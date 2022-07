El doctor Américo es un hombre limpio; es lo mejor para Tamaulipas: AMLO

Ciudad de México. – “El doctor Américo Villarreal es un hombre honesto, íntegro, limpio, es lo mejor que le pudo pasar a Tamaulipas”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador quien también reconoció a los tamaulipecos como los más demócratas en México.

En su conferencia mañanera de este martes y cuestionado sobre los acontecimientos recientes ocurridos en nuestro Estado, el presidente López Obrador destacó una vez más la entusiasta y estoica participación de los tamaulipecos en la elección del pasado 5 de junio y refrendó todo su apoyo al doctor Américo Villarreal a quien consideró “una gente buena, de muy buen corazón”.

“Mi reconocimiento al pueblo de Tamaulipas. Votaron más en Tamaulipas que en Oaxaca, que en Quintana Roo, en Hidalgo, en una circunstancia muy complicada y estar ahí estar haciendo fila, de manera estoica, si me dicen quienes son los más demócratas de los últimos meses en México por sus hechos, digo los tamaulipecos, me quito el sombrero”, expresó.

López Obrador celebró que la gente haya participado en la elección, a pesar de las circunstancias que rodearon el proceso electoral y del miedo que se había generado por partes de diferentes actores.

“En el caso de Tamaulipas celebro que la gente haya participado en la elección, para mí fue una elección ejemplar porque había miedo, o se infundió miedo, de todos los bandos para ser parejo, para no tomar partido, pero sí había miedo en el ambiente y ¿que hizo la gente?, salió a votar”, reconoció.

“De todos los estados en donde hubo elecciones fue donde hubo más participación y eso lo celebro, porque siempre he sostenido que se hacen los fraudes cuando la gente no sale a votar”, indicó.

El presidente señaló que cuando los ciudadanos se deciden y salen a votar no hay dinero que alcance para comprar todos los votos.

“En vísperas de las elecciones hay incluso hasta actos violentos para que la gente no salga a votar y con los votos que compran les alcanza para imponerse, pero cuando la gente sale a votar no les alcanza con los votos que compran”, mencionó.

“Celebro que la gente haya decidido de manera democrática y que no haya habido violencia, también eso fue muy importante”.