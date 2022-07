Por. Ana Luisa García G.

Américo fija su postura frente a reformas de FGCV

< “Que no cercenen mis atribuciones de gobernador”

< No llegará con manos vacías el 1º de octubre

1.- En los últimos tiempos administraciones municipales y estatales han tenido que asumir compromisos heredados por sus antecesores inmediatos, que van desde el pago de deudas que ellos no contrajeron, ni el capital pasó por sus manos, hasta cumplir contratos con proveedores no deseados. Son acuerdos que en la mayor parte de los casos no pueden evadir, o no quieren hacerlo por ser del mismo partido, o simplemente no quieren propiciar un conflicto político.

Actualmente el Ayuntamiento de Victoria sufrió los excesos aprobados por la administración que le antecedió, y que vinieron a impactar en “super” aguinaldos y sueldos privilegiados para un círculo de poder afectando con ello las finanzas públicas, y que obligó al alcalde Lalo Gattás a modificar acuerdos del trienio anterior para ajustarlo a las circunstancias financieras de las arcas.

Una situación similar está previendo el gobernador electo de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, quien en conferencia de prensa, denunció la basificación masiva de más de 4 mil trabajadores del Gobierno del Estado que entraron en este sexenio, pero que es hasta el final del periodo que aprueban la base laboral, ¿por qué no lo hicieron antes? Se pregunta.

Relacionamos los dos casos porque nos dibuja un horizonte donde es necesario legislar y regular las atribuciones de los gobiernos municipales y estatales salientes, cuando estos toman decisiones como las señaladas, así como otras consistentes en el inicio de obras que ellos ya no van a ejecutar y que se las endilgan al sucesor. Estos casos ya se han presentado en los ayuntamientos y con claro propósito de cobrar el “diezmo” por la asignación de la obra.

También hay cuestiones de créditos en el último momento, que fue el caso de Arturo Díez Gutiérrez, alcalde 2008-2010, que heredó una deuda de varios millones de pesos a sus sucesores, y que además los victorenses nunca recibieron información referente al aprovechamiento de ese recurso.

Fueron 50 millones de pesos los gestionados al final del trienio de Diez Gutiérrez y que los pagaron las administraciones de Miguel González Salum, Alejandro Etienne Llanos, Oscar Almaraz, Xicoténcatl González Uresti y finalmente Pilar Gómez. Eso no puede repetirse y para frenarlo hay que crear candados.

El tema viene a cuento luego de que el gobernador electo de Tamaulipas en conferencia de prensa, dio a conocer el inicio de obras de último momento, como la autopista Tam-Bajío, de la que dijo, que puede ser una buena obra, pero hay que revisar detalles como su viabilidad financiera, técnica y de beneficio social y particular que puedan representar. En caso de no satisfacer estos pormenores, puede darse el caso de ser cancelada.

El doctor Villarreal precisó que, “el gobierno del señor Cabeza de Vaca termina el 30 de septiembre. Es impropio que a estas alturas pretendan comprometer a nuestra administración. No vengan a tratar de hacer ahora lo que no hicieron en los últimos seis años”.

2.- Américo Villarreal habló fuerte, no porque elevara la voz, porque no es su estilo, sino por la contundencia de los argumentos expresados para corregir los excesos de poder, al extralimitarse y girar órdenes que impactarán directamente al presupuesto de su gobierno y que pueden no ser procedentes.

Hay que señalar, que nunca se había visto a un gobierno estatal saliente invadir las atribuciones de su sucesor, ni siquiera corrientes políticas antagónicas como fue el caso de don Enrique Cárdenas González y Emilio Martínez Manautou, aunque pertenecían a un mismo partido, tampoco fue el caso de la primera transición política del PRI al PAN en 2016.

En el 2022 el ambiente de la transición pintaba muy bien, hasta que apareció el fantasma de Santiago Nieto Castillo; primero fue el anuncio de que encabezará el Comité de Transición (entrega-recepción) del Gobierno que encabezará Américo Villarreal Anaya; posteriormente hubo declaraciones de este personaje, advirtiendo que habría una investigación de gran calado en virtud de la información que él (ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera) tiene sobre los manejo financieros de Francisco García Cabeza de Vaca.

La simple presencia de Santiago Nieto en el equipo del gobernador electo, fue una presunción de que la corriente morenistas “va con todo” contra Cabeza de Vaca, que ha sido opositor al gobierno de la 4ª T.

En ese marco de circunstancias en la conferencia de prensa de este lunes, el gobernador electo Américo Villarreal, manifestó su desacuerdo con la concentración de funciones del Ejecutivo, en la Fiscalía General del Estado, consideró incongruente cambiar el esquema de seguridad en contra de los tamaulipecos, “si como presume cifras en seguridad, han dado buenos resultados”. Y precisó: “No voy a permitir que cercenen maliciosamente mis atribuciones como gobernador, en temas tan importantes como cuidar la paz y la tranquilidad de todas y todos los tamaulipecos”.

3.- También le comento que Villarreal Anaya habló por primera vez con mayor detalle de la agenda de trabajo que está desarrollando en actual periodo, previo al acto donde rendirá su protesta. Dijo en reunión con la prensa victorense que este lapso lo está aprovechando en un trabajo intenso de coordinación y apertura de canales con el gobierno federal; también en reuniones con funcionarios de salud, seguridad, ramo financiero y política, para que la Cuarta Transformación llegue lo más rápido posible a Tamaulipas.

Se refirió a las alianzas estratégicas, que permitan la modernización del transporte, con la asesoría de expertos del gobierno de la Ciudad de México; asimismo los temas de salud y el bienestar, que serán su prioridad estatal, y para el efecto está tendiendo comunicación con el IMSS para obtener su apoyo en la cobertura universal de atención y medicinas suficientes y gratuitas.

Por lo que se refiere al Gobierno de Nuevo León está trabajando una agenda de desarrollo regional con los temas de seguridad, abasto de agua, con un proyecto integral para llevar agua del río Pánuco a las presas del norte de Tamaulipas y un ramal a la capital regia, todo ello para garantizar el consumo humano. Pero también contempla el suministro de agua para riego en los distritos 025, 026 y 08 con la mira de reivindicar la condición de Tamaulipas como granero del país.

Américo Villarreal ratificó su compromiso de trabajar todos los minutos, horas y días de su tiempo, para hacer realidad el Cambio, el Futuro y la Esperanza de nuestro estado. “Con hechos vamos a demostrar que la Transformación con Esperanza, sí es posible”.