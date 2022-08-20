Depresión Tropical se ubicará a las 13:00 horas a 110 Km al noreste de La Pesca

II.- SINOPSIS.
LA DEPRESIÓN TROPICAL “CUATRO” LOCALIZADA EN EL CENTRO DEL GOLFO DE MÉXICO, EN SU DESPLAZAMIENTO OCASIONA CIELO NUBLADO A CERRADO CON CHUBASCOS, TORMENTA ELÉCTRICAS, VIENTO FUERTE Y OLEAJE ELEVADO SOBRE CITADA REGIÓN OCEÁNICA.
III.- PRONÓSTICO.
A. 12 HORAS, 20 AGOSTO A LAS 13:00 HRS. “R” (20/1800 UTC): EN LATITUD 24.4° NORTE Y LONGITUD 096.9° OESTE, A 60 MN (110 KM) AL NORESTE DE LA PESCA, TAMPS. Y A 94 MN (174 KM) AL SURESTE DE MATAMOROS, TAMPS., CON VIENTOS SOSTENIDOS 35 NUDOS Y RACHAS DE 45 NUDOS Y OLAS DE 7 A 10 PIES EN SUS INMEDIACIONES (TORMENTA TROPICAL).
B. 24 HORAS, 21 AGOSTO A LAS 01:00 HRS. “R” (21/0600 UTC): EN LATITUD 26.3° NORTE Y LONGITUD 098..3 OESTE (SOBRE TIERRA), A 51 MN (95 KM) AL NOROESTE DE MATAMOROS, TAMPS., CON VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS DE 30 NUDOS Y RACHAS DE 40 NUDOS (TORMENTA TROPICAL).
C. 36 HORAS, 21 AGOSTO A LAS 13:00 HRS. “R” (21/1800 UTC): EN LATITUD 27.5° NORTE Y LONGITUD 099.5° OESTE (SOBRE TIERRA), SOBRE NUEVO LAREDO, TAMPS., CON VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS DE 25 NUDOS Y RACHAS DE 35 NUDOS (DEPRESIÓN TROPICAL).
IV. COMENTARIOS.
A. COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA CICLÓNICO: LA DEPRESIÓN TROPICAL “CUATRO” TIENE UN DESPLAZAMIENTO HACIA EL NOROESTE, RUMBO A LA PORCIÓN NORTE DE TAMAULIPAS Y PORCIÓN SUR DE TEXAS, EE.UU., OCASIONANDO VIENTO FUERTE Y OELAJE ELEVADO EN SUS INMEDIOACIONES, LAS CONDIOCNES OCEANO-ATMOSFERICAS LE SON FAVORABLES PARA INCREMENTAR LIGERAMENTE SUS VIENTOS.
B. VIENTO Y OLEAJE: SE ESPERA EN EL TRANSCURSO DE LAS PRÓXIMAS 24 HORAS, OCASIONE VIENTO DE DIRECCIÓN NORESTE Y SUROESTE DE 10 A 15 NUDOS CON RACHAS DE 20 A 25 NUDOS Y OLAS DE 5 A 7 PIES EN TAMAULIPAS Y NORTE DE VERACRUZ.
C. LLUVIAS: SE ESPERA EN EL TRANSCURSO DE LAS PRÓXIMAS 24 HORAS, OCASIONARÁ INTERVALOS DE CHUBASCOS DE (5.1 A 25 MM) CON LLUVIAS PUNTUALES FUERTES (25 A 50 MM) EN INMEDIACIONES DEL SISTEMA Y COSTA DE TAMAULIPAS.
V. RECOMENDACIONES.
A. PREVENCIONES Y PRECAUCIONES REGLAMENTARIAS A LOS BUQUES DE LA ARMADA Y A LA NAVEGACIÓN DE ALTURA.
B. EXTREMAR PREVENCIONES Y PRECAUCIONES REGLAMENTARIAS A LA NAVEGACIÓN DE PUERTO Y CABOTAJE.
C. PREVENCIONES Y PRECAUCIONES REGLAMENTARIAS A LA POBLACIÓN COSTERA, POR CRECIDA DE RÍOS E INUNDACIONES Y DESLAVES EN ZONAS BAJAS.