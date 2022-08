Sostiene Rector de la UAT acuerdos con el Patronato Universitario

El C.P. Guillermo Mendoza presentó el informe de estados financieros y compartió a los integrantes del órgano colegiado los avances de proyectos estratégicos que impulsa su administración rectoral

Ciudad Victoria, Tam.; 10 de agosto de 2022.- En cumplimiento del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el Rector Guillermo Mendoza Cavazos rindió el informe de los estados financieros al Honorable Patronato Universitario mediante la centésima decimotercera reunión de este órgano colegiado de la casa de estudios.

La sesión de trabajo se llevó a cabo el 10 de agosto en el salón ejecutivo del edificio Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, en modalidad presencial y a distancia, con la participación de integrantes del patronato representantes de Ciudad Mante, Nuevo Laredo, Matamoros y Tampico.

En este contexto, el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos presentó al cuerpo colegiado los estados financieros al 30 de junio del presente año dando a conocer el ejercicio presupuestal aplicado en los diferentes rubros del quehacer universitario, y destacó los logros y retos de la Universidad.

El Rector Mendoza Cavazos compartió a los miembros del Patronato Universitario, entre otros puntos, los avances de la reforma curricular como parte de los nuevos modelos educativo y académico de la UAT, el proyecto de educación dual y la presentación de la gira Conecta, que busca interactuar directamente con los sectores productivo, social e institucional de todo el estado para impulsar una nueva visión de Universidad que responda a las principales demandas del desarrollo regional de Tamaulipas.

En ese sentido, expuso la importancia de incorporar al patronato en esta nueva ruta de proyectos que se han trazado en la Universidad, además de contar con su importante función como órgano colegiado que supervisa y vigila el patrimonio de la UAT.

Por su parte, y luego de hacer un análisis de los estados financieros y conocer a detalle la aplicación del ejercicio presupuestal en los diferentes rubros; los integrantes del patronato dieron su aprobación al informe presentado por el Rector Guillermo Mendoza, y coincidieron en expresarle su reconocimiento a la gestión y avances que impulsa su administración en beneficio de la comunidad universitaria.

En la reunión estuvo presente el Dr. Francisco Rivera Cortez, representante del patronato por Ciudad Mante; y desde sus respectivas sedes participaron por videoconferencia el Mtro. Salvador Salazar Herrera, del Campus Tampico; el Ing. Arturo Garza Uribe, de Matamoros; y el C. P. Glafiro Montemayor Quintanilla, por Nuevo Laredo, además del C. P. Juan Rodríguez Flores, auditor externo.

Se contó con la asistencia de los integrantes de la administración rectoral, el Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, Secretario General; el Mtro. Franklin Huerta Castro, encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas; el Mtro. Rafael Pichardo Torres, Secretario de Administración; el Dr. Humberto de la Garza Almazán, titular del Órgano Interno de Control; el Lic. Omar Hernández Ponciano, abogado general; el Dr. Luis Iván Sánchez, Director de Planeación; la C. P. Isabel Lucio Cepeda, Directora de Contabilidad; la C. P. Nancy Sánchez Sánchez, Directora de Presupuesto; y el C. P. Josué Ruiz Manríquez, en representación del auditor externo.