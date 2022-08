Campesinos del PRI exigen la reactivación de apoyos al campo comercial

Cd. Victoria, Tam.- El sector campesino del PRI en Tamaulipas exigió al gobierno federal la reactivación de programas e incentivos a la producción agrícola comercial, misma que se ve en desventaja ante los competidores del mercado internacional.

En el marco del Congreso Estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Edgar Melhem Salinas, aseguró que llevarán estas demandas al congreso nacional a celebrarse la semana entrante en el estado de Durango.

“Los campesinos de Tamaulipas no estamos satisfechos con todo lo que se nos ha ido recortando en materia de apoyos, tenemos que levantar la voz, no podemos quedarnos callados, tenemos que seguir dando la pelea, esto es un tema de resistencia”, destacó el líder priista.



Los cenecistas, encabezados por Raúl García Vallejo, avalaron a los 10 consejeros que asistirán en representación de la CNC Tamaulipas al Congreso Nacional, entre quienes se encuentra el presidente del CDE, Edgar Melhem.

“Desde aquí fijamos nuestra postura y les decimos que estamos en contra de la política federal en la que no quieren continuar con los incentivos a la agricultura comercial. Que quede claro, a los productores sociales que los sigan apoyando, pero que también volteen a ver a los productores comerciales”, indicó.

Al encuentro asistieron como invitados la diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, el delegado del CEN en Tamaulipas, Felipe González Alaniz, los ex presidentes del PRI estatal, Enrique Cárdenas del Avellano y Sergio Guajardo Maldonado, así como los ex dirigentes de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Juan Báez y Florentino Zaenz.

También asistieron el alcalde de Abasolo, Rubén Curiel, el dirigente estatal de la CNOP, Pedro Luis Coronado y los delegados de los comités municipales de la CNC.

El evento sirvió de marco para la coronación de la flor más bella del campo, Irami Guadalupe Garza Agüero, quien representará a Tamaulipas en el certamen nacional.