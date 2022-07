EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues aquí estamos después de una semana de vacaciones, dándole de nuevo a los teclazos…Actividad que tanto nos gusta y apasiona…Entrando en materia para comentarles que se percibe como si hacia el interior del cabildo local la unidad no sea tan fuerte como debería de serlo…A simple vista podemos ver que los miembros del cabildo se llevaran bien entre sí…Pero existen voces que nos aseguran que no toda la unidad que se aparenta puede ser real…En fin…Creo que como representantes que se entiende son de nuestro pueblo, han de estar trabajado en la aprobación de proyectos que vayan encaminados a fortalecer el bienestar de la comunidad…Nadie ha dicho y es más nadie les está pidiendo que tengan que aprobar todo lo que les envía el ejecutivo municipal, sin discusión de por medio…Se tiene que debatir…Está más que claro…Y es que estamos viviendo y al mismo tiempo, formamos parte de una democracia…Pero la verdad es que las propuestas que hace llegar el alcalde TOÑO MEDINA en beneficio de la comunidad no tienen porque ser cuestionadas…Es decir, por ahora y durante todo el desarrollo de su gestión los regidores de Soto la Marina se deben de olvidar de cuestiones partidistas…Nuestro municipio necesita del apoyo de quienes en el papel son nuestros representantes…Por cierto el regidor de Morena HUGO ARELLANO se ha convertido en uno de los mejores aliados del alcalde en las sesiones de cabildo que se han estado realizando en últimas fechas…La Lic. DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN de lo más participativa…Se nota que la esposa del propietario de El Bodegón ABEL JIMÉNEZ QUINTANILLA lee de manera continua el Código Municipal….Sabe ella muy bien las atribuciones de un miembro del cabildo…Pero bueno, esperamos que todos los integrantes del cabildo local se sigan poniendo la camiseta que es más importante, la camiseta de Soto la Marina…Por cierto el Lic. ABEL JIMENEZ al igual que el regidor JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ fueron patrocinadores entre otros del equipo infantil de futbol que comandado por FERNANDO ORTEGA, participó en un torneo en la Ciudad de El Mante en días pasados…Los liberales de nuestro municipio recordaron a su guía BENITO JUAREZ GARCÍA el pasado 18 de julio dentro del marco del 150 aniversario de su fallecimiento…JUÁREZ viene siendo el faro que da luz a los masones de nuestro país, de ahí que sea tradicional que estos lo recuerden cada aniversario ya sea de su nacimiento el 21 de marzo como en la fecha de su partida el 18 de julio, hacia el eterno oriente…Estuvo presente en esta celebración el Presidente Municipal. Dr. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO, así como su señora madre IRMA JASSO y algunos miembros del cabildo local…De igual manera asistieron la Jefa de Regionales de la Educación, Lic. MARISA CEPEDA y el líder de los maestros Profr. FERNANDO PACHECO MARTINEZ entre otros invitados…Cambiando de frecuencia, para comentarles que para las elecciones locales del 2024 en nuestro municipio se podría presentar a la batalla por la alcaldía un candidato Independiente…Y sería un candidato que es muy conocido a lo largo y ancho de Soto la Marina…Si no hay cambio de jugada, este candidato Independiente les podemos adelantar que es conocido y tiene seguidores y contactos en cada comunidad rural y en cada seccional de la parte urbana del municipio…Quieren una pista?…No coman ansias! Todavía falta mucho…Es más ya no requiere de andar en caminatas dándose a conocer ante la gente…Ya es muy conocido!…En otro orden de ideas, este lunes uno de agosto regresan a sus labores cotidianas los empleados de la presidencia municipal, tras disfrutar de un par de semanas de vacaciones de verano…En la pasada visita que realizó el gobernador electo AMERICO VILLARREAL ANAYA a la capital del país se le pudo ver flanqueado por el prestigiado doctor VICENTE HERNANDEZ en las oficinas del Director Nacional del INSABI…Para no pocos especuleros de Tamaulipas esta pudo ser una señal clara de que el Dr. VICENTE HERNANDEZ pudiera ser el próximo Secretario de Salud en Tamaulipas en la administración estatal a partir del uno de octubre…A inicios de la presente semana se llevó a cabo el pago de la pensión a los adultos mayores que cobran con holograma, en el auditorio local…Este sí es un programa justo que beneficia a las cabecitas blancas y que el presidente AMLO ha apoyado a todo lo que da…No se puede decir de otros programas federales que aparte de ser electoreros hacen a la gente muy floja, como el que apoya a los mentados “Ninis” que ganan el triple que los pasantes de nivel profesional, como medicina y enfermería…Para los abuelitos si es justo en el entendido de que la gran mayoría de ellos trabajaron toda su vida y es justo que tengan una vida digna…Pero eso de darle dinero a los jóvenes que no estudian ni trabajan, no pasa de ser electorero y con ello inundar nuestro país de muchachos flojos y haraganes…Sin más aspiraciones, ni mayor futuro, que el de esperar de manera cómoda que se les deposite su bimestre…Sin aportar nada a su familia ni a su país…Dinero de nuestros impuestos tirado a la basura…Se fijan como a partir de enero los precios en la canasta básica se han incrementado de manera criminal en nuestro país?…El dinero de los programas clientelares ha sido como un sostén para que la gente no proteste de más y tenerla medianamente tranquila…Pero la realidad es que hoy en día la vida en nuestro país está mucho más cara que cuando los gobiernos “corruptos” del PRIAN…Una jefa de familia que hasta principios de año surtía medianamente su despensa semanal con mil pesos, ahora tiene que desembolsar casi los dos mil…Y para nada son inventos…Importante la afluencia turística es la que se registró en La Pesca durante este periodo vacacional de verano…Los hoteles a todo lo que da así como excelentes ventas en restaurantes, tiendas de conveniencia y en lo general todo el comercio de esa localidad y prestadores de servicios…La Pesca con su hermosa playa poco a poco se consolida como un muy importante centro turístico del Golfo de México…Y no es solamente en temporadas de vacaciones…Ya es común que La Pesca registre mucha actividad de turistas en prácticamente todos los fines de semana…Familias de Monterrey, así como Ciudad Victoria y otras ciudades, de la parte noreste del país, son las que hacen presencia en su mayor parte en nuestro máximo paseo turístico…Muy hermosa es como va a quedar la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación con las mejoras que se le están realizando…En la parte interior como en la exterior se desarrollan trabajos y acciones de primer mundo…Y en unos días más va a llegar un importante número de piezas de arte sacro, así como mobiliario de calidad que harán de este espacio, todo un orgullo para las familias católicas de nuestro municipio…En días pasados y después de muchos años tuve la oportunidad de pasar por el restaurante “El Pirulí” que está por la carretera vieja a Ciudad Victoria…Al pasar por este emblemático lugar lo primero que se nos viene a la mente a los marsoteños de la vieja escuela son los Tamaulipecos de la Costa…Parada obligada era de aquellos autobuses trompudos y es que sus choferes ahí tomaban sus alimentos, así como los pasajeros que lo desearan…El platillo tradicional era el huevo con machacado…Y las tortillas que eran hechas a manos, un verdadero manjar…Y como espectáculo hermoso y gratuito la hermosa sierra que rodea y abraza por sus cuatro puntos cardinales, al precioso, “pirulí”…Claro que los marinenses de las nuevas generaciones no sabrán de lo que estoy escribiendo…Pero de por sí, esta ruta, es todo una maravilla por la majestuosidad de la Sierra de Tamaulipas…Es bueno siempre el reencontrarse uno con parte que marcó nuestra niñez y juventud…Por cierto inmediatamente que el “Tamaulipeco” hacía la parada en “El Pirulí” unos pasajeros corrían para comer o comprar algún refresco…Pero igualmente, muchos corrían hacia el monte…Cuestión de recordar que aquellos autobuses no traían baño!…Don GUSTAVO MORA TAMEZ, quien era propietario de la línea, radica en Ciudad Victoria, mientras que su hermano PANCHITO quien fuera su mano derecha se quedó a vivir aquí en Soto…El que ya casi no se ve por la oficina de la CNC local es el estimado amigo MARIO CRUZ OCHOA…Ya tiene un buen de tiempo que no se le puede ubicar en la casa de los cenecistas de nuestro municipio…Aunque igual, puede que ande de vacaciones como parte del equipo de trabajo de la Delegación Estatal de SEBIEN en Soto la Marina…MARIO CRUZ OCHOA y RAFAEL LOZANO RAMÍREZ fueron de los priistas incorporados en su momento a la SEBIEN que comanda JUAN ESTRADA con el propósito de fortalecer desde ahí la campaña del TRUKO…Pero la realidad es que con AMERICO VILLAREAL ANAYA al frente por Tamaulipas y de igual manera por Soto la Marina pasó el día de la elección un demonio huracanado de color guinda que políticamente arrasó con todo lo que se le atravesó..Gran movilidad tuvieron los taxistas de esta localidad el pasado lunes y martes que se estuvo pagando su bimestre a los abuelitos en el auditorio…Así me lo comentó el dirigente de este gremio RICARDO CASTILLO…El alcalde TOÑO MEDINA dio el banderazo en días pasados para la construcción de lo que será el nuevo panteón municipal…Se ubica a un lado del Tecnológico Regional, por la zona del Centro de Bienestar y Paz…Era necesario un espacio nuevo para el camposanto en el entendido de que el actual ya está saturado…Podrán estar de acuerdo algunos con el joven presidente municipal o en desacuerdo otros, con su estilo de trabajar…Al fin y al cabo vivimos dentro de una democracia…Pero lo que no le podrán contrariar al Dr. TOÑO MEDINA es que está demostrando que tiene muchas ganas por servir y servir bien a la comunidad de Soto la Marina…Lo demás es política…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…