra FLOR DEL RIO RUIZ ESCOBAR…La cita será en las instalaciones de la Escuela “Felipe de la Garza” de esta cabecera municipal…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…