Desecha Tribunal Electoral impugnación de la elección del PAN

Cd. Victoria, Tam. – El Tribunal Electoral de Tamaulipas desechó el reclamo del PAN sobre la supuesta intervención de grupos armados, del municipio de Hidalgo, además de confirmar que los reclamos de Acción Nacional carecen de validez, y anuló la votación de la pasada elección del 5 de junio solamente en tres casillas.

Con este panorama la impugnación a la elección para la gubernatura presentada por el PAN y que sigue pendiente de discutirse en el Tribunal Electoral (RIN-32/2022) se perfila a un revés para Acción Nacional y el consecuente reconocimiento del triunfo del doctor Américo Villarreal Anaya como próximo Gobernador de Tamaulipas.

En la sesión pública no presencial número 14, el sábado por la tarde, el órgano colegiado determinó anular solamente tres casillas: la casilla 620, del Distrito 11 de Matamoros; la 651 C-12 del Distrito 12 de Matamoros y la Casilla 1314 C-4, del Distrito 21 de Tampico, entre otros, por acreditarse que personas que participaron como funcionarios de casillas no estaban inscritos en la lista nominal de la Sección correspondiente.

Respecto a la votación en el Distrito 13 con Cabecera en San Fernando, en donde el PAN ha cifrado sus esperanzas para anular la elección, el pleno del TRIELTAM resolvió por mayoría del voto de las Magistradas y Magistrados, confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de gobernador del Estado de Tamaulipas, “por considerarse improcedente la solicitud del actor, relativa a la nulidad de diversas casillas, así como la nulidad de la votación recibida en el referido distrito electoral”.

Al exponer sus argumentos en contra de los reclamos del PAN solicitando la anulación de las elecciones en diversos distritos, tres de los cinco Magistrados lamentaron que Acción Nacional no presentara argumentos suficientes para sustentar su inconformidad.

El Magistrado Edgar Danés Rojas expuso que le llamó la atención que el PAN pidiera anular 151 casillas en un Distrito y 197 en el Distrito 04 de Reynosa por diversas causales, pero no acreditó ninguna causal de nulidad.

“Eso llama mucho la atención”, reconoció el Magistrado Danés Rojas. Los Magistrados también aseguraron que a pesar de los reclamos del PAN las actas de cómputo en muchos de los Distritos reclamados fueron recibidas por personas y órganos facultados por la Ley y no se encontraron pruebas de que se hubiera presentado violaciones a la cadena de custodia.

El Magistrado Edgar Iván Arroyo rechazó los reclamos del PAN sobre el uso de vehículos no oficiales para el traslado de los paquetes electorales, pues aseguró que eso no es un elemento determinante. “En el tema de los vehículos, pues no había una obligación de registrar previamente vehículos para el traslado de los paquetes, eso no viene establecido por los lineamientos del INE, no es un elemento determinante y no le asiste la razón”, expuso.

En lo referente a la intervención de un grupo armado en la elección del Distrito 13 con cabecera en San Fernando, el Magistrado Edgar Iván Arroyo argumentó que jurídicamente no es posible anular la elección en todo el Distrito.

“Se hace alusión a un grupo armado de autodefensas pero en autos no está acreditada esta circunstancia. Se incumple con una carga de individualizar las pruebas”, argumentó.

En general, el Pleno Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas resolvió 40 asuntos; dieciocho Recursos de Apelación, veintiún recursos de inconformidad y un Recurso de Defensa de Derechos Político-Electorales del Ciudadanía.