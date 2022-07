Responde Morena a Diputados del PAN: “sus reformas traicionan al pueblo”

Cd. Victoria, Tam.- El Grupo Parlamentario de Morena denunció que las reformas aprobadas por los Diputados de Acción Nacional en materia de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de Justicia son una traición a los tamaulipecos y pretenden cercenar las atribuciones del próximo gobernador.



“Quieren rodear al gobierno saliente de impunidad. Éstas jugadas hechas al vapor tienen como única intención favorecer a los que salen, para que no rindan cuentas y sigan los privilegios de las mafias del poder”, aseguraron.



En respuesta a un comunicado en el que los panistas no comparten lo expuesto por el gobernador electo Américo Villarreal Anaya sobre las reformas en materia de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado, la bancada de Morena aseguró que esa iniciativa es una “traición a los ciudadanos y un irrespeto flagrante a las instituciones”.



“Esta iniciativa es inconstitucional y políticamente reprobable”, expusieron.



“Ellos quieren transformar a la Fiscalía General del Estado en un prestador de seguridad pública. Esa institución no está concebida para esos fines. Su función es la de perseguir el delito. Darle atribuciones policiales y de inteligencia pervertirían las garantías procesales y tergiversaría la administración de justicia”, puntualizaron.



“Esta iniciativa no es de buena fe. Es una jugada política para obstaculizar a la próxima administración y retener indebidamente cotos de poder”, agregaron.



El grupo parlamentario de Morena, de forma conjunta e individual, respondieron a través de sus redes sociales a sus homólogos del PAN, a quienes les dijeron que no están fortaleciendo las instituciones del Estado, ni garantizando la seguridad de las y los tamaulipecos.



“Ellos están actuando a favor de una agenda política que nada tiene que ver con el bienestar de nuestros ciudadanos. Ellos apuestan al fracaso y al caos, creyendo que así pueden salir ellos beneficiados. Están equivocados. Con estas medidas están violando nuevamente la soberanía popular que le dio un mandato claro al doctor Américo Villarreal Anaya para que gobierne Tamaulipas durante los próximos seis años”, coincidieron.



Puntualizaron que la sensatez institucional debería ser suficiente para hacerles ver que estas últimas semanas el gobierno debe limitarse a garantizar las actividades ordinarias de gestión pública, y preparar el proceso de entrega recepción.



“Vemos con asombro que siguen intentando hacer cambios de fondo a la arquitectura institucional del Estado, con la intención de debilitar la próxima gestión y hacer prevalecer privilegios que, ni son democráticos ni están previstos en la Constitución del Estado”.



Recordaron que la oferta política del doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador electo, fue traer paz y seguridad.



“Las y los tamaulipecos votaron claramente contra un esquema de seguridad y de gobierno basado en el amedrentamiento. Se pronunciaron contra el abuso, la corrupción, la ineficiencia y la mentira que caracterizaron el sexenio que está por concluir”, mencionó.



Reiteraron que, los diputados de Morena están dispuestos a seguir defendiendo a los tamaulipecos contra el abuso, la malversación y violación de derechos que han sido la marca de Cabeza de Vaca.



“Por eso, seguiremos dando el debate y actuaremos donde haya que actuar para revertir una iniciativa indebida, oprobiosa e inconstitucional. Estamos seguros de que ellos no podrán llevar a cabo su plan”.



Expresaron todo su respaldo al doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador electo de Tamaulipas y confió en que su oferta de traer la Cuarta Transformación hará posible el cambio con esperanza que todos los ciudadanos desean.