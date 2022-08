Demanda en contra de “posesionarios” de predios propiedad del municipio de SLM

Tras considerarse que la donación de unos terrenos propiedad del municipio de SLM a ex trabajadores de la administración anterior se dio de manera ilegal, porque además de que no los necesitan, no se cumple lo establecido para lo cual los compró el Ayuntamiento, la actual administración que preside el Dr. Luis Antonio Medina Jasso, ha procedido a denunciar ante la Fiscalía de Justicia del Estado a esos “posesionarios” y sean regresados al municipio.

Lo anterior así lo deja establecido el propio presidente municipal, a través de un video publicado en su página de Facebook, donde da cuenta que terrenos ubicados frente a donde se construye el nuevo panteón municipal se encuentran invadidos, pero no solo los terrenos sino también la calle, mismos que fueron adquiridos en el año 2010 por el Ayuntamiento para ampliación de la infraestructura educativa del municipio.

Revela el Dr. Luis Antonio Medina Jasso, que al investigar el caso, encontraron que hay personas que trabajaron en la administración pasada, que cuentan con cartas de posesión, “la verdad que esto no se vale, nuestro municipio no cuenta con muchos terrenos para estarlos regalando a personas que no tienen necesidad, y que tienen una finalidad, que es la de servirle a la gente, esto no es personal, esto no es revanchismo, a nosotros nos confirieron la responsabilidad ustedes de que velaramos por nuestro municipio y eso es lo que estamos haciendo, así se sencillo”, afirma en su mensaje el Presidente Municipal, al momento mismo que pide a esas personas, a que de manera pacífica desistan de lo que están haciendo.

De la misma manera el Alcalde da cuenta, que para ganarle tiempo al tiempo, ya presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia en el Estado, para proceder legalmente, se le dé seguimiento y estos terrenos vuelvan a las manos del municipio, que es el verdadero propietario.

Asimismo, el Dr. Luis Antonio Medina Jasso hace un llamado a la población para que tengan mucho cuidado cuando compren un terreno y que para que en el futuro no tengan problemas, pueden acudir ante la Síndico Municipal, Profra. Minerva Arellano Velázquez para que los asesore y no compren problemas, que compren en regla, “a veces compramos problemas y queremos que nos lo arreglen en la presidencia y eso no se puede, tenemos que prevenir desde un inicio”, puntualiza el Alcalde, diciendo finalmente que se seguirá investigando este tipo de “invasiones”, ya que no solo será en esa área donde se ubicará en el panteón, sino también en otras áreas en donde el municipio es propietario.