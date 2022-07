POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Cada pueblo tiene el gobierno que se merece

La prohibición del INE a las “corcholatas” para que no hagan proselitismo es una interpretación de los principios de equidad que establece la ley electoral, en lo personal estoy de acuerdo con la medida, pero hay que reconocer que las reglas de juego son ambiguas, como casi todos los principios legales tiene recovecos. En este caso, Claudia Sheinbaum, Adrián López y Marcelo Ebrard aún no son candidatos, y ni siquiera precandidatos si nos atenemos a los principios de los partidos, de tal manera que no se puede hablar de actos anticipados de campaña.

Lo que sí debe de regularse es que los funcionarios del nivel que sea se distraigan en eventos ajenos a su responsabilidad, así de tajante debe ser la instrucción y establecerlo con la sanción correspondiente en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y no con una infracción económica o amonestación pública, se requiere una sanción que puede ser la suspensión en el puesto que desempeña, eso en un primer acto; en caso de reincidencia inhabilitarlo para desempeñar cargos públicos en los próximos seis meses, o un año, o lo que decidan.

Por otra parte la declaración retadora del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ante la prohibición del INE de que estos “aspirantes” que son a la vez funcionarios, no deben asistir a eventos de campañas en los estados donde habrá elecciones, fue un desplante desafortunado.

El Secretario de Gobernación dijo, que no importa si lo sanciona el INE, porque éste va a desaparecer. El señor López nos está diciendo con esta expresión, “que le vale la infracción” y con ello está invitando a que en otro escenario, sobre todo donde habrá elecciones, cualquier ciudadano desacate lo que dicte la autoridad organizadora de los comicios.

Fue infantil la respuesta de don Adán Augusto, nos recuerda la expresión de los niños de primaria “lero, lero”, al fin que tu sanción no me va a llegar.

Ni hablar, esos son los funcionarios que nos merecemos. Recordemos a Joseph de Maistre (1753-1821). “Cada pueblo tiene el gobierno que se merece”.

Luminarias de la política fundan organización, sin morenistas.- Tema importante en la vida política de México, es la unión de diferentes voces representativas y presentes en el debate nacional, ahora organizadas dentro de la fundación “Nueva República” y en cuya presentación este jueves 21, es decir su debut, no hubo ningún morenista y esa será precisamente su característica, sólo así se entiende la inclusión de figuras de la talla de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, personaje irreconciliable con ya sabe usted quién; Porfirio Muñoz Ledo, Dante Delgado, José Woldenberg, la exgobernadora de Zacatecas y exdirigente nacional del PRD, Amalia García Medina, el diplomático y ahora diputado priista, Augusto Gómez Villanueva, entre otras figuras de peso e influencia en la opinión pública.

La fundación busca promover y defender la democracia, el título de “Nueva República”, encierra un concepto varias veces utilizado a lo largo de la historia política de México, no son pocos los intentos de reorganizar a los políticos del país en un partido “diferente” al hegemónico, antes fue el PRI, hoy es Morena. Uno de esos intentos lo protagonizó Carlos Alberto Madrazo Becerra (padre de Roberto Madrazo Pintado) con el PPN (Partido Patria Nueva), proyecto que terminó cuando éste perdió la vida en un accidente aéreo en Monterrey en 1969, que al decir de esos tiempos, fue un ajuste de cuentas del gobierno priista.

Retomando el tema de la Fundación Nueva República, el ex gobernador de Veracruz, Dante Delgado y dirigente de Movimiento Ciudadano anotó en sus redes sociales: Es un honor acompañar a @PMuñozLedo en la presentación de la fundación Muñoz Ledo, Nueva República, tuve la oportunidad de coincidir con el ingeniero @C_Cárdenas_S, un hombre a quien respeto por su congruencia, pero sobre todo, por ser ejemplo de su lucha contra el autoritarismo.

En otro mensaje, Dante Delgado expresó, “Estoy seguro de que, honrando su destacada trayectoria, este espacio abonará a la construcción de un país más plural y democrático para todas las y los mexicanos”.

Hay que señalar que Dante llegó acompañado de figuras destacadas de su partido, tanto vigentes en los foros legislativos, como de influencia en sus estados de origen.

Es natural que esta fundación llegue con muchas expectativas cuando hay un vacío que no han logrado llenar los partidos de oposición en el terreno legislativo, y este será un foro donde podrán debatirse los temas que por su importancia marcan o encauzan la marcha del país.